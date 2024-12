Cateva ganduri după alegerile parlamentare

- Marcel Ciolacu nu poate fi indepartat acum de la conducerea PSD. Partidul condus de el, desi a luat la aceste alegeri muuult mai putin ca altadata, a facut un foarte bun damage control dupa socul din primul tur al prezidentialelor. Ciolacu s-a "sacrificat" renuntand la a contesta rezultatul, a refuzat sa-si declare sustinerea pentru Lasconi in conditiile in care presiunea a fost imensa si a pus interesul partidului mai presus decat orgoliul personal. Rezultatul: se uita la el toti cei care-l injurau acum o saptamana ca la salvatorul natiei!

- Ilie Bolojan e inca necopt pentru politica mare. A calculat gresit cand a decis sustinerea pentru Lasconi fara sa se consulte cu nimeni. A facut anuntul legat de comasarea comunelor in joia de dinaintea alegerilor (PNL are, totusi, 400 de primari de comune si anuntul lui Bolojan i-a speriat). A anuntat ca desfiinteaza pensiile militare, ca trebuie dati afara 20% din bugetar. Sigur ca reforma statului trebuie facuta, dar astfel de masuri nu se anunjta cu doua zile inainte de alegeri.

- AUR a reusit un rezultat care-l va transforma in principala forta de Opozitie. E partidul pe care PSD il va arata ca sperietoare celor de la PNL si chiar USR: "daca nu vreti sa intrati la guvernare, asta e, vom guverna cu AUR!". Problema e ca AUR s-ar putea sa aiba curand convulsii interne pentru ca unii dintre "auristi" s-au cam saturat de stat in opozitie...

- E greu de crezut ca in actualele conditii Calin Georgescu mai poate fi oprit din drumul spre Cotroceni. Ascensiunea lui se dovedeste a fi rezultatul unui val suveranist real, nu e intamplatoare. Probabil ca va fi viitorul presedinte al Romaniei, dar va avea un mandat greu: formarea unui guvern stabil e aproape imposibila, vin vremuri dificile din punct de vedere economic si o sa-i ia ceva timp pana sa convinga partenerii externi ca nu e putinist-extremist asa cum l-au zugravit in aceasta campanie Lasconi si compania.

- USR se dovedeste a fi ceea ce stiam ca este: o improvizatie politica alcatuita din isterici mici cu gura mare. Nu e un partid pentru ca n-a reusit nimic din ceea ce si-a propus. Nici politic, nici ca program. Singura lor salvare e sa-si asume fatis progresismul LGBTQ, s-o puna pe Clotilde Armand presedinte si sa se cantoneze in jurul a 10% impreuna cu fratiorii din REPER si SENS. Iar useristii carora nu le pica bine curcubeul sa migreze spre PNL. Ma rog, in ceea ce priveste USR analiza mea contine o doza de ironie pentru ca eu consider ca avem de-a face cu niste mascarici, nu cu niste politicieni.

- Rezultatul parlamentarelor ne arata ca influencerii isterici si cu lacrimi in ochi nu pot modifica peste noapte atitudini si convingeri politice sedimentate in timp.

Robert Turcescu