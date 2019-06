Ce legatura e intre Scandalul "Procuroarea", sacrificarea lui Rares Bogdan si punerea in sah a lui Klaus Iohannis pentru Dan Barna

Chestiunea cu procuroarea horror care s-a luat la trântă cu micuța Sorina, ca sa puna in aplicare o decizie de instanta pe care a dat-o sotia sefului ei, e doar o piesa mica din puzzle. Daca ne detasam de emotia colectiva si ne departam sa privim imaginea de ansamblu, atunci incepem sa intelegem ce se intampla in aceasta democratie tribala pe care o traim in Romania.

Si Rares Bogdan face parte din acest puzzle. Sigur, ca o sa ma intrebati ce legatura este intre Rares Bogdan si cazul procuroarei. O procuroare care este vinovata, sa ne intelegem din capul locului. Dar care, pe emotia colectiva - asa cum ziceam, tribala - este sacrificata si data la popor, ca "s-o fiarba-n cazan si s-o manance"! Asa cum Rares Bogdan a fost sacrificat in prima instanta si dat la Bruxelles. Pentru cine nu intelege ca Romania este condusa in special dinafara, cu sprijin intern din partea serviciilor de informatii si poli de putere politica nu are sens sa citeasca mai departe acest articol. Economia romaneasca apartine firmelor sub acoperire ale serviciilor secrete, precum si multinationalelor. Restul e "vax albina, crema puca"!

Ne intoarcem putin in timp. La prima candidatura a lui Klaus Iohannis. Sasul din Sibiu, bine infipt in masoneria germana, sprijinit direct de Anghela Merkel, nu era in stare sa lege doua vorbe la dezbaterile televizate cu Victor Ponta, zis si "Dottore", sosit pe aripa veche a SIE cu acordul lupilor batrani din Securitatea lui Ceausescu, pus la Guvern ca premier, mai apoi ca "tragator de preș" al celui care trebuia cu adevarat sa candideze la presedintia Romaniei in locul lui Iohannis, anume Crin Antonescu. De afara, insa, se decide ca nu Antonescu, ci Iohannis trebuie sa candideze, asa ca Ponta face o pirueta si il sacrifica - o sa insist pe acest "sacrificiu" pentru conotatia sa tribal-masonico-securista - pe Antonescu. Lui Ponta i s-a vandut iluzia ca Iohannis ar fi o prada usoara. Aia de afara, insa, de la NATO si UE, vad ca Ponta detine Guvernul, PSD detine Parlamentul, si tot Ponta, ca presedinte al PSD, e pe cale sa devina clar presedintele Romaniei. Nu e bine! Nu e bine deloc!

Intr-o tara aflata pe "Coridorul Sanitar" al Europei, in coasta Rusiei, niciodata o persoana, chiar si un grup de persoane dintr-un partid, nu trebuie sa detina puterea absoluta. Pentru simplu motiv ca, la un moment dat, nu mai face ce i se dicteaza. Vezi, de pilda, relatia Erdogan-NATO. "Daca acest Ponta o vireaza cu rusii?!", si-au zis "Ai Mari". Si s-a activat planul de tip "Cambridge Analytica". Iohannis face peste noapte 1 milion de like-uri, ceea ce pana si Rihannei sau lui Mick Jagger i-ar fi imposibil, cu sprijin direct de la specialistii in manipulare pe retele sociale, se creeaza o emotie colectiva fara precedent si, in ciuda mesajului inexistent al lui Iohannis, acesta devine presedintele Romaniei. Ponta ramane la Guvern, intr-o prima etapa, dar si presedinte al PSD, majoritar in parlament cu aliante solide.

Ponta nu intelege in ce rol se afla in continuare, dar si pe fondul unui razboi intern-extern, intre servicii si diversi poli de influenta si putere (nu numai ambasade, ci si constructii "underground" interne) apare o noua emotie populara, prilejuita de incendiul provocat de la "Colectiv" (Ziuanews a sustinut inca de la inceput ca a fost un eveniment premeditat, ceea ce acum si alte ziare incearca sa demonstreze, aducand diverse argumente si probe). Pe fondul "Colectiv", Ponta cade, Iohannis il desemneaza pe Dacian Ciolos (adus de afara, cu sprijinul si la ordinul Franco-Germaniei) ca premier tehnocrat, cu rol figurativ, de a pastra puterea impartita intre Guvern si Parlament (via Iohannis), iar puterea judecatoreasca este supusa primelor schimbari dupa ce binomul Coldea-Kovesi este devoalat cu scandal. Intre timp, Liviu Dragnea pune mana pe PSD, iar Ponta ajunge "pieton", chemat prin procese si anchete la DNA - Portocala. Totodata, exponentul "la vedere" al firmelor sub acoperire "fuge" din tara in Serbia, adica Sebastian Ghita.

Ajungem intr-o etapa in care acum taman Iohannis e pe cale sa ia puterea absoluta, alaturi de tehnocrati, dar si cu "blaturile" din parlament cu pesedistii. Nu Iohannis e problema, ci Germania, ci Franta, direct opozabile in acel moment fata de SUA. Unde se instalase Donald Trump si de unde spre Romania vin alte "radiatii". Intentiile americane se suprapun cu cele rusesti si israeliene. Din tripleta asta, in dauna Franco-Germaniei paralizata de votul de la Brexit, PSD este "scos" partid castigator al alegerilor parlamentare din 2016, cu un scor zdrobitor, care ii da prilejul lui Liviu Dragnea sa se creada pe cai mari, iar cei din afara din tripleta amintita, ii ofera "garantii" ca e Zeul-Zeilor! Ascensiunea lui Dragnea si ghidonarea acestuia spre a forma un stat totalitar, camuflat intr-o aberatie de social-democratie nationalista, perfect pentru interesele militare din toate partile, devine misiune pentru toate fortele interne si externe. Odata cu asta si Operatiunea "Mutilarea Justitiei" incepe. Chestiunea cu Justitia devine kryptonita lui "Supeman" Dragnea. Ceea ce l-a si doborat!

Revenim la zi. Dupa 26 mai 2019, caci operatiunea inceputa cu instalarea lui Iohannis si infrangerea lui Ponta s-a incheiat abia acum, cu condamnarea si incarcerarea lui Liviu Dragnea. Cine sunt castigatorii europarlamentarelor? In primul rand USR-PLUS, o constructie sorosisto-securista, cu toti fiii si fiicele "cartitelor" si "conservelor" pe care retelele serviciilor ceausiste le-au lasat in strainatate. Cu un Dan Barna care a aparut din neant, sa inlocuiasca un alt "maur care si-a facut datoria". Nicusor Dan. Despre care vom mai vorbi, caci e menit sa-i fie contracandidat Gabrielei Firea. La PNL, castigul i se datoreaza lui Rares Bogdan, care a adus cel putin 8% din voturi, pentru ca altfel, liberalii lui Orban nu ar fi realizat nimic, iar partidul ar fi avut imediat soarta de odinioara a PNT-CD. Iohannis zice si el ca a castigat si-i acorda credite mari tot celui pe care-l numise "Number One", adica Rares Bogdan.

Sa reviziuim! "Aia de afara" - cel putin la o prima vedere - pare ca-l vor pe Dan Barna viitorul presedinte al Romaniei. Pentru asta, intr-o prima manevra l-au "extras" pe Dacian Ciolos (care voia si el la presedintie) si l-au facut sefului unui grup Renew Europe, sub pulpana lui Macron, la Bruxelles. Ciolos a inteles mesajul si a fost multumit. O a doua manevra a fost ca lui Iohannis i s-a vanturat pe la nas functia de presedinte al Consiliului Europei, iar sasul a lasat sa se inteleaga ca daca e sa fie o accepta fara discutii. Deocamdata sunt negocieri aprige pe tema functiei europene, Iohannis fiind in stand-by "cu motoarele pornite". La randul lui, Ludovic Orban l-a propus pe Rares Bogdan liderul unui grup fantomatic de la Bruxelles, numai ca sa scape de el (pe langa faptul ca Rares ar putea fi oricand prezidentiabil in locul lui Iohannis daca acesta din urma ajunge presedinte al CE, ca doar primul e "Number One"). Rares, insa, "n-a inteles", asa cum a facut Ciolos si a iesit la bataie pentru electoratul sau, pentru promisiunile pe care le-a facut in campanie, iar asta includea si sefia PNL Bucuresti, blocajul USR si "stop-joc" la Nicusor Dan.

S-acum ne intoarcem la nebunia cu procuroarea din scandalul adoptiei. Chestiunea cu adoptiile in Romania e sensibila, inca de cand acestea se faceau pe banda, pe vremea lui Adrian Nastase, cand a intervenit baroneasa Ema Nicholsson. Retelele de adoptii care castigau milioane de dolari si apoi euro din traficul cu copii au trecut de la suprafata in underground. Filiere de judecatori, procurori, avocati, scouteri, angajati la "protectia copilului" etc. au functionat pe mai departe. Si au facut mii sau zeci de mii de adoptii internationale, in principal in SUA, in secundar UE. Acum, cu cazul procuroarei Piturca s-a "instrumentat" un nou caz care sa creeze emotie colectiva si isterie in masa, menit sa-l blocheze la mantinela, in imposibilitatea de a "juca" pe Klaus Iohannis cu cateva luni inaintea campaniei electorale. Iar sforile se trag pentru candidatul USR, cum spuneam.

Klaus Iohannis a fost implicat in primii ani dupa decembrie '89 in cateva cazuri de adoptie internationala, exista articole de presa scrise, filmari video pe Youtube etc. De aia tace Iohannis in scandalul procuroarei. Iohannis este pus in sah. Daca nu cumva chiar in sah mat. Ca sa-i faca culoar lui Barna. Iohannis nu mai poate sa fie atacat tot cu casele din Sibiu si cum le inchiriaza el nu stiu cui, sau cum au fost dobandite. Asta e chestiune veche. Asa ca Iohannis poate fi atacat cu adoptiile. Si asa a si fost atacat. Iar operatiunea a reusit.

Iohannis, pus "pe tușă", nu a mai putut interveni in razboiul Rares Bogdan cu Ludovic Orban de partea lui "Number One" (care avea si sprijinul a peste 600 de membri ai organizatiei PNL Bucuresti, care i-au adresat o scrisoare deschisa de sprijin). Cei de afara pare sa fi decis ca Bucurestii, ca si orasele principale din Romania, ca si presedintia Romaniei in sine, sa apartina noii formatiuni create artificial numita USR. De aia l-au si "exportat" pe tanarul si nelinistitul Rares Bogdan, alaturi de Dacian Ciolos si toti "elefantii" si "dinozaurii" (alde Vasile Blaga, Rovana Plumb etc.) la Bruxelles, ca sa se dea impresia ca se "curață" scena politica romaneasca. Iar noi am ramas la Bucuresti cu aceeasi democratie tribala, tot fara autostrazi, la cheremul celor de afara si a serviciilor, ceea ce numim generic "statul paralel", despre care Viorica Dancila a spus ca n-are habar. Putem sta linistiti, daca Dancila n-a auzit, atunci nu exista!

Bogdan Comaroni