Dilema următoarei Plandemii!

La mai puțin de două săptămâni de la ridicarea restricțiilor impuse (nelegal) de starea de alertă, tot mai mulți oficiali discută despre reintroducerea acestora motivat de faptul că virusul Sars Cov 2 revine în forță.

Este adevărat faptul că nu doar oficialii români încearcă să reinstaleze psihoza generată de carcalacul devenit celebru peste noapte, multe țări europene anunțând reintroducerea restricțiilor, dar asta nu mă liniștește deloc, ba dimpotrivă. Deși nu a fost declarată victoria împotriva controversatului virus, „vizionarul" care a anunțat cu câțiva ani înainte această plandemie, nu doar că o anunță pe următoarea, dar îi anunță și durata: 6 luni.

Analizând cu atenție susținerile lui Bill Gates făcute luna trecută cu prilejul Conferinței de Securitate de la Munchen, deducem, nu doar nemulțumirea lui generată de faptul că populația Planetei nu s-a aliniat chiar atât de disciplinat pe cât și-ar fi dorit și nu s-a lăsat injectată într-un număr mai mare cu așa-zisele vaccinuri, ci și dorința lui ca următoarea plandemie să se întindă pe o durată de maximum 6 luni și nu 2 ani, cum a fost cazul celei în desfășurare.

Bill Gates speră că păpușarii care au pus în scenă această plandemie au învățat din greșeli astfel încât scenariul pentru următoarea plandemie să fie mai bine gândit, în sensul de a băga în oameni o frică și mai mare astfel încât aceștia să facă cozi interminabile la centrele de vaccinare și să epuizeze stocurile noilor pseudo-vaccinuri în maximum 6 luni.

Fără a fi vreun vizionar, imediat după declanșarea isteriei generate de virusul Sars Cov 2, am spus în repetate rânduri, și nu doar în cercurile mele de prieteni ci și în cadrul unor emisiuni tv la care am fost invitat, faptul că, din păcate, această plandemie este doar un antrenament pentru grozăvia care va urma peste aproximativ 3-5 ani.

Se pare că estimarea mea referitoare la următoarea plandemie a fost „optimistă", cei care se joacă de-a Dumnezeu fiind nerăbdători să-și umple cât mai repede și mai mult buzunarele. Prezenta plandemie a avut rolul de a testa populația lumii, păpușarii dorind să vadă cât de ușor oamenii pot fi manipulați pentru ca, în urma fricii induse, să renunțe la drepturile și libertățile lor fundamentale.

Din păcate, testul a fost o reușită, chiar dacă doze imense ale așa - ziselor vaccinuri au rămas pe stoc spre disperarea lui Bill Gates și celorlalți păpușari. Am asistat șocați la închiderea granițelor, blocarea economiilor, restrângerea libertății de mișcare și injectarea a sute de milioane de oameni cu așa - zisele vaccinuri experimentale, în numele luptei împotriva virusului devenit celebru peste noapte.

Apostolii vaccinării nu mai pot ascunde faptul că Bill Gates a declarat public cu câțiva ani în urmă faptul că: „Astăzi lumea are 6,8 miliarde de oameni. Și ar putea crește până la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistența medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15% ...".

Acum, în pauza primei plandemii, pauză generată de războiul declanșat de Vladimir Putin, și înaintea celei de-a doua plandemii care „bate la ușă", susținerile unor celebrități precum David Rockefeller, Ted Turner, Paul Ehrlich, Henry Kissinger, Dave Foreman și, evident, Bill Gates, sunt apte să ne provoace fiori și mai mari.

Fiind evident faptul că plandemiile sunt apte să genereze crize majore credibile la nivel mondial, dezideratul lui David Rockefeller este la un pas de a se înfătui. Crezul lui potrivit căruia: „ Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criză majoră credibilă și națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială", este foarte aproape de a se realiza din cauza fricii induse în oameni prin manipularea perversă la care am fost supuși.

Dilema mea referitoare la următoarea plandemie este următoarea: Când se va da startul celei de-a doua plandemii, se vor mai încolona oamenii la centrele de vaccinare pentru a se injecta cu noile seruri minune, crezând că aceste seruri au fost concepute pentru a-i salva? Sunt curios cum vor reacționa oamenii când se va declanșa a doua plandemie, știut fiind faptul că numeroși bancheri, antreprenori, ecologiști și oameni politici consideră faptul că suntem prea mulți pe suprafața Pământului motiv pentru care „se impune" o depopulare grabnică.

Înainte de a fi catalogat, din nou, ca fiind un „conspiraționist", redau opiniile unor celebrități, opinii care mi-au creat convingerea că suntem la finalul unei plandemii și că urmează a doua plandemie: „O populație totală mondială de 250 - 300 de milioane de persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent, ar fi ideală". - Ted Turner, antreprenor.

„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală: 'Virusul - Om'. Primele mele trei obiective principale ar fi: reducerea populației la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale și în al treilea rând să văd cât mai multe zone pustii" - Dave Foreman, ecologist.

"Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe față de lumea a treia, pentru că economia SUA va necesita cantități tot mai mari de minerale din străinătate, în special din țările mai puțin dezvoltate. Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili. Populația lumii trebuie redusă cu 50%". - Henry Kissinger, fost Secretar de Stat al SUA.

Cu toate că toate aceste opinii au fost făcute publice cu mult înaintea momentului în care s-a declanșat isteria generată de virusul Sars Cov 2, din cauza fricii, sute de milioane de oameni au alergat să fie triplu înțepați cu un ser experimental care numai vaccin nu poate fi numit din moment ce, pentru a fi considerat vaccin, un ser trebuie să te protejeze de un anumit virus și să nu permită transmiterea lui de către persoana vaccinată.

Fiind de necontestat faptul că numeroase persoane triplu înțepate, nu doar că s-au infectat cu virusul Sars Cov 2 și l-au și transmis altor persoane, dar au și murit din cauza carcalacului, aștept cu interes să văd cum vor reacționa locuitorii Planetei în fața următoarei provocări și cât de dispuși se vor arăta în a relua „procesul înțepărilor regulate" ?

Av. Constantin Florin Durgheu