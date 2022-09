Carrefour(ă), ''cetățean'' în Franța, ''barosan'' în România!

Începând de azi cei de la Carrefour ''au anunțat că vor îngheța în Franța prețurile a 100 de produse de bază, de la orez și sardine la detergent lichid și haine, pentru a ajuta consumatorii în lupta cu inflația.

Contactată de Libertatea, subsidiara din țara noastră spune că nu va aplica măsura, dar susține că derulează alte promoții și reduceri având același obiectiv. Ei au respectat astfel ordinul/indicația președintelui lor Macron, ce-a priceput că are datoria să-și sprijine cetățenii în lupta lor cu sărăcia, și-n plus, tot de azi în Franța cei de la Total vor ieftini combustibilul la pompe, și tot ca urmare a cererii președintelui francez. Nu au fost comentarii de tipul piață liberă, concurență, regulile UE etc., pur și simplu cele două corporații au acceptat să-și diminueze profiturile pentru că ăsta a fost ordinul politic.

La noi prețurile sunt similare celor din Franța, veniturile mult mai mici, inflația se apropie și ea de cea a Franței însă, deși guvernul nostru știa de trei săptămâni despre decizia franceză, nimeni n-a deranjat colosul francez (în afara ziariștilor de la Libertatea) care crede c-o poate duce pe ''barosăneală'' în România încă mult și bine, ca toate celelalte lanțuri comerciale corporatiste ce-au îngenuncheat demult politicienii români, prin intermediul agenților lor, adică ambasadorii-guvernatori din țările UE care urechează rapid pe oricine ar atenta la profiturile uriașe obținute în România.

Analizele despre cum și ce s-ar putea face ca să fie protejați și românii sunt simple, dar de prisos acum. Începând de azi o să fie o viermuială politico-mediatică, generată de presiunea oamenilor (vestea asta se duce rapid) pe de o parte, respectiv de amenințările ''guvernatorilor'' occidentali și reducerea bugetelor de publicitate pentru presă, pe de altă parte. Iar metoda lașă/securistă cu trimisul în inspecție a ANPC-ului/Horea Constantinescu ce să dea amenzi pentru carne stricată sau șoareci pe rafturi, nu ține! E testul ''hârtiei de turnesol'' pentru fiecare dintre liderii guvernării și patronii de presă, ce caută de zor soluții pentru cetățeni, nu-i așa?! Care dintre cetățenii români Iohannis, Ciolacu, Ciucă, etc., o să-i cheme la ordine?!

Cozmin Gușă