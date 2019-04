Exista postaci ieftinsi si postaci scumpi!

Săptămâna trecută am scris că m-am cărat din USR și de ce am făcut asta. Cumva, PSDul și-a zis că merită să urce postarea mea și s-o țină-n viață, așa că sâmbătă armata lor de troli a început să comenteze la mine.

Mie mi-a picat bine, că mă plimbam prin oraș căutând timbre și ascultam Ol' Dirty Bastard și ștergeam comentariile lor și-i blocam (vreo 50, cred). După aia s-au liniștit, da' cumva am ajuns în gura lui Radu Herjeu, genul ăla de om care se autodescrie ca „om de cultură", da' fără ghilimele, și care-n rest e membru CNA, adică lucrează la o instituție a cărei singură preocupare e să amâne ședințe pe altădată.

Omul de cultură Radu Herjeu a zis că io am zis că usereul urăște PSDul și că vai, ce rău e că ne mână ura. I-am răspuns civilizat că n-am zis că usereul urăște pesedeul, ci că mai toată lumea urăște pesedeul, și am adăugat că e idiot, ceea ce și e. În fine, am mai fi vorbit multe probabil, da' cred că n-aș fi făcut altceva decât să repet că e idiot, ceea ce e totuși plictisitor, așa că am lăsat-o baltă, că a trebuit să-mi duc mașina-n service și alte d-astea.

Da' țin totuși să menționez că e amuzant că la un semnal oarecare dat de PSD se activează nu doar niște amărâți care stau într-un subsol și iau 40 de bani pe comentariu, ci și un membru CNA care câștigă vreo 6.600 de lei pe lună la o instituție care în cea mai mare parte a timpului nu face nimic din lipsă de cvorum. Mno, există postaci ieftini și postaci scumpi, cam asta ar fi concluzia.

Alex Tocilescu