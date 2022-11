Despre "conspirații"! De la "dragii lui"...

Ieri a fost frumos. O bucată de hârtie igienică, zisă și HG, prin care, tu, "responsabilule" ai fost obligat să te capsezi, a luat drumul apei. Apa aia pe care o tragi când mergi la budă. Cam astea au fost toate ordinele Comandantului, aprobate de guvernele lui Werner Guvid.



Au avut viață, fix, până să se tragă apa. Peste ele. În urma lor a rămas doar mirosul. De putreziciune morală și efectul de segregare medical-politică. Bine, mai mult politică, dar nu mai are nici o importanță! S-au dus toate, lăsând pe "responsabili" cu gurile pline și gâtul înfundat de bani. De "instrumentul" cu care unul mic în tricou, actor ratat, dealtfel, bătea frenetic într-un pian.

Hârtia aia mizerabilă comandată de demenții politici, au adus în societate adevăratele lupte ale omului "responsabil" din ignoranță sau pe mulți bani, împotriva "conspiraționiștilor". Cu siguranță așa ceva nu se poate uita sau ierta. Niciodată! "Conspiraționiștii" hăituiți de miliție, portarii din instituțiile statului profund corupt și eșuat, au rezistat. Fără haștag!

Trei ani, în care au fost amenințați, jigniți, calomniați, făcuți în toate felurile, au tăcut și au mers mai departe, ridicând poalele statului mafiot, lăsându-l astfel în toată goliciunea sa mizerabilă. Azi ce vor spune "responsabilii"? Ăia de o salvau pe bunica pregătindu-i sacul negru, de au distrus economia și au pus pe butuci țara. Ei având în marea lor majoritate buzunarele pline de la campaniile deșănțate făcute de Cățu, Werner și de toți ceilalți circari de profesie pe bani publici?

Vă mai aduceți aminte de duamna ce prezida emisiunea aia de doi lei de la RPlus de avea scris pe bandă "emisiune liberă de nevaccinați"? Ați uitat! De "marele" sociolog de doi bani pieleaNU, de ăia doi de la RTV care o ardeau urlând cu capsatul? De Chireac, care îți explica el "cu toată dragostea" cum trebuie să ai hârtie igienica verde? De Werner și dragii lui? De bolnavii ăia de la Scânteia, zisă și UM24 nici nu mai are rost să amintim! Ați uitat!

Dacă ați uitat, a venit vremea să vă amintiți! Și să puneți mâna să-i acționați în judecată pentru toate câte le-au făcut, spus, urlat, țipat. Să plătească fiecare pentru tot ce a făcut. Așa ar fi corect! Ar trebui să-i tăvăliți în instanțele de judecată până ce vor mânca cu polonicul, toate hârtiile igienice aferente din dotare.

S-a dovedit că cei numiți "conspiraționiștii" au avut dreptate întru totul! Toate așa-zisele "teorii ale conspirației" au devenit REALITATE pas cu pas! Nu a fost vorba despre boală niciodată! Ea a fost folosită doar pentru asasinatele executate în masă, la ordinul întunecaților de la Davos. Care acum o ard cu climatcenging! Au terminat cu virușii și acum sunt în toată splendoarea părților dorsale unsuroase, goale. Se ocupă cu "hăcuitul omului"!

Au pus briciul în mâna unei maimuțe zisă și luptatorul pentru libertate care se vrea apărătorul demoncrației de la Kiev! Vedeți că v-a scăpat nebunul din mâna și nu mai respectă scenariul. Și-a cumpărat imobile de 50 de miliarde de coco din banii noștri în Elveția! Și voi încă o ardeți cu slava dosului! Scăpat definitiv din mână, probabil șantajând pe idioții politici cu ce știe, face ce vrea instrumentul lui. Bate în pian!

Nu dați banii, pac la Războiul! Nu băgați OTAN ul în luptă, iese el și spune ce scenariu a executat. Da' ce să vezi? Omul nu vrea să renunțe la rolul vieții sale. Și voi ăștia cu slava dosului, nu mai știți cum să o dregeți! I-ați văzut pe circarii ăia doi cum îi făceau plecăciuni? Pe zoom, mă! Poate, poate tace și stă naibii în rol! Cât e nevoie! Despre "morțile subite" nu mai are rost să vorbim. Vedem doar efectele capsării în masă pe bază de hârtie igienica verde!

Acum ar trebui să ieșiți toți ăștia "responsabili" că ați fost "dragii" turistului și puturosului de profesie și să-i cereți lui și Comandantului vieții daunele! Mai ales alea morale! Că "dragii lui" și-au luat o țeapă de toată frumusețea! Să-și vândă toate casele alea luate dân meditații și să vă plătească! Comandantul vieții să iasă și să spună a cui slugă este! Cine îl ține acolo de opt guverne, el neavând nici o numire oficială! Da' el, sărăcuțul nu are timp! E ocupat cu blackout-ul de la Mediaș! Are o grămadă de treabă să vă batjocorească în continuare cum vrea izoleta lui!

Pe banii voștri! Conspiraționiștii v-au demonstrat încă o dată ca au creier, logică și bun-simț! Se pare că tot ei vă vor salva pe voi, ăștia "responsabili" și de data asta. Să nu vă înghețe "instrumentele" la 17 grd în case. Iarna! Și nu. Nu Winter is coming! Chiar dacă e despre jocuri politice, minciuni și ițe de putere! Fire is coming to the whole world! And not from the war! Only from the Truth!

Zoe Dantes