Caracatița Raed Arafat

Stewart Swerdlow e considerat unul dintre cei mai importanti teoreticieni ai conspiratiei. Swerdlow, dupa numele americanizat, sau Sverdlov, dupa cel rusesc, este nepotul lui Iacov Mihailovici Sverdlov, primul presedinte al Rusiei comuniste (in fapt secretar general al Partidului Comunist din Rusia), in perioada 1917-1919, cu un rol important in planificarea Revolutiei din Octombrie, dar cu un rol si mai important in asasinarea familiei Romanov.