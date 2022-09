Șiretlicul "plafonării" ascunde intenția de falimentare a sistemului energetic național

Fără nicio dezbatere publică, în ciuda avertismentelor ANRE (instituție independentă), în dezacord cu principalii producători de energie, Guvernul României a votat o Ordonanță de plafonare a prețurilor, care nu ajută mai deloc consumatorii, dar prefigurează dezastrul unei ierni ce va veni.

În contextul crizei globale, Virgil Popescu apasă pedala bolidului românesc spre prăpastie. În spațiul public există, totuși, o dezbatere. Dacă economisirea de azi seamănă cu cea îndurată în timpul comunismului? Agenții protocronismului euroatlantic zic că strângerea curelei e un tribut dat războiului. Supraviețuitorii regimului de teroare spun că seamănă al dracului cu strângerea curelei din trecut.

Ordonanța de plafonare a prețurilor la energie poate fi ușor denumită Ordonanța sărăciei. În spatele cifrelor de rit chinezesc (în China antică, tot ce depășea cifra 10.000 era întunecime n.a.), stă neputința ministrului Virgil Popescu de a crea un cadru legal eficient și care să nu ducă la falimente în lanț și distrugerea sistemului energetic național.

Lăsând de-o parte "darea de mână" a guvernanților pentru săracii care trăiesc și muncesc la un bec distanță de civilizație (executivul subvenționează mai mult gospodăriile care nu consumă decât maximum 3 KWh/zi), supraviețuitorii comunismului se tem că raționalizarea lui Ceușescu și campania de reducere a consumului vor reveni. Oponenții lor, neomarxiști, susțin că raționalizarea se efectuează pe temeiurile democraticei "lupte contra demonului din est."

Ordonanța stabilește că, până la 100 de KWh, facturarea se va face la 68 de bani. Adică cei care au un televizor, un frigider și două becuri beneficiază de ajutor. Printre aceștia se indentifică ușor asistații sociali, care nu produc nicio valoare adăugată economiei. Dacă nu citești la opaiț, folosești aspiratorul, mașina de spălat și ai un calculator, ești fericitul câștigător al biletului de 80 de bani KWh. Dar numai până la limita de 255 KWh pe lună. Guvernanții au adoptat linia de mesaje a Bruxelles-ului: „susțineți pe cei care fac economii!"

Activiștii progresiști încearcă să ne convingă că actuala situație nu e aceeași ca-n comunism, când ni se cerea să reducem cu 30% consumul casnic. Acum, economisirea e o investiție de război. Asta-mi amintește de imberbii germani care, plictisiți de prea lunga perioadă de pace, în 1914, stăteau la coadă pentru a achiziționa obligațiuni de război și apoi se înrolau. Dar, astăzi, prozeliții cultului luptei de dragul luptei încearcă să convingă raționaliștii de cauza nobilă a stingerii curentului. Vorba lui Emmanuel Macron: "timpul prosperității s-a încheiat în Europa." Așa, cum am mai spus, am aterizat prea târziu în civilizația lumii.

Campania de reducere a consumului, ordonată și încadrată într-un act normativ, emis de guvernul democratic al României de azi, nu seamănă din niciun punct de vedere cu raționalizarea comunistă. Atunci, li se cerea românilor să facă economii la curent, adică să scoată din priză tot ce nu e necesar, pentru a susține economia. Iar industria atunci chiar funcționa.

Astăzi, mirobolanta Ordonanță pune capac nu doar traderilor din energie, ci și firmelor medii și mijlocii. Pentru facturile la energie, IMM-urile plătesc un leu pe un KWh, "preț plafonat," adică o autostradă virtuală deschisă de guvernanți spre iad.

Energia, în lumea civilizată este o necesitate, nu un moft. Astăzi, tot ce se produce consumă gaz, carburant și energie electrică. Progresismul nu a pus pe linia tehnologică perpetum mobile, deși e inventat demult.

Green Deal-ul (Pactul verde european), așa cum l-am documentat încă de pe vremea guvernării Ludovic Orban, pune capac industriei de extragere a cărbunelui. Deși România are rezerve serioase, guvernările liberale succesive au închis minele pe rând, asta ca un acord de fidelitate față de linia trasată de Bruxelles, în timp ce Germania suverană deschide abataje "fără număr."

Dar, totuși, de ce s-a grăbit Guvernul Ciucă să emită o Ordonanță care nu-și justifica graba? Până în aprilie 2023, prețul la energie era plafonat. Cui prodest? A pregătit calea spre vânzarea rezervei de gaz românesc Germaniei? Are vreun interes în distrugerea furnizorilor de energie? Înființarea unui mega trader de stat nu duce la o cartelizare, în dezacord cu principiile europene?

ANRE a și tras semnalul de alarmă. În zadar. Punctul său de vedere n-a fost luat în seamă. Chiar în expunerea de motive a Ordonanței de plafonare, inițiatorii justifică lapidar încălcarea voită a reglementărilor europene. Păi, în 9 septembrie, sunt chemați la Bruxelles toți miniștri energiei din țările membre al UE pentru a discuta despre o abordare comună a crizei energetice europene și stabilirea unui plafon maximal pentru gazul rusesc, idee respinsă categoric de Gazprom, furnizorul de gaz pentru Europa.

De ce să dai în cap firavul echilibru energetic? De ce n-ai deschis, ca ministru, poreclit Dandana, exploatarea de gaz de la Caragele, județul Buzău, ca să rămânem la mâna rușilor?

Dacă producătorii de gaz ar fi turat motoarele de producție și nu le-ar fi gripat (cum a făcut în ultimii ani Petrom, controlat de OMV), dacă nu s-ar fi tărăgănat Neptun Deep, dacă am fi exploatat și noi gazele de șist (Chevron a plecat cu coada între picioare n.a.), astăzi am fi fost independenți din punct de vedere energetic. Sigur că purtătorii pălăriei progresiste zic că asta ține de suveranismul bălos și că moda acum e internaționalizarea. Și sovromurile erau internaționaliste, cunoscătorii calificați știu de ce.

Cătălin Deacu, unul dintre cei mai profesioniști jurnaliști economici

" Cum este posibil ca în ultimele trei luni prețurile la energie electrică și gaze naturale să se tripleze, după cum urmează?

PREȚUL ENERGIEI ELECTRICE (OPCOP)

Piața pentru Ziua Următoare

26 august: 3461 lei/Mwh

26 mai: 957,2 lei/Mwh

PREȚUL GAZELOR NATURALE (BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI)

Piața SPOT

26 august: 1168 lei/Mwh

26 mai: 425 lei/Mwh" - a scris jurnalistul economic, Cătălin Deacu, pe pagina sa de facebook.

După încălzirea globală vine răceala individuală

Marile termocentrale duc lipsă cruntă de combustibil. Primăriile fac apel la ajutoare guvernamentale. Doar că restricțiile sistemului verde nu permit folosirea cărbunelui. Pentru a arăta servilismul față de noul Mare Orient, guvernul a elaborat în iunie 2022 o Ordonanță de Urgență, prin care elimină cărbunele din sistemul energetic național, ca un angajament prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), asumat înainte de criza energetică europeană. Au închis capacități de producție pe bază de lignit și huilă, în timp ce Germania deschidea altele noi.

Înainte de pandemie, urcam pe piscurile din Parâng. La un moment dat, un domn mă abordează direct. "Cine-i finanțează pe agenții de la Mining Watch?" Noroc că transmisia de date mergea. Am deschis pagina organizației, poreclite non-guvernamentale, și i-am arătat sponsorii. Printre mulți competitori din piața energiei se afla și Ministerul Mediului din Germania. I-am răspuns cu strofa din timpul dictaturii: "deschid fereastra, o închid, mulțumesc din inimă partid."

Sfântul Graal al guvernării actuale este Green Deal-ul, frica de încălzirea globală, nu de frigul din casele oamenilor. Vorba avocatului Gheorghe Piperea: "după marea încălzire globală, vine și marea înfrigurare."

N-avem gaz, n-avem lumină, dăm lui Mattias alumină

"Această Ordonanță este un dezastru," ne declară Dian Popescu, consultant pentru firmele de energie. "Aruncă în aer piața reglementată." Practic, dacă Ordonanța va rămâne în vigoare, importurile de energie din România se vor sista. Cu așa taxe imense, traderii vor livra energie țărilor limitrofe: Bulgaria și Ungaria. Există, întradevăr, momente când trebuie să aducem din afară energie electrică, în vârfurile de sarcină. Ce face actualul guvern? Cimentează drumul spre exportul de gaz din rezervele proprii către Germania? "Dacă guvernul federal i-o va cere, ministrul Popescu va spune da să trăiți." Și așa riscăm, ca țară producătoare de gaz, să stăm în frig pentru ca industriei germane să-i fie puțin mai bine.

Specialistul în energie a sintetizat erorile majore din actul normativ, scris și promulgat "pe repede înainte." "Majoritatea traderilor de energie sunt înscriși în registrul european JAO." Din 2018, JAO a devenit "platforma unică de funcționare pentru toți operatorii europeni de sisteme de transport (TSO), care operează în conformitate cu legislația UE, fiind capabilă să implementeze și să îndeplinească toate obligațiile și cerințele de reglementare ale Comisiei Europene."

"Această ordonanță este o non-ordonanță" - afirmă Dian Popescu. Ea va trebui modificată urgent, altfel va produce un dezastru pe piața energiei, mai spune domnia sa, într-un dialog cu "România liberă."

Taxa de solidaritate. Nici contabilul Tudose nu știe să o calculeze

Taxa de solidaritate, dacă ar fi vorba de solidaritate, n-a fost negociată cu operatorii din piață. Analistul energetic Dian Popescu reclamă că același calcul și aceeași sumă, în noua supra, taxă se aplică și producătorilor din surse regenerabile, fie că au achiziționat certificatele verzi, fie că nu. O discriminare clară.

Cât despre calculul privind taxa impropriu denumită de solidaritate, o taxă care încearcă să descurajeze specula cu energie, nimeni nu poate aduna unul cu doi cu trei. Chiar și fostul premier Mihai Tudose a recunoscut că nici el nu poate socoti.

Apologeții noului capitalism ar trebui să știe că astfel de metode fiscale duc la măririle de prețuri.

În vremea opoziției, când AmCham (Camera de comerț româno-americană), liberalii participau la marile mitinguri contra Ordonanței 114, care plafona prețurile la energie, dând o suficientă marjă de profit producătorilor și distribuitorilor de energie. Acum, la guvernare, rostesc lozinci: "Marea luptă cu demonul din Est."

Minciunică Dandana o ia în freză

Chițibușar cum îl știm, Dian Popescu l-a descoperit cu minciuna pe ministrul Dandana. Acesta, din înalta poziție guvernamentală, a anunțat că România are depozitele de gaz la capacitatea de 67%. În realitate, procentul este din totalul contractărilor. Deci, avem promisiuni ferme de alimentare a 2,3 miliarde de metri cubi de gaz, din totalul de 3,2 miliarde. Și mai e până la supraplin. Din matematica simplă reiese că România are în rezerve sub 50% din capacitățile de depozitare. Dacă asta ar fi ultima minciună a ministrului stană de piatră, ne-am asigura că frigul de afară nu-i și-n casă. El nu poate fi disclocat de pe soclu, oricâte urmăriri de povești ar face un lider al așa-zisei opoziții.

Dacă Ordonanța păguboasă, care va avea efecte în piață, adică adâncirea crizei energetice, nu va fi amendată în Parlament, pe sistemul energetic național scrie falimentul.

Guvernanții au cinstit masa, dar nu l-au omenit pe ospătar. Deviza lor e: „noi fumăm ciubuc, nu dăm!"

Pentru cei care nu știu, Dian Popescu este cel care a spus că Plafonarea precedentă a creat un gol la buget de opt miliarde de euro. Guvernanții au spus că nu-i adevărat. Dar la rectificare, ministerul energiei a cerut o sumă colosală: 6 miliarde de euro. N-a primit nici zece la sută din suma cerută. Dacă tot ne ținem de liberali, de neamurile cosmopolite ale capitalismului, ne dăm seama că guvernul - care a dat cu o mână și a luat cu zece - nu și-a plătit obligațiile din precedenta Ordonanță către companii. Are vreo misiune secretă Virgil Popescu de falimentare a sistemului energetic național și punerea lui pe tavă vreunui fond suveran de investiții din vreo insulă cu cifru?

Guvernul a livrat. Nu a luat. Fie numele lui lăudat

Și mai e ceva. Plafonarea e mincinoasă. Li se spune românilor că plătesc un preț maximal, dar că banii statului vin tot din buzunarele contribuabililor, buzunăriți aprig, prin noi taxe și impozite, de la 1 ianuarie 2022. Păi, de unde să ia finanțele bani, decât de la bunii platnici?

