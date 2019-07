De la Viorica Dăncilă la Vasilica Docilă

O spun inca de la inceput, dupa ce am vazut diverse sondaje de opinie, dupa ce am citit nenumarate analize politice vizand alegerile prezidentiale si posibilii candidati: scopul actual al Vioricai Dăncilă nu este de a ajunge presedinte al Romaniei, ci de a ramane prim-ministru. Iar ideea cu intrarea reprezentantului PSD in turul al doilea cu orice pret - ca o cerinta a liderilor social-democrati - este ca vorba aia: "primul pe țară, al doilea pe județ"!

Dăncila, o marioneta in mai multe mâini, joaca fără voia ei la mai multe capete si se conformeaza variilor calcule electorale, provenite din "intern", dar si dinspre "extern". Nu degeaba pe langa Vasile Dâncu si alti politologi si sociologi, la cabinetul Vioricai Dancila au mai aparut trei personaje interesante, ofiteri de informatii de la Armata, SRI si SIE, mai mult sau mai putin acoperiti, unul dintre ei fiind mai "descoperit", cel de la serviciul militar, chipurile "in rezerva". Cei trei, insa, la un loc, specialisti in manipulare-dezinformare. Ceea ce se si petrece, privind din exterior la discursurile inflorate ale Vioricai Dancila, chiar si atunci cand isi baga picioarele-n ea de Mare, cu capoturi de 1.500 de euro bucata. Apropo, cam cat costa toate hainele pe care le poarta premierul? Nu apare niciodata cu aceeasi țoală, dar fiecare in parte din tinutele ei costa 2-3.000 de euro in medie. Cine le plateste pe astea (ca din venitul propriu nu prea sunt fonduri) si banuiesc ca nu le inchiriaza de la Teatrul Balșoi din Moscova si nici ca-s fake-uri chinezesti. Pana si Elena Udrea mai facea o rotatie printre țoalele de firma pe care le punea pe ea, uneori cu mult prost gust.

Asa ca Viorica Dancilă face ce i se spune, manipularea publicului e la ea acasa. Un prim rol al lui Dancila este de a "toca" opinia publica la cap ca noul PSD e bun si ala vechiul al lui Dragnea e rau. Nu conteaza ca si ea facea parte din ala vechiul, daca spui incontinuu o poveste, incercand si o victimizare, pana la urma publicul o va accepta, este un principiu binecunoscut artizanilor dezinformarii. Dragnea si cu toti ai lui sunt, deci, de vina pentru dezastrul Romaniei, pentru dezastrul din politica interna si externa, pentru dezastrul economic etc. La fel cum a aparut, mai nou, ideea, ca si Dacian Ciolos e vinovat pentru proasta guvernare. E vechiul șlagar pe care-l canta PSD-ul pana la Victor Ponta (cu toti sefii si sefuletii) privind "arieratele" (adica ei nu pot face treaba buna pentru ca exista "greaua mostenire" a guvernelor anterioare ale opozitiei), ceea ce ma face sa cred ca si alde Mircea Geoana, alde Adrian Nastase, sau alde Octav Cozmanca isi baga si ei coada prin biroul sefei de la Palatul Victoria. Al doilea scop al mesajelor Vioricai Dancila, care a devenit recent foarte vorbareata (abordeaza subiecte ca mutarea ambasadei din Israel, pensiile speciale, salariile bugetarilor, migratia bugetarilor, votul electronic etc.) de a aduce cat mai putina lume la vot pentru prezidentiale, pe ideea lehamitei populare: "toti sunt la fel, toti o apa si-un pamant!" In acelasi timp, mentinerea "nucleului dur" al votantilor PSD si atragerea simpatizantilor Pro Romania si ALDE. Este stiut ca pe o prezenta mica la vot, pe o neincredere masiva a electoratului in proprii politicieni, PSD castiga alegerile in mediul rural, in zona de varsta a pensionarilor etc.

Al treilea scop, si cel mai important, este pastrarea guvernarii si a majoritatii parlamentare. Pentru asta, "Dăncilă & Co" cumpara tot ce se poate cumpara: bunavointa baronilor locali, primarilor social-democrati, arunca-n stanga si-n dreapta cu "afaceri cu statul", mai ales cu acel vestit Fond de Dezvoltare Rurala si cu viitorul Fond de Investitii (cel de 11 miliarde de euro), daruieste functii importante politicienilor PSD, cu tot cu familii si nepoti (aici apare si paienjenisul de detasari in ministere ale rudelor si rubedeniilor - pe fond electoral Dancila a si dat un caz celebru deja cu un detasat care ia 27.000 de lei leafa lunara). Pe scurt, face orice e posibil ca sa se pastreze "la butoane", la bani, indiferent de cate imprumuturi externe trebuie sa faca sclavul Orlando Teodorovici, oricate tumbe si maimutareli trebuie sa faca clovnul Nicolae Badalau, sau cate tampenii face Razvan Cuc (numai daca te uiti la astia trei si-ti dai seama ca economia romaneasca nu mai are nicio sansa!). Vioricai Dancila ii trebuie pe mai departe functia de prim-ministru la fel de mult precum ii trebuie lui Klaus Iohannis sa ramana presedintele unei Românii distruse. Atat material, cat si moral, intelectual, profesional... O Românie aflata la granițe, la confluente, in acelasi stadiu in care a fost coborata Grecia, deliberat, pe un "cordon sanitar" cu Bulgaria, cu Polonia, dar fara Ungaria. Adica sa fim "păcalicii" Europei, pe mai departe, asa cum suntem si "pacalicii" UE in Parlamentul European, in Consiliul Europei, in Comisia Europeana...

Pentru asta, tandemul Iohannis - Dancila este cel mai potrivit si catre asta se indreapta lucrurile. Viorica Dancila a devenit Vasilica Docilă. E atat de docilă, incat si stapanii ei se miră ca poate exista un asemena personaj (care, culmea, si-a petrecut si noua ani la Bruxelles). Dancila, cu tot cu guvern si cu partid, mai face o scamatorie, altfel ieftina. Aplica o politica "de clonare" a actiunilor Opozitiei. A spus PNL ca trebuie taiate pensiile speciale si a avut efect la popor? Pac! Si PSD cu Viorica Dancila si Orlando Teodorovici au sarit ca e ideea lor sa taie pensiile nesimtite (ceea ce nu cred ca se va intampla). Au venit cei de la USR ca trebuie revizuita Constitutia, iarasi cu efect la electorat? Zdrang! Si PSD va face tot ce e posibil pentru reviziuirea Constitutiei, au trecut prin comisiile parlamentare si propun dezbatere pe sesiunea de toamna, inaintea alegerilor prezidentiale. Si exemplele pot continua - cu votul electronic, de pilda -, PSD "cloneaza" tot! Si repeta la infinit ca au fost ideile lor, incat lumea va sfarsi prin a crede, iar Dancila cea docilă isi va face o imagine de gospodina social-democrata, abia intoarsa de la piata si cu ciorba de fasole pe foc, incat cel putin in mediul rural batalia va fi castigata, in vreme ce in mediul urban lehamitea va fi la maximum, iar dorinta de a mai vota pe cineva, vreun politician nou sau vechi, va fi infranata. Ca atare, sansele ca Viorica Dancila sa-i faca culoar erodatului Iohannis sunt foarte mari. Cat despre Gabriela Firea, cea care are in sondaje un scor mult mai bun ca Dancilă, problema acesteia e ca in Bucuresti e praf si pulbere! Iar imaginea din tara, cea de eroina care se lupta cu Dragnea, va fi rapid uitata cand Capitala va fi in faliment, cu bucurestenii revoltati in strada, cu datorii imense la RADET si - culmea! - la afaceristul Constanda! Firea isi cunoaste rolul, iar in relatia cu Dancila "s-a pus batista pe tambal" dupa ce primaritei i s-a facut cadou OUG pe Codul Administrativ ca sa revitalizeze sub alta forma companiile municipale. Acum, la Firea se potriveste zicala: "Ai vazut tu câine sau cățea sa plece din fata macelariei?!"

Bogdan Comaroni