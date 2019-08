Ecuatia "Cioloș" si necunoscuta din Afacerea "Pesta Porcina" din cotețul lui Daea

Se pare că Eduard Helvig ar fi făcut prima informare cu privire la pesta porcină în 2016, aceasta ajungând la premier, miniștri și ANSVSA. Avertizarea în acest sens de la Uniunea Europeană a venit tot în 2016.

Nu ar fi rău ca Parchetul să se autosesizeze în acest caz și să cerceteze toate guvernele de la Cioloș încoace, pentru a fi cunoscute măsurile luate de către fiecare. Nu știm dacă Dacian Cioloș a deschis drumul crescătorilor de porci din Olanda, Franța etc, care aveau supraproducție, dar, ne putem întreba dacă nu cumva avea obligații de pe timpul când era Comisar European pe Agricultură. Ulterior, guvernele ce aveau sa vina au gestionat insuficient acesta problema, deși Ministrul Achim Irimescu făcuse la acel moment toate informările ce se impuneau la acel moment!

In 2018, ministrul Petre Daea minimaliza efectele pestei porcine si spunea ca se exagereaza cu prezentarea efectelor PPA in Romania si ca scopul este de a se da impresia că situaţia este scăpată de sub control. In realitate, chiar este. De atunci, a trecut mai bine de un an si cazurile pestei porcine s-au extins amenintator de repede. Estul si sudul Romaniei sunt grav afectate iar romanii au fost matori la masacrarea animalelor in propriile curti. In tot acest timp, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a dat asigurări că toți crescătorii afectați de pesta porcină africană vor primi despăgubiri din partea statului.

Masacarearea porcilor nu este doar despre suferinta crescatorilor ocazionali de animale, este despre traditii romanesti si in egala masura, despre fermierii care si-au dezvoltat afaceri in acest domeniu. Si pentru ca situatia realmente a scapat de sub control, valul de boala porcina a ajuns si in Arad. Dimitrie Musca este una dintre cele mai importante si acute voci dintre crescatorii de porcine din Romania, care de ieri are interzis sa mai vanda porci, iar Complexul Agroindustrial de la Olari a intrat în zona de supraveghere. Desi Dimitrie Musca a prezentat solutii preventive si a purtat discutii la toate nivelurile decizionale, actualul MADR se afla in imposibilitatea de a controla acest fenomen.

Nu este normal ca autoritatile Statului, indiferent de cine sunt reprezentate sa permita diaparitia unor fermieri de top doar pentru ca la un moment dat nu s-au intreprins masurile necesare. Ar trebui ca actualul ministru Petre Daea sa-i prezinte lui Dimitrie Musca un plan real de despagubire si sa dea asigurari publice ca termenele vor fi respectate, atat pentru acesta cat si pentru ceilalti fermieri din tara. Extinderea rapidă a pestei porcine africane la nivel national va conduce, inevitabil, la disparitia fermierilor de top din Romania.

Simona Man