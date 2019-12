Doar "crocodili "ne mai salvează!

Răsturnarea navei din Portul Midia, de duminica, este cea mai tragica întâmplare cu animale din România. Și cea mai imbecila dacă ne gândim logic. Peste 14.000 de oi au murit intr-un mod groaznic și asta din vina celor care au făcut încărcarea la bordul navei.

Observ că politicienii încearcă sa profite de acest caz și dezbat legislația privind exportul animalelor vii. Se pare ca mulți nu realizează gravitatea actuala din portul Midia!

Intelege cineva ce focar de infecție s-a format acolo? Dincolo de sensibilitatea cazului, exista 14.000 de cadavre umflate, care, timp de o săptămâna au intrat in putrefacție nu au fost scoase inca din apa și cel mai probabil, nu vor fi scoase curând! Jos pălăria celor care au reușit sa salveze cele 254 de oi! Însă, ce fac autoritățile sa rezolve situația? Raed Arafat ne spune ca trebuie respectata Hotararea Guvernului cu nr. 557, fiecare instituție avand rolul ei. Iar ne pierdem in detalii! Care rol? A trecut mai bine de o săptămâna și oile sunt încă acolo! Care este soluția pentru a scoate cadavrele grele ale oilor din apa? Vor merge 14.000 de agenți ISU sa ia pe rand câte o oaie de 50 kg? Sau, ironic vorbind, e nevoie de niște "crocodili" ca sa rezolvam problema? Nici când fiecare instituție avea rol clar definit, operațiunea nu a fost un succes! Depre ce vorbim?

Poluarea portului din Midia reprezintă o infestare a mediului marin și cu efecte necunoscute privind litoralul românesc din zona respectiva! Șeful departamentului de urgentă ne mai spune ca incidentul este o premiera mondială și ca procedura nu este menționata nicăieri, deși a mai fost un caz mediatizat in Brazilia, in care era vorba de vaci și care, după cum subliniam mai sus, a generat cazuri grave de poluare și focare de infecție in mare și pe plajele învecinate! Totuși, avem nevoie de exemple internaționale ca sa scoatem niște cadavre din apă?

Cu toate acestea, pana in prezent nu avem răspunsuri clare privind procedura de încărcare a oilor pe nava. Astfel, eu cred că armatorul trebuie sa răspundă pentru faptele sale. Dezechilibrul navei s-a produs pentru ca încărcarea nu s-a făcut corespunzător. Armatorul nu s-a asigurat ca are boxele pentru oi, simetric dispuse și iată ca la propriu, efectul de turma a fost distructiv!

Asadar, solicit public sa se prezinte informații despre existența unor examene medicale ale oilor înainte de îmbarcare, certificare sanitar-veterinare și informații despre aprobarea exportului pentru aceste viețuitoare. Nu trebuie sa ne lăsam înșelați de temperaturile din mare, întrucât, poluarea s-a produs deja!

Simona Man