Frica de Georgescu

Spuneam mai deunăzi ca niciodată până astăzi nu a fost așa o campanie antipersoana plină de mizerie, atac la persoana, fake news-uri, etc la adresa unui candidat la președinția României.

Vă dați seama ca dacă acesta va câștiga memoria publică va păstra toate acestea pentru posteritate și națiunea și țara vor fi stigmatizate de ele ?

Dar totuși stand drept și judecând la rece răzbate un lucru esențial din partea celor care îl atacă în mod ignobil pe candidatul suveranist și anume FRICA!

Și acum să vedem exact ce generează această frică:

1. Posibilitatea desemnării unui prim ministru, altul decât cel din partea PSD, ținând cont de precedentele oferite în trecut de către Basescu și KWJ. În acest caz partidele anti suveranisti sau acceptă situația sau le paște anticipatele

2. Posibilitatea declanșării unor alegeri anticipate după respectarea procedurilor constituționale. În acest scenariu partidele suveraniste ar câștiga zdrobitor iar UDMR ar ieși din scenă și nu singur!

3. În ambele cazuri ar rămâne actualul guvern dar fără puteri legislative deci și fără "cașcaval"

4. "Ieșirea din rând" a Romaniei la UE care nu va mai sta în poziția ghiocel și își va negocia mult mai bine dreptul de veto în cadrul Consiliului Europei care se bazează pe UNANIMITATE! Deci adio magariilor multinaționalelor.

5. Folosirea metodelor clasice bazate pe Constituție pentru blocarea anumitor inițiative legislative metode folosite la greu de KWJ

6. Reinstaurarea metodelor de racolare a parlamentarilor după modelul Partidul Poporului Dan Diaconescu pe baza dosarelor la care ar avea acces noul președinte

7. Posibilitatea solicitării adresate UE de recuperare a sumelor datorate ca și cotizație și neplătite de către Anglia de exemplu ca mijloc de negociere pentru România

8. Accesul la dosarele marilor privatizări frauduloase și în detrimentul țării în condițiile imprescriptibilității faptelor, ceea ce ar fi actul de deces politic al unor partide și persoane

9. Desecretizarea sumelor primite de partide și alte mizilicuri de acest gen ar înfuria teribil românul de rând din bani căruia s-au plătit

10. Rescrierea istoriei prin folosirea unor probe indubitabile ascunse, nerecunoscute oficial din interese politice etc

11. Recâștigarea poziției BOR

Se spune ca frica păzește pepenii dar ....!

Dar folosind retorica inversa de ce nu apare ÎNCREDEREA în contracandidatul lui Georgescu, adică Lasconi ?

Pentru ca putem avea oare încredere ca Lasconi după ce va ajunge la Cotroceni

- nu va trăda înțelegerea cu PSD? Mentorul ei Basescu a făcut asta atât de des încât ...!

- va negocia in interesul României la UE nu precum KW ținând cont de trecutul USR ?

- va desecretiza oare cheltuielile ale propriului partid ? Dar cele ale lui KWJ, Ciucă etc?

- nu va folosi accesul ei la dosare pentru șantaj așa după cum au făcut Basescu și KWJ ?

- uitând ca a fost la guvernare cu PSD și PNL, a fost scoasă de la guvernare de aceleasi PSD și PNL, a înjurat PSD și PNL in campanie și acum face coaliție cu aceleași PSD și PNL

- nu va amâna măsura obligativității la folosirea dublului standard al produselor din UE importate în România, în urma căruia noi am mâncat, ne-am spălat, am cumpărat etichete nu și calitatea identică a produselor importate cerută de țările membre ale Grupului de la Visegrad în care România nu a fost introdusă din cauza politicii lui KWJ.

Cezar Osiceanu