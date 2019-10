Cronologia Gafelor lui Victor Ponta si a camarilei sale. Un ex PM-"Plagiator Mediocru"

In plan extern, politica dusa de Victor Ponta a afectat posibilitatea de investitii straine pe fond de i-responsabilitate in guvernarea Romaniei!

Datoria Publica a fost de 65,94 miliarde € in 2014! adica 3.300 € pe cap de locuitor fata de 2.705 € in guvernarea „rea" a lui Emil Boc! Cresterea de peste 10 miliarde € (54,94 miliarde €) a fost publicata in Ziarul Romanesc de Germania/Italia din 05.06.2015

Cazurile Penale ale ministrilor acuzati de coruptie din Camarila Ponta, impreuna cu cca 144 de parlamentari aflati sub lupa DNA, mediatizati de presa germana/occidentala, ofera un cadru contraproductiv pentru investitorii germani si cei din UE. Razboiul dintre Pres. Kl J alaturi de Justitie contra Guv.Ponta, aparat de Parlament, a fost comentat in Frankfurter Allgemeine Zeitung sub titlul de: lipsa totala de responsabilitate si de respect a deputatiilor fata de cetatenii Romaniei". Impactul extern a fost negativ pentru Cooperativa Coruptilor!

4 Milioane de cetateni/cetatene din Diaspora au reactionat zdrobitor la alegerile prezindentiale din luna nov. 2014, cind au votat cu peste 90% pe Klaus Johannis; plingerea penala de la Proc.Gen a reprezintat un capat de acuzare (din pacate fara efect) contra Guv.Ponta care a incalcat grosolan Constitutia Romaniei.

O alta plingere penala a ing. George Andrisan din Olanda catre Proc.Gen. semnaleaza oficial un fals de cca 2,6 milioane de cetateni la vot-cu situatie juridica incerta-trecuti in Registrul Electoral. Votul prin corespondenta si online blocat in Parlament, se afla intr-un dosar oficial trimis de catre IT-ul Dragos Sterpu din Spania, unui numar de 319 deputati; regretabil fara raspuns!

In plan intern, Camarila Ponta trebuie analizata in cadrul guvernamental si parlamentar: Managementul in Executiv a fost catastrofal prin numeroase ordonante/legi contra intereselor nationale, criticate de catre UE, Comisia Europeana, Germania si SUA in presa comunitara. Opt decizii cruciale ale Judecatorilor Curtii Constitutionale au taxat derapajele de la principiile fundamentale facute de Guvern in 2014, a constat evz.ro.

In cadru parlamentar, Asociatia Internationala a Ziaristilor de Investigatii a acordat Legislativului Roman format de majoritatea PSD-UNPR-UDMR si PC, premiul pentru promovarea coruptiei si a infractionalitatii! A publicat Adevarul in 24.01.15. Aceiasi parlamentari-303 la numar-si-au marit pensiile speciale ajungind pina la 1.000€ intr-o Romanie care are cele mai mici salarii si... pensii, noi fiind situati pe penultimul loc in UE.

Puciul conceput si esuat in 2012 la referendumul de amenintare a democratiei romane, a creat reactii dintre cele mai critice si acide ale sefilor de guverne occidcentale si americane; „atacul nerusinat al unei bande de acaparatori asupra statului de drept" sau „marsul lui Victor .Ponta si a acolotiilor sai spre ingradirea statului de drept" au fost doar citeva titluri din Süddeutsche Zeitung, in timp ce fosta presedinta a Comisiei de Justitie Viviane Reding alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti Mark Gittenstein, au tras semnale de alarma legate de pierderea independentei Justitiei.

Guido Westerwelle ex Ministru al Afacerilor Externe German, a subliniat incompatibilitatea Guvernului de la Bucuresti cu legile Europei Liber si Unite, iar cancelara Angela Merkel l-a chemat pe ambasadorul Lazar Comanescu pentru a-i transmite reactiilcritice ale Cancelariei Federale a Germaniei.

Presa germana publica in zilele fierbinti ale referendumului din iulie 2012 ca „praduitorii de la Bucuresti (fosti comunisti-securisti-informatori-penali si traseisti) vor sa transforme cu forte mafiote statul de drept intr-unul autocrat"; perturbarile bursiere, deprecierea leului si semnalul de alarma al SUA, au fost transmise prin Mark Gittenstein de ziua Americii la Ambasada Americana din Capitala.

Cotidianul münchenz Süddeutsche Zeitung, a scris atunci ca „Pacientul roman de la Marea Neagra nu merita astfel de politicieni"facind un apel catre cancelariile europene de a-l evita pe PM Victor Ponta. „Elevul din scoala USL-ului", pregatit de profesori neo-comunisti intirzie integrarea totala a Romaniei in UE", semnala Vivianne Reding ex-sefa Comisiei de Justitie Europeana, iar cotidinaul münchenez a prezentat o caricatura cu Victor Ponta in uniforma partidista cu un ciocan in mina dreapta cu care spargea literele Democratiei".

Reamintesc replica lui Victor Ponta la adresa Angelei Merkel:" sa-si vada de treaba ei si sa lase poporul roman sa voteze" reactie neinspirata pe care a simtit-o PM al Romaniei atunci cind a venit neoficial la Berlin, doar oentru un dineu si o conferinta de presa alaturi de cancelara RFG-ului. Daca in 2012 Victor Ponta a facut apel la votul poporului, atunci de ce a blocat alegerile prezidentiale din 2014 cu participarea integrala a Diasporei?

Alte gafe mari ale „Plagiatorului Mediocru"in fond conflicte, sunt in Justitiei. Infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si de complicitate la evaziuni fiscale dupa intocmirea actelor fictive pe cabinetul sau in 2011 pentru acoperirea nelegalitatilor lui Dan Sova. La fel infractiuni de spalare de bani in 2008 in derularea contractelor cu complexele energetice Turceni si Roavinari, avind atunci calitatea de parlamentar deputat de Gorg, si, vice-presedinte PSD.

La fel de grea este interpelarea ex-senatorului -PSD Satu Mare- Valer Marian referitoare la Afacerea „Directia Silvica Dimbovita cu Ministerul Agriculturii in mandatului socrului lui Victor Ponta deputatul Ilie Sirbu" in contextul unui automobil la pret de 97.000 €, aparut in circuit de la Ion Tiriac dupa dobindirea domeniului de Vinatoare de la Balc! Interpelare fara raspuns. (Sursa: „Noi marturii despre Romania penala 2013-2017" din Politica, Justitie si Servicii Secrete)

Mihai Rusu