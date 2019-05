Campanie electorală cu evadați! La parlamentare, urmează Nuți din Costa Rica...

De peste un an și jumătate, practic, de când a părăsit România, Radu Mazăre a fost tot timpul un personaj "vizibil". Nu a jucat rolul lui Fantômas. Dimpotrivă, toate mișcările sale au fost previzibile.

A plecat lejer din țară. Atât de lejer, încât, unii au crezut că este împins într-o farsă regizată de cei de la "Camera ascunsă"! Nu s-a mirat nimeni că a ajuns în Madagascar! Doar știm cu toții unde își petrece vacanțele! Sau, mă rog,unde și le petrecea... Dacă ne încurcam, aveam ca rezervă Brazilia. Dacă întrebi și acum un puștan cine este primarul Constanței, îți răspunde dintr-o suflare: "Radu Mazăre(!!)". Unde se află Radu Mazăre? Până luni, răspunsul lor era valabil. "În Madagascar!'

Ce vreau să spun cu chestia asta? Că, în ciuda condamnării sale extrem de dure, nu s-a gândit o clipă să se ascundă într-o gaură de șarpe! Nu discut vinovăția sau nevinovăția sa. Paradoxal, gaura de șarpe este creația lui Traian Băsescu din perioada în care era președintele României! Nimeni altul decât dușmanul său de moarte!

Într-o perioadă în care se purta ciocul mic, fostul primar a ieșit deseori la rampă ca să îl critice și chiar să îl parodieze pe domnul prezident! Inclusiv cu aluzii răutăcioase la adresa presupusei sale relații cu Elena Udrea! Este cunoscut faptul că, în general, Băsescu nu iartă pe nimeni! Pe cine fixează ochiul său de marinar pus pe rele, atenție, este obligat să tragă pe dreapta! Lent, dar ordonat, Băsescu și-a șters din agenda personală aproape toți prietenii! Ultima sa "victimă" se numește Dorel Onaca, a cărui glas nu se mai aude de multă vreme în politică și, în general, în spațiul public! Poate doar la bucătărie când pregătește diverse specialități cu fructe de mare!

Reiau ideea. Mazăre nu s-a ascuns în gaură de șarpe! S-a aflat tot timpul "la vedere", comunicând cu diverse persoane din țară, lăsându-se filmat, intervievat, vizitat etc. Personal nu am avut niciodată senzația că se poartă ca un om care se ascunde... A declarat, la sosirea în Madagascar, că nu are încredere în Justiția din România, motivându-și plecarea din țară, după care s-a pus pe treabă, așteptând să fie adoptat de noua lui patrie...

Nu sunt eu în măsură să dau verdicte în ce privește corectitudinea acuzelor pe baza cărora Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare...Știu doar că a cerut o judecată dreaptă! Eu întreb doar atât. Dacă este atât de periculos, după cum spun unii, de ce a fost lăsat să zburde un an și jumătate prin Madagascar, când putea fi extras cu ușurință? Asta, zic, în condițiile în care interesul ar fi fost doar ca fostul primar să își ispășească pedeapsa.

Doar atât și nici o legătură cu alegerile de duminică! Oare? Tot felul de indivizi cu funcții importante se străduiesc să ne convingă că aducerea lui Mazăre în țară nu are nici o legătură cu campania electorală! Dacă tot l-au păsuit un an și jumătate, nu mai puteau să aștepte, ca să nu ne mai încărcăm cu alte suspiciuni? Cui i-a servit întreg balamucul declanșat la plecarea din Madagascar, pe aeroport, la Paris, în zilele premergătoare etc. Cine sunt scenariștii care au croit un autentic film de aventuri și au pus în scenă tot felul de cascadorii?

Reamintesc principalele secvențe ca la "Telecinemateca'. Arestarea surprinzătoare a lui Mazăre, care se deplasa de bună voie și nesilit de nimeni cu prietena lui, precum în Cișmigiu! O acțiune care a semănat foarte mult cu o răpire în toată regula. De altfel, Mazăre susține că a fost sechestrat de personaje ciudate care nu aveau nici o legătură cu poliția locală! Încuiat într-un birou, timp de mai multe zile, a trecut și el prin emoțiile trăite de ziariștii românii răpiți în Irak. Dar după un alt scenariu.

Punctul culminant l-a constituit evadarea prizonierului. O cacealma de zile mari care a avut ca principal scop tensionarea situației, ca să nu se creadă că o astfel de misiune este floare la ureche! Cazul capătă conotații spectaculoase. A evadat Mazăre! Nefiind vorba un criminal, opinia publică a fost brusc sensibilizată! A evadat Mazăre! Cu puțină imaginație, ne întrebam ce mai pun la cale diversioniștii...

În acest timp, în România, se derulau alte episoade senzaționale. Dosarul extrădării a fost finalizat în timp record! Nu îmi amintesc ca birocrația de la noi să mai fi primit o lovitură atât de năpraznică! Să finalizezi un dosar, însumând peste 800 de file, în câteva ore, și să-l expediezi rapid tocmai în Madagascar!? Asta da performanță! Poți să-i reproșezi ceva noului ministru al Justiției? Se părea că lui Mazăre îi este sortit să rămână pe veci acolo! Când, pur și simplu, dintr-o scânteie, peste noapte, ca să zic așa, a devenit cel mai prețios fugar român de pe mapamond!

De departe, cazul Mazăre a fost o prioritate! Asta întreb și eu. Cine stabilește ordinea în materie de extrădări și repatrieri? Care sunt criteriile pe baza cărora sunt aduși acasă fugarii? De ce la unii este simplu și la alții complicat? De ce Mazăre din Madagascar și nu Ghiță din Serbia? De ce nu Popoviciu de la Londra? De ce nu toți la aceeași oră? Știu, sunt cazuri diferite...

În opinia mea, tâlcul întâmplărilor este altul. Autoritățile pesediste au vrut să facă o demonstrație de forță! Să ne arate tuturor că nu contează cum te numești. Nu contează nici dacă ești sau ai fost membru PSD! Legea trebuie respectată! Infractorii să își ocupe locurile în penitenciare! Într-o campanie electorală mizerabilă exemplele de acest gen capătă conotații deosebite. Nu spun că Mazăre nu trebuia să fie adus în țară. Dar nu cu alaiul specific circului de mahala și nu în plină campanie electorală!

E prima campanie electorală cu evadați de la noi! Am mai asistat la o demonstrație de acest gen pe vremea când Bivolaru era însoțit de conducerea de partid și de stat la tribunal. De aceasta dată, noua conducere a fost extrem de rezervată, pozând în moraliștii patriei. Mazăre nu este Bivolaru și nici măcar Mona de Freitas! Sigur, ca să fie convingători, pesediștii aveau nevoie de un exemplu convingător.

Cu Radu Mazăre după gratii la Rahova și nu în Madagascar, să tot vorbești despre combaterea corupției! Abia aștept alegerile parlamentare... Am auzit că atunci o să evadeze Nuți din Costa Rica!

Lucian Cristea