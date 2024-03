Despre mize (unele cinice!), sforari, nasi politici si jocuri de culise!

Doctotrul Catalin Cirstoiu, candidat comun PSD-PNL pentru primaria Capitalei! Nu voi comenta aici sansele, nu cred ca acesta a fost principalul obiectiv atunci cand a fost desemnat...

2024 e un an foarte complicat, cu toate tipurile de alegeri posibile. Ce faci dar mai ales cum faci sa ramai la putere, sa dai presedintele si eventual si urmatorul guvern dupa parlamentarele din toamna? Puterea erodeaza iar "extremistii" tot cresc... Pai faci ceea ce scrie la manual... Mai intai pui etichete de putinist, extremist sau chiar fascist, fara sa fie neaaparat vorba despre asa ceva in realitate... In definitiv si lui Geoana i-a dat-o Basescu in plina campanie cu Moscova, "Mihaela, dragostea mea!" a pierdut alegerile desi nu era omul rusilor, dovada ca a ajuns secretar general adjunct NATO!

Apoi incerci sa scindezi polul asta care tot creste! Daca nu poti direct, incurajezi factiuni si alte partidulete mici care au bazin electoral comun. Cu sau fara voia sa, doamna Sosoaca are aceasta valoare de intrebuintare - aresteaza cateva procente care altfel se duc la AUR... Si asa publicatia EURACTIV, cu sediul central la Bruxelles, da partidul lui Simion pe primul loc la Europarlamentare cu o estimare de 11 eurodeputati! Asta mai lipsea, se se adauge la ei si procentele SOS... Evident, nu mergi pe o singura varianta, cauti sa pui bariere in fata valului care, pe furie populara si vot negativ, ar putea sa mature tot!

Asa ca faci o comasare de alegeri. Dar nu orice comasare, una bine gandita! Pleci de la premisa (corecta!) ca furia maxima se va manifesta la primul scrutin iar acela era oricum cel pentru Parlamentul European. Asa ca pui in aceeasi zi si Localale. De ce? pentru ca PNL si PSD au structuri puternice in teritoriu iar AUR nu! Domnul Lulea chiar recunostea ca AUR are structuri in cam 15% din teritoriu. La ce folosesc structurile? La calmarea valului de la Europarlamentare! Cum? Simplu!

Sa ne imaginam comuna X in care liberalii si pesedistii au primari si consilieri iar AUR nu. Nu are nici macar candidati pentru ca nu are filiala acolo. Alegatorul pro Simion ii va cauta pe lista. Prima lista pe care ii va cauta este aia de la locale. Daca nu-i gaseste, e o mare probabilitate sa creada ca nu exista nici pe celalalt buletin de la Europarlamentare, pe care nici nu-l mai deschid, ca sa e la tara... V-ati prins?

Acum, la ce foloseste candidatul comun pentru primaria Capitalei? Pentru victorie? Sigur, o victorie nu ar strica, dar nu asta e scopul principal! Primarul general e persoana cu cele mai multe voturi directe de la cetatean, dupa presedintele Romaniei. Sa ne imaginam ca acesta ar fi fost de la PSD. Gabriela Firea de exemplu... Să ne mai imaginam ca partidul o incaseaza la parlamentare si prezidentiale... Stim ca la PSD decontul cade pe lider care e pur si simplu evacuat ca o masea stricata!

Persoana de forta maxima ar fi chiar primarul general care, avand cele mai multe voturi directe ar fi si succesorul lui Ciolacu! Asadar, prin independentul de la capitala si Ciolacu si Ciuca s-au asigurat ca nu vor avea competitie in partid in caz de esec. Esecul se masoara la final, dupa intreg ciclul electoral, cand se va vedea ce mai ramane din totalitatea obiectivelor. Asta e principalul scop al candidatului comun.

Basca manevra urmatoare: Firea si Burduja au fost desemnati sa-i faca domnului doctor campania. Cu alte cuvinte, daca Catalin Carstoiu pierde, de vina sunt Firea si Burduja! Pe Rares Bogdan l-au pus purtator de cuvant al campaniei domnului doctor pe care il ironiza cu o zi inainte! Ati inteles cum se scapa de concurenta interna din partid?

Răzvan Dumitrescu