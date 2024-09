Distrugerea zootehniei românești

Mulți au spus că uciderea în masă a oilor din România a fost un act conștient, nejustificat și pur autodistructiv. "Conspiraționiști"... Însă... propunerea de desființare a AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ZOOTEHNIE prin OUG 85/2024 întărește suspiciunile celor mulți și confirmă în mare măsură o aparentă intenție de a distruge zootehnia românească.

Acest OUG a fost cenzurat și articolul 6 care prevedea desființarea ANZ a fost abrogat în comisii la Senat... pe hârtie! Trebuie însă să rămânem foarte atenți în procesul legislativ, căci până la Camera Deputaților, cameră decizională, se pot întâmpla multe. O întrebare rămâne: CUM SE JUSTIFICĂ PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ZOOTEHNIE?

La această întrebare trebuie să răspundă ministrul agriculturii - Florin - Ionuț Barbu, dar și, sau mai ales, Marcel Ciolacu, Prim-Ministrul României și candidat la Președinția țării.

Dan Chitic

P.S.: Las mai jos și modul în care am fost "sesizat" despre această gravă problemă:

"Bună seara. Sunt XXXXXXXXX îi am vorbit cu dumneavoastră astăzi, la biserică.

Revin și va ofer pe scurt câteva informații.

Anul trecut apare în spațiul public inclusiv în presă (vezi agrointeligenta) propunere de Hotărâre de Guvern prin care se reorganiza MADR prin desființarea și reorganizare a 14 structuri din subordine.

În 20 mai anul acesta apare pe site-ul MADR propunere de OUG de reorganizare a MADR în care din cele 14 structuri rămăseseră 6.

În 28 iunie se publica OUG 85/ 2024 care nu are mai nimic în comun cu propunerea aflata în transparenta decizionala.

Prin acest OUG se desființează (prin dizolvare totală) unica instituție din România responsabila cu păstrarea raselor de animale românești (recunoașterea lor și publicarea lor pe site-ul Comisiei Europene), Agenția Națională pentru Zootehnie.

Asta în condițiile în care s au făcut numeroase demersuri pentru a responsabiliza factorii de decizie asupra gravitatii urmărilor acestui act normativ.

În prezent proiectul de lege 385 de aprobare a OUG 85 se afla la comisia de agricultura a senatului României.

Sindicatul a participat la ședința și ulterior a depus amendament de abrogare a partii din OUG care se refera la reorganizarea MADR.

Oug 85 mai cuprinde și o schema de ajutor de stat pe lângă partea cu reorganizarea.

Senatorii ne susțin în demersul nostru insă camera decizională este Camera Deputaților.

Va rog mult de ajutor. Nu avem susținere politică mizam pe opinia publica și înțelepciunea oamenilor care mai doresc un viitor acesestei tari."