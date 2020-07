Cum se construieste agenda zilei: Scandalul de coruptie Unifarm vs Doi deputati PSD la saormerie

A inceput pre-campania electorală. Este important cine construieste agenda media si cu ce teme. Guvernul Orban se atasează tot mai mult de coronavirus, pe care il doreste impachetat in continuare in diverse „stări" (de urgentă, de alertă, etc) pentru a controla agenda zilei si „carantinarea" opozitiei.

Scandalul măstilor de protectie - de proastă calitate dar scumpe - a perturbat oarecum această strategie. Pare că a fost un act de coruptie necesar si util pentru tară.

Totusi, pentru a acoperi micul zumzet mediatic declansat de această operatiune „specială", a fost declansat, prin mai multe site-uri de stiri si televiziuni, „mega-scandalul" celor doi deputati PSD bonomi (grasuti si cu chelie) care au cotropit, in miez de noapte, fără măsti, o saormerie. Acolo, vajnicii apărători ai ministrului PNL de la interne au intervenit operativ si i-au amendat. In apel, cei doi deputati au mai primit cate o amendă. La stiri, filmuletul respectiv bate imaginile cu inundatii sau căderea guvernului din Franta. De două zile, PSD se ocupă să explice că cei doi nu au avut mandat de la partid pentru a merge să consume saorma in Centrul (istoric) vechi al Capitalei.

In locul lor, as fi anuntat, sec, imediat, că după alegerile parlamentare cei doi vor avea mai mult timp să meargă noaptea la saormerie si să se certe cu Mustafa. Iar apoi as fi revenit la temele economice si sociale critice ale acestei perioade.

Adrian Nastase