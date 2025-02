Despre Georgescu (și Șoșoacă)

Acest text nu este destinat oamenilor normali, cei care s-au vaccinat cu încredere în știință, care sunt pro UE/NATO orice-ar fi, care vor sa salveze planeta cu paiul de hartie, care văd corparațiile ca pe o binecuvântare pentru România sau care consideră ca Rusia este vinovată pentru tot. Vă veți pierde timpul citind niște aberații, scrise de un analfabet funcțional despre un impostor, aspirant dictator cu puteri hipnotice.

Adresându-ma acum celorlalți, celor treziți, suveraniști, naționaliști, conspiraționiști sau mai pe scurt anti-sistem, vreau sa plec de la premiza că ce voi scrie sunt pur și simplu idei personale, subiective, bazate pe analiza proprie a informațiilor pe care le am și a intuiției mele. Am ținut să precizez acest lucru deoarece, în ultimul timp, văd că din ce în ce mai mulți dintre voi dețineți adevarul absolut și știți voi sigur ca Șoșoacă este sau nu este cu sistemul, că Georgescu este sau nu cu sistemul sau ca ambii sunt cu sistemul si probabil doar in voi înșivă aveți încredere că puteți salva Romania.

Mai vreau să precizez ca personal am încredere în bunele intenții ale doamnei Șoșoacă și ale domnului Georgescu. Cred ca ambii își doresc binele acestei țări. În rest, nu am încredere în niciun personaj din scena politică actuală din Romania.

În Șoșoacă am încredere pentru că a avut o asceză politică destul de clară. A devenit persoană publică în timpul pandemiei când, având in vedere contextul și meseria pe care o are, a simțit nevoia și obligația de a face puțin scandal și de acolo, și datorită stilului unic, a căpătat vizibilitate și a ales sa meargă pe această cale. M-a convins felul în care a fost atacată de sistem și felul în care ea a atacat sistemul și m-a convins energia pe care o are atunci cand vorbește despre Romania. Presupusele dovezi care au apărut de-a lungul timpului despre faptul ca ar fi omul sistemului pe mine nu m-au convins și nici derapajele pe care le-a mai avut, pe care le pun in seama faptului ca este si ea om si nu e perfectă.

Despre Georgescu am o imagine ceva mai complicată.

În primul rand, faptul că a lucrat la Onu și la Clubul de la Roma nu mi se par dovezi ca este omul globaliștilor. Omul a zis clar ca a fost acolo, nu i-a plăcut ce a văzut și a plecat.

Pe Georgescu îl urmaresc tot din pandemie si am rezonat cu absolut tot ce a zis. Singurul lucru care m-a făcut să mă îndoiesc de el a fost, la început, felul în care vorbește și aspectul său care mă duceau cu gândul la un personaj construit și pregătit de cineva pentru un rol. Cu timpul, mi-am dat seama că am avut această impresie pentru că nu eram obișnuit cu acest gen de om, având în vedere personajele cu care a fost înzestrată scena politică românească de când o cunosc eu. Parea pur și simplu prea ok ca să fie adevarat. În rest, nu am surprins nimic în discursurile lui care să mă facă să mă îndoiesc de bunele sale intenții.

Am însă câteva îndoieli asupra altor aspecte legate de Georgescu, îndoieli care nu mă împiedică să îl consider în continuare cea mai buna opțiune de vot, dar care îmi stârnesc curiozitatea și imi stimulează imaginația către diferite scenarii legate de viitorul țării.

Avand în vedere linșajul mediatic la care a fost supus, îmi este clar faptul ca Georgescu este un pericol major pentru actualul sistem de putere, care in mare parte este același de 35 de ani. Parerea mea este că acest sistem este deținut în principiu de puterea globalistă care conduce astazi Uniunea Europeană dar și de o putere mai obscură dar foarte bine infiltrată, cea iudeo-sionisto-mossadică.

Astea fiind spuse, am cochetat cu ideea că acest Georgescu, om care iubește România și care sperie actualul sistem, este complet independent, și nu are pe nimeni în spate, în afara acelor luptători pe post de bodyguarzi și o mică echipă de oameni pe post de consilieri, pe care el însuși a menționat-o, și pe care a promis că o va prezenta publicului în momentul în care va intra oficial in turul 2. Oricât de poetică ar fi această variantă a eroului care se luptă singur cu sistemul, ea nu este una realistă și o dovadă în acest sens poate fi cazul Șoșoacă și felul în care a fost scoasă din cursa prezidențială subit și fără prea mare tam tam. În consecință, faptul ca Georgescu are spate, ar putea fi un lucru bun, odată pentru că asta îi dă șanse să câștige lupta cu sistemul actual și să ajungă președinte și apoi pentru că ar fi aproape imposibil, odata ajuns președinte, să conducă țara de unul singur, oricât de bun diplomat și oricât de multă experiență în politica internațională ar avea.

Alte elemente care îmi întăresc convingerea ca Georgescu este susținut de o anumită putere sunt faptul ca a menționat de mai multe ori ca este trumpist și că ține constant legătura cu oameni din anturajul lui Trump, faptul ca si-a declarat intenția de a întreține relații bune cu guvernul israelian și faptul că, după câștigarea primului tur, actuala putere nu a putut sa-l elimine în mod rapid și decis cum a făcut-o in cazul Șoșoacă, dar a început un atac mai ocolit, mai timid și cu mai multă atenție la încălcarea legilor, dând de înțeles că și-au dat seama că nu se luptă doar cu un om și ai lui votanți, ca în cazul Șoșoacă, ci cu un om, care are în spate o putere internațională, o putere care probabil este adversara puterii ai căror slugi sunt, o putere care probabil are interes să preia controlul României, alungând-o pe actuala (UE).

Dar ce m-a convins definitiv ca Georgescu nu este de capul lui a fost el însuși. L-am analizat atent în momentele în care iese din personajul politic si devine omul Georgescu si am vazut un om foarte blând, chiar timid, care zâmbește rar pentru ca atunci cand zâmbește, fermitatea pe care o afișează de obicei dispare complet și dezvaluie adevarat sa natură, departe de imaginea maresalului Antonescu cu care a fost deseori comparat. Este un familist convins departe de genul de om politic cu sete de putere și aspirații dictatoriale. Unde vreau să ajung este că, punându-mă în pielea lui, imi dau seama că dacă nu ar fi avut garanția că familia lui nu va fi pusă în pericol, nu ar fi intrat niciodată in această luptă oricat și-ar fi dorit să schimbe ceva in țara asta. Imi este clar că a fost sfătuit să aibe gărzi de corp de cineva care știe cum funcționează sistemul și care sunt pericolele posibile. Șoșoacă nu a fost pregătită și a rămas fără soț. Oricât de patriot ar fi, daca ar fi fost singur împotriva unui întreg sistem mafiot ar fi cedat, mai ales cu gandul la familie. Ca Brâncoveanu se nasc puțini pe lumea asta și Georgescu nu este unul dintre ei și nici nu e nevoie să fie pentru că nu de martiri avem nevoie in momentul ăsta, și fac iar referire la Șoșoacă pe care o văd ceva mai similară cu Brancoveanu. In concluzie, imi este foarte clar că siguranța afișată de Georgescu este dovada faptului că se bazează pe ceva mai mult decât pe justiție, sau pe susținerea poporului. Nici nu pare un inconștient care să-și puna familia în pericol pentru ca se visează el președinte. Și atunci rămâne valabilă doar varianta că a primit garanții de la cineva foarte puternic.

Am auzit și varianta susținerii din partea unui grup de securiști patrioți care ar încerca eliberarea Romaniei din ghearele colonizatorilo. Posibil dar putin probabil, parerea mea. Sau posibil ca acest grup sa existe dar să acționeze cu ajutorul unei forțe externe.

Să fie atunci Georgescu omul americanilor? Destul de posibil având în vedere cele sus spuse și având în vedere situația actuală la nivel internazional, în care se pare că urmează sfârșitul razboiului de la graniță care presupune o rearanjare teritorială în ceea ce privește Nato, Sua și Rusia. Statele Unite sunt în relații destul de proaste cu Ue, mai ales după revenirea lui Trump, Nato va trebui probabil sa se retragă din Romania și Statele Unite probabil au interes să aibă o oarecare prezentă în țara noastră, datorită pozitiei ei geografice, ținând cont și de faptul că Sua probabil va dori sa aibe o relatie mai relaxata cu Rusia de acum încolo, si nu va dori ca acest lucru să se întâmple și intre Ue si Rusia.

Faptul ca Sua va dori o prezență mai concretă in Romania nu înseamnă ca vom ieși din Ue sau Nato. Noi vom continua calea europeană, probabil vom adopta curând moneda unică, dar, având în vedere ca Sua își va garanta prezenta în Romania prin candidatul suveranist Calin Georgescu si prin aparatul politic pe care acesta îl va construi se vor schimba anumite lucruri, probabil în bine. În primul rând Georgescu va fi lăsat să-și implementeze planul naționalist care va scoate Romania din sistemul colonialist în care este acum și o va transforma intr-un jucător mai demn pe scena internațională. Ue va beneficia de mai puține resurse românești la preț redus, în timp ce Sua va dori anumite avantaje, dar e greu de înțeles acum care sunt exact interesele lor. Cert este că, pentru a putea menține puterea, îl vor lăsa pe Georgescu să ridice nivelul de trai al românilor.

Din păcate, din acest joc va face parte si Israelul si aici va trebui să avem mereu un ochi deschis asupra mișcărilor pe care evreii le vor face în ograda noastră. Ce să fac? În ei chiar nu pot avea încredere.

În concluzie, nu cred ca Georgescu va impune un regim dictatorial sau legionar, nu va face din Romania un stat complet independent si suveran, nu va incepe o epocă de aur dar cred că există mari șanse să ne apropiem de o oarecare normalitate ca nivel de trai si mai ales ca nivel de demnitate națională. El va trebui să-și mențină promisiunile față de poporul roman dar și față de puterea care îl sustine in această luptă. Devine destul de clar și motivul pentru care nu a fost aleasă Șoșoacă pentru acest rol, ea fiind primul lider al mișcării suveraniste dar neavând calitățile diplomatice ale lui Georgescu și nici deschiderea către anumite compromisuri, din pacate necesare pentru a aduce o putere suveranistă la conducere.

Despre Simion, în schimb, cred că situația este similara cu cea a lui Georgescu, în sens că este și el un suveranist cu intenții bune, dar cu capacități categoric inferioare. Dacă Georgescu a primit la un moment dat o propunere de colaborare cu Sua, Simion a fost, parerea mea, crescut din umbră de aceleași puteri progresiste/Soroiste care au creat Usr-ul, fără ca el să fie conștient de asta, susținerea venind prin intermediari. In momentul în care proiectul Usr a falimentat, a fost ridicat partidul Aur, pregătit să preia puterea după ce partidele din coaliția la putere în pandemie ar fi pierdut complet încrederea poporului în urma dezastrului făcut în perioada respectivă. Odată la putere, Simion ar fi fost ușor manipulat din umbră pentru a continua să servească interesele sistemului globalist. Practic, văzând că nu a prins partidul progresist pro-european, pregatit să preia puterea după caderea vechilor partide, s-a venit cu o noua alternativă, progresistă dar, de data asta, cu o imagine compatibilă cu valorile naționaliste, patriote, suveraniste a căror popularitate era și este în creștere, și care nu au permis succesul Usr-ului. Această parere despre partidul Aur este susținută de faptul ca Simion a declarat în mod direct că partidul lui este unul progresist si faptul că Aur a avut o dezvoltare foarte rapida si clar bine susținută financiar, precum și o prezență constantă în spațiul media. Făcând o comparație cu partidul S.O.S, diferențele sunt evidente.

Ce aș face dacă ar trebui să aleg între Georgescu si Șoșoacă la următoarele alegeri prezidențiale? Dacă aș alege cu inima aș vota Șoșoacă, dacă aș alege cu mintea aș vota Georgescu și probabil voi vota cu mintea.

Florian Toma