Cum ne salvam din toamna? (6): In politica, "s-a terminat cu jocul de glezne si galagia"!

Cozi kilometrice in SUA pentru paine si alimente de baza GRATIS! Americanii stau 5-10 ore la rand , unii linistiti, altii urland isteric, ca ei vor muri de foame in curand. Ceva a inceput sa puta rau in tara liderului mondial unde, pe langa aceste imagini de speriat, pe care nu le vedem in Europa sau in restul lumii deocamdata, se-nregistreaza "recorduri" negative in lant referitor criza medicala si mortii aferenti. Iar imaginile astea le-am vazut pe canalele tv nationale din SUA, pentru ca cele "de export", CNN si Fox News, se feresc sa mediatizeze, deh ...

In Romania deasemenea nu se discuta dezastrul din SUA, ceea ce e de inteles doar pana la un punct, apropos de isteria care i-ar putea apuca pe romani vazand ce se intampla chiar in tara sefilor nostri. Dincolo de asta insa, cum adica sa nu mediatizezi si sa discuti asa ceva, cand e limpede ca va urma si la noi, daca acolo in SUA a inceput NEBUNIA, iar romanii ar trebui, cu orice risc, sa fie informati, tocmai pentru ca sa se pregateasca?! Ce e cu pactul asta al tacerii, ce-i cu complicitatea asta vinovata politico-mediatica, adica stam linistiti, cu mainile pe piept, ne mai si punem singuri vata in nas, si-asteptam sa vina dricul sa ne ia???

O sa revin la subiectul complicitatii vinovate imediat, cu ocazia intamplarilor de tip #Sclavi&BusteniForKlaus&Friends , schimb putin tonul si fac o paranteza: ieri, urandu-i "La multi ani!" marelui nostru Doroftei, Moshulica pe numele de alint, si avand in vedere ca suntem leat, o sa fac si eu 50 de ani in iulie, am incercat apoi sa-mi rememorez ultimii 10 ani de "viata romaneasca", si pe langa faptul ca pot aduna realizari putine si nu foarte solide, m-a socat concluzia rapiditatii si inconsistentei in care-am trait; nu pot zice ca m-a intristat asta, dar v-as invita , din criza, sa faceti si voi aceasta rememorare a decadei personale, sa vedeti cum va iese , va fi de folos oricum recapitularea, si avand in vedere "ciclonul de tip civilizational-economic" ce se va abate peste noi, e util sa stiti de unde plecati la acest drum greu ...

In politica, "S-a terminat cu jocul de glezne si galagia!", cum ziceam in titlu, iar ce incepe in SUA cred ca le da fiori reci politicienilor nostri mai rasariti, altii isi cauta deja vreun "pat sub care sa se ascunda" urgent. De-asta ar putea sa fie constienti potentialii componenti ai Grupului Mic din Politica, si-atunci, cu oportunismul ce caracterizeaza orice politician de vocatie (conotatie pozitiva!), s-ar putea incepe un demers realist-obiectiv care sa fie capabil sa produca mutatii consistente in sistemul politic romanesc, chiar in scurt timp.

Inainte sa-mi argumentez tema de azi despre politica (domeniu in care, impotriva aparentelor, am activat mai putin de 10 ani), as vrea sa mai punctez cateceva referitor la situatia curenta: in primul rand, episodul trecut cu #neoIMBOGATITII.LUI.ORBAN, respectiv "prostitutia in beneficiul politicului" care se practica in spatiul mass media romanesc, n-a starnit nicio reactie, fapt care va poate confirma cat de reala este situatia, si cat de grava si dureroasa este rana (si banuiti probabil ca "nonreactia" asta am inregistrat-o vorbind zilnic cu lideri politici sau oameni din presa); aaaa, si ca sa nu mint, unul dintre vechii "moguli" de presa , cu care vorbeam la telefon despre un proiect nou al sau, mi-a zis totusi ca n-am dreptate cu ce scriu, ca nici macar nu apucam toamna, apropos de salvare, atat de grava ar fi situatia; vorbea argumentat, dar tot nicio referire la situatia de kko din presa... q.e.d; dar, ca sa fiu corect pana la capat, trebuie sa enumar pozitiv si niste jurnalisti care nu-si bat joc de meserie, "nealiniatii" perioadei, de la vechii "muschetari" Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu, Sorin Rosca Stanescu, pana la "the new entry" Dana Budeanu, despre moderatorii tv-urilor nu vreau sa ma exprim, tocmai pentru ca stiu cat de greu le este sa fie obiectivi in conditiile "prostitutiei patronale"...; altfel, situatia de la aeroportul Cluj spune multe si cu claritate, printre care si faptul ca n-am fost niciodata vreun partener in UE, ci doar "ultima gaina din cotet, buna doar de jumulit", ca prea multi romani sunt gata sa-si riste viata pentru niste euro in plus, obtinuti in conditii mizere (inconstienta si primitivism!), ca autoritatea statului roman a devenit o "poveste de adormit copiii surzi englezi" (romanii zic ceva de genul, "de ce sa ma mai supun eu ordonantelor militare de izolare si carantinare, bai Klause/Lucovide/Marcele/Raede, daca pentru sparanghelul lui Merkel voi faceti culoar de trafic rutier si aerian?!", si atentie "culoar donor-acceptor de coronavirus"!), ca politicienii romani chiar vazand situatia cu #s.p.licuriciului.Ge, sunt atat de incompetenti incat sa nu fie in stare sa incropeasca rapid un plan de absorbtie a fortei de munca in tara; (Alooo, Marcel Ciolacu, Victor Ponta, lasati aia cu pachet de legi de "nustiuce", trebuie sa vina urgent in fata tarii 5-7 oameni din opozitie, cu experienta si respect profesional, care sa prezinte masurile CLARE, cu momentele si succesiunea de aplicare, respectiv efecte scontate in dinamica (inter)nationala, inca sunt in stanga politica oameni competenti care trebuie solicitati sa se mobilizeze, sa diminueze spaima poporului, care va actiona gregar-violent in foarte scurt timp!); ca si concluzie partiala deci, ca guvernul Orban este slab si corupt, a devenit clar, dar faptul ca niciun partid de opozitie nu a schitat vreo "strategie din umbra" pentru pasii de facut in criza economica , asta arata cat de "praf" suntem dpdv politic, dar, asta va spun in plus, si ticalosi, pentru ca eu stiu cateva persoane care au voce publica si-ar stii ce-i de facut, dar tac malc!; si inca un aspect, chiar prin spatele aeroportului Cluj, pe centura Clujului (stiti ceva, domnii Emil Boc si Alin Tise!?) , se-nregistreaza cel mai mare trafic de busteni taiati prin BN si MM, in drumul lor catre Sebes, asa zic locuitorii din zona Herr Klaus, locuitori care numara tirurile si le si filmeaza...; deci, avand in vedere cele de mai sus, ultramediatizate si traduse prin #Sclavi&BusteniForKlaus&Friends, cu cat intarzie Iohannis mai mult lamuririle publice, cu atat mai tare se va potenta aceasta impresie publica, in aceasta criza unde oamenii cauta vinovati, iar politicienii nu cauta solutii (!); in alta ordine de idei, m-a sunat azi-noapte un prieten vechi, mare om de cultura roman, care-mi zice agitat ca vrea sa iasa public sa acuze "repetentii" de la varful partidelor romanesti, ca asta e motivul pentru care nu mai avem solutii, ca astia n-au scoala solida, ca el n-a gasit vreun om politic de varf, consolidat intelectual, care sa poata avea acces la idei si solutii agregate, ca sa ma convinga a inceput sa-mi recite CV-urile reale ale lui Iohannis, Orban, Ponta, Ciolacu, Basescu, etc. (bine documentat!), iar eu, ca sa-l descurajez si sa-l mai domolesc ii explic ca nu are nicio sansa sa fie mediatizat oricat ar fi el de celebru si de admirat, tocmai pentru ca "totul e pe butoane", si risca sa se pozitioneze intr-o postura publica ridicola; desigur ca l-am enervat si mai tare, ne-am si certat putin, in final am facut o "remiza", amintindu-ne de un alt mare roman, prieten comun care azi ne priveste din ceruri, si-am inchinat romaneste, de la distanta, un pahar in amintirea lui Dumitru Farcas; si-n finalul comenatariilor "flash", sa cititi va rog analiza conjuncturala facuta de catre Valentin Lazea de la BNR care, vrand sa domoleasca avantul unora inspre finantare/asistenta statului/garantii/scutiri/etc., prezinta bine argumentat limitele de actiune romanesti in cazul crizei economice instalate deja, pe scurt, confirma ca SUNTEM IN COFA!

Revin asadar la Grupul Mic din politica, ce s-ar putea SOLIDARIZA si ACTIVA fie transpartinic (si-asta ar fi preferabil), fie in interiorul fiecarei formatiuni.

Starea de fapt: NU MAI EXISTA "PREMIANTI" IN CONDUCERILE PARTIDELOR POLITICE! Concluzia pare banala, dar este plina de consecinte fatale: conducerile partidelor agregheaza strategii , care sunt implementate prin programele de guvernare, carora ne supunem cu totii, deci ne marcheaza prezentul si viitorul vietii; treaba complexa deci, asadar care nu este la indemana unora fie repetenti (si-avem cazuri la varf!), fie care-au trecut prin scoli ca "gasca prin apa", fie cel mult a unor mediocri care , oricat s-ar screme, nu pot pricepe si aplica strategii multidisciplinare, tocmai pentru ca n-au suficienta scoala, sau in scolile absolvite n-au fost premianti; iar lucrul mai grav este ca instinctul de conservare i-a impiedicat pe toti acestia enumerati sa se inconjoare de niscaiva intelectuali consolidati, mai mult, nici macar n-asculta vocile publice ce se mai exprima cand si cand, si nu-i asculta in primul rand pentru ca nu au capacitatea sa-i priceapa; in schimb , acesti politicieni s-au prins de maini in aceasta hora a mediocritatii si a incompetentei, la nivelul fiecarui partid, dar si-intr-un mod transpartinic, formand astfel o "lant uman", tocmai pentru a bloca accesul unora care-ar vrea sa se implice si-ar fi si competenti, sunt convins ca fiecare dintre cei care cititi cunoasteti multe astfel de exemple, pornind poate chiar de la propria persoana; m-opresc cu descrierea, cred ca e suficient, altfel as putea sa va povestesc pe sute de pagini intamplari cu consecinte grave din politica romaneasca, care demonstreaza de fapt ce stim si resimtim cu totii, anume ca, SMECHERIA MERGE DOAR PANA LA UN PUNCT, TOCMAI PENTRU CA NU POATE INLOCUI VALOAREA. Punct.

Ce-i de facut: situatia fiind atat de grava cum v-am descris-o succinct in ultimele saptamani, si cu dezvoltari dramatice pe care inca nici nu le-as putea preciza cu acuratete, mobilizarea de Grup Mic Transpartinic ar trebui fie o solutie urgenta; adica un grup de politicieni cu autoritate formala sau nu, dar care pricep bine magnitudinea tsunami-ului care va lovi Romania, sa-si asume in comun ALERTAREA NATIONALA PENTRU SOLUTII URGENTE; nu trebuie sa-i invat eu cum sa faca asta, se gasesc usor intre ei daca doresc respectivii politicieni ce s-ar califica pentru Grupul Mic, iar aceasta alertare trebuie sa vizeze explicit convocarea acelor specialisti VALIDATI, si, din fericire mai avem cativa care "STIU, POT SI S-AR IMPLICA", care sa fie sprijiniti sa propuna solutii viabile, trecute prin filtrul politic al Grupului Mic; stiu ca m-ati intreba de ce nu merg solutiile clasice de tip alianta/coalitie/pact/etc., iar eu va raspund direct ca vremurile cer ELITE, si nu decizii aprobate de catre organisme de reprezentare politica unde majoritatea ar avea probleme cu conjugarea verbelor, ce sa mai vorbim despre economie, sociologie, geopolitica ...; altfel spus, cum sa te salveze de la inec, unii care nu stiu nici sa "faca pluta pe spate" ?! iar referitor la presedintele Iohannis sau guvernul Orban, cu posibila lor "capacitate" de a ne salva, eu va rog sa fiti realisti si sa nu sperati, eu sunt unul dintre cei care cunoaste bine "protagonistii" , si atentie, capabilitatea lor de a rationa, actiona, mobiliza, implementa, IN REGIM DE CRIZA, este CVASINULA!!!

Cat despre "conducerile partidelor care propun, si fac, si-ar drege, si etc., ...", din nou nu aveti de ce sa sperati c-ar face ceva coerent si cu valoare de intrebuintare in criza, tocmai pentru aceste conduceri fac parte din " lantul uman al parvenitilor", ce si-au dorit doar prosperitea personala, si-acum, salvarea personala, deci total inadecvati situatiei gravissime cu care ne vom confrunta NOI, FAMILIILE NOASTRE, PRIETENII NOSTRI, ROMANII ...

Consecinte: daca acest Grup Mic din Politica s-ar constitui rapid, cu figuri reperabile si mai consolidate intelectual, este limpede ca "un bulgare al activismului politic responsabil" ar incepe sa se rostogoleasca, fapt ce-ar putea genera o trezire la realitate a tuturor celor care-si doresc sa mai traiasca intr-o Romanie "flotabila", sa prindem astfel ultimul tren al racordarii la trendurile de salvare; pentru ca, mass media este mimetica si obedienta tocmai pentru ca se racordeaza nu solutiilor salvatoare, ci unui STAT care-i mai asigura supravietuirea " de azi pe maine", cetatenii spera la solutii salvatoare de la Klaus&Orban&Company tocmai pentru ca sunt obedienti si respecta legea, neintelegand insa ca cei alesi sa guverneze sunt depasiti si anacronici, adica se prefera "refuzul adevarului", in schimbul unui confort momentan; eeeee, dragii mosului, asa ceva SE PLATESTE SCUMP!

Asadar (ca sa ramana scris!), sau actionam in forta, neconventional dar LEGITIM, sau mai asteptam ca prostii, ca sa ne consolidam statutul de "cea mai proasta gaina din cotet", pe care l-am exersat plenar ca tara in ultimii 15 ani; iar cei mandatabili sa actioneze, sa creada in ce-am scris in titlu, ca in politica, "s-a terminat cu jocul de glezne si galagia"; si sa-si faca acele calcule necesare si sa actioneze in consecinta, pentru ca ei sunt si rasplatiti pecuniar de catre noi pentru a actiona in numele nostrum, mai ales la greu, ca la bine, dupa cum stiti, devenim rapid veseli si superficiali ...

Voi continua episodul 7 tot cu politica, dar cu jocurile geopolitice subterane ce-au aservit Romania, si pe care jocuri, doar daca le vom pricepe corect, le vom putea, fie contracara, fie uzufructa si-n interes national. Keep in touch!

Cozmin Gușă