Democrația care distruge!

Jocul de-a democratia prin Occidentul maturat de retelele sociale este foarte periculos. Prin urletele asurzitoare si injuriile filmate prin Parlament de galeristii AUR am reusit sa updatam cultura urii la alt nivel. Am luat in deradere si ne-am amuzat copios racorindu-ne la vizionarea spectacolului sinistru de pe noua scena politica. Publicul s-a acomodat cu noul etalon scazut al discursului public, in timp ce televiziunile au fost partase la validarea acestui nou mod de a face politica.

Toate lucrurile au fost sub control atat timp cat Siemion si Sosoaca balteau in 20% vot politic, un scor maxim atins in trecut si de alti exponenti ai acestui segment, precum Diaconescu sau Vadim Tudor. Marea surpriza insa a survenit la aceste alegeri prezidentiale cand un alt tip de animal politic si-a facut aparitia. Cu un discurs calm presarat cu tonuri mistice, Georgescu a reusit sa largeasca plaja de votanti transformand noul curent suveranist. Pe nesimtite, intr-o duminica care se dorea a fi banala, a reusit sa rastoarne masa si sa socheze Romania. Astazi votul politic al celor anti-sistem a urcat catre 35%, o cifra imensa si periculoasa pentru viitorul Romaniei.

Aceasta noua "conserva" carismatica si hranita cu banii grei bagati in Tik Tok si Facebook este astazi o amenintare reala la traseul predictibil al tarii pentru urmatorii ani. La acest nou tip de animal politic nu exista solutii miraculoase, mai ales cand cei care cauta sa le furnizeze sunt lipsiti de inteligenta. Greseala imensa a PNL-ului, condus de genialitatea lui Hohha, in a insista cu Ciuca Dickens nu a facut decat sa alimenteze ascensiunea lui Georgescu. Toata campania prezidentiala a fost un atac acerb si cretionoid intre cele doua mari partide care nu a avut decat un singur efect pervers, creionarea unui vot anti-sistem imens spre 35%. Primele doua partide ale tarii, cu un vot cumulat de peste 50% acum cateva luni, au reusit sa evapore jumatate din acest scor politic reusind performanta incredibila ca niciunul din cei doi candidati sa nu intre in turul 2. Trist! Sinistru!

Astazi ultimul bastion care ne ramane este votul de duminica pentru alegerile parlamentare. Singura salvare a Romaniei este un vot concertat catre primele doua partide ale tarii menit sa contrabalanseze optiunile ridicole pentru viitorul Presedinte. Nu credeam niciodata ca o sa regret tacerea lui Iohannis si neimplicarea sa in viata politica a tarii, dar blestemul lui m-a atins. Sa ajung sa aleg intre misticul nationalist cu idei suveraniste venite din secolul 19 si trotinetara Lasconi este incredibil. Am fost atat de cretini incat sa anulam tot ce a fost bun in guvernul PSD PNL pret de doi ani pentru niste minciuni cu Nordis si case de presedinti circulate in bucla pentru doua saptamani. Vaicarelile aiuritoare de azi ale televiziunilor care au atacat mizerabil partidele mari ma lasa rece. Cu totii ati cules ura pe care ati semanat-o ca niste imbecili recitand in cor o minciuna pana aceasta a devenit adevar. Romania de azi nu este distrusa si o duce bine avand un potential imens. Ati mintit atat de mult pana cand poporul "inteligent" s-a gandit sa gaseasca solutia in noul Petrache Lupu al anului 2024. Jos palaria pentru coafatele de la televizor, pline de venin, devenite mari analisti politici in aceasta ultima luna.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App