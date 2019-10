Ii cer lui Dan Barna, candidatul USR sa se retragă din cursa pentru prezidențiale!

După dezvăluirile făcute de Rise Project, Dan Barna a devenit oaia neagră nu doar in USR ci și printre prezidențiabili. Deschiderea unui dosar pe numele unui candidat la președinția României este distructiv atât pentru partidul care îl susține dar mai ales pentru candidatul in sine.

De aceea, cred ca in acest moment, Dan Barna trebuie sa respecte indicațiile instituțiilor de forța din România :"Daca are o problema sa se retragă, sa- si rezolve problema si ulterior poate sa revina".

Dosarul de cercetare al useristului Barna ii pune la îndoiala credibilitatea discursului și poate cel mai important, contravine mesajelor partidului din partea căruia candidează ceea ce produce neclarități pentru toți romanii, inclusiv in rândul propriului electorat.

Și dacă ar fi sa mergem in direcția viziunii USR, Dan Barna poate fi noul "Liviu Dragnea" al politicii, politicianul care "a furat de la copiii cu dizabilități" și despre care investigație celor de la RISE Project punctează ca ar fi direcționat bani europeni către sora lui, înregistrându-se astfel posibile conflicte de interese.

Practic, in acest moment, Dan Barna este dăunător ofertei politice pentru prezidențiale, este văzut de unii romani, inclusiv din propriul partid ca unul dintre " penalii clasei politice" care aspira și candidează la cea mai inalta funcție in Stat.

Mai mult, poate chiar la nivel internațional candidatura lui Dan Barna este o Rușine pentru România, ținând cont ca dosarul de cercetare care îl vizează se referă la fonduri europene, motiv pentru care îi cer lui Dan Barna, candidatul USR sa se retragă din cursa pentru prezidențiale, sa își rezolve problemele și dacă este nevinovat, sa revină in lupta politica. Iar dacă va fi găsit vinovat, atunci sa răspundă in fata legii și sa tacă in legătura cu instituțiile justițiare din România, pe care el și partidul sau le-au ridicat in slavi când erau cercetați alți politicieni.

Simona Man