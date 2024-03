"Dai în mine, dai în tine, dai în fabrici și uzine!"

Dacă s-ar face un sondaj corect despre aprecierea românilor la adresa liderilor politici în general, interni și internaționali, n-am absolut nicio îndoială, dar niciuna, că pe primele locuri ar fi politicieni suveraniști ca Putin, Trump, chiar Viktor Orban, clar că și George Simion, iar la coada clasamentului i-am avea pe alde Biden, Macron, Scholz, ultimul loc fiindu-i rezervat lui Iohannis, iarăși sunt foarte sigur de acest lucru. Așa a evoluat percepția românilor pe fondul plandemiei și al războiului ucrainean, o perioadă a ultimilor patru ani pigmentată cu minciuni și trădări în serie ale interesului național, românii schimbându-și astfel radical percepția în ceea ce privește pro-americanismul lor, care fusese pronunțat până în urmă vreme, pro-americanism ce s-a topit astăzi până la scoruri minuscule.

Pe acest fond, Piedone a făcut ieri o mișcare curajoasă, dar și inteligentă, invitându-l în vizită la București pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, proaspăt reales din primul tur ca primar, din postura de inamic al Maiei Sandu, președintele Moldovei, a Republicii Soros, deci pictat în mod fals ca fiind putinist acest Cebam. Vă spun eu, că am studiat problema, Ceban nu este putinist, dar tocmai această percepție că ar fi putinist i-a sugerat lui Piedone că întâlnirea cu Ceban la București e o carte importantă de jucat. Știe și el că nu-i poate face decât bine. E clar, așa cum ziceam mai sus, că există un mare bazin electoral pro-Putin în România, lucru pe care sociologii nu-l consemnează, iar politicienii n-au curajul să-l joace electoral încă. De altfel, publicațiile controlate de către Ambasada Statelor Unite ale Americii, televiziuni, site-uri, radiouri, sau cele ce doar îi lingușesc pe americani s-au grăbit ieri după amiază și azi dimineață să-l mitralieze pe Piedone, pe motiv că s-a întâlnit cu un putinist, primarul Chișinăului, care este rusofil și așa mai departe, numai că exact asta își dorea Piedone, candidatul ce joacă într-un aparent rol de kamikaze și zic aparent deoarece e clar că-și calculează foarte bine pașii. Nu-i este teamă de aceasta anatemă de putinist, pe care Ciolacu i-o aplică lui Simion, spre exemplu, despre care spune că ar fi omul Moscovei, iar această întâlnire cu Ceban pentru Piedone ar părea mai clară din registrul pro-putinismului decât orice posibile poze cu agenți acoperiți care ar fi în dosarele despre Simion. Numai că Piedone știe că nu poate fi atacat. De ce? Pentru că sunt zeci de poze cu Ion Ceban și cu Marcel Ciolacu, făcute după ce acest Ceban a fost ștampilat ca fiind omul lui Putin. Deci Piedone a priceput primul că un atac asupra lui pe această temă se va finaliza tot în favoarea lui, pe principiul popular „dai în mine, dai în tine, dai în fabrici și uzine, dai în clasa muncitoare, ce muncește pe ogoare", ca să relatez în stilul în care Piedone e clar că va reacționa.

Piedone a deschis, așadar, Cutia Pandorei (foarte important, este evenimentul numărul 1 de campanie) prin accesarea electoratului putinist. E limpede că din acest moment vor proceda la fel mulți candidați în campania electorală care urmează și o să vedeți, prieteni goldiști, că nu va mai putea fi închisă această cutie, deci va ieși de acolo exact Speranța, care în poveste n-a mai apucat să vadă lumina de zilei. Deci Piedone știe exact ce face, așteaptă critici publice cât mai multe, tocmai pentru ca să semnalizeze la electoratul putinist pe care să-l atragă de partea sa. Tot legat de Piedone și în concluzie, de astăzi începe o perioadă dură pentru el, și cu ocazia acestei accesări a publicului putinist, dar mai ales cu ocazia lansării contracandidatului Cârstoiu, care s-a făcut sub forma unei teatru pentru proști. Deja Dan Voiculescu a fost convocat la discuții dure pentru retragerea sprijinului pe care i-l acordă lui Piedone, sprijin ce se validează mai mult mediatic, și prevăd că discuțiile cu Dan Voiculescu din partea emisarilor lui Iohannis vor merge de la amical la amenințări cu dosare și represalii. Dacă Voiculescu cedează, ceea ce nu pariez în acest moment, nu este frumos, dar nu e chiar atât de mare lucru. Piedone are deja sprijinul public necesar și mai poate găsi și sprijin politic în plus. Dar dacă Piedone cedează, atunci într-adevăr el poate să fie un om politic terminat, deoarece își va pierde credibilitatea în mod accelerat și va fi executat și la Sectorul 5, acolo unde i se va promite că va fi lăsat să trăiască liniștit. Iar eu vă țin la curent, împreună cu colegii mei din Clubul de Gândire GOLD, pentru că de la noi ați aflat, aflați și veți afla tot timpul subteranele luptei politice.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)