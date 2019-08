Klaus Werner Iohannis, președintele său

Deși îl cheamă Klaus Werner Iohannis, s-a născut in Hermannstasdt, are față de foreiber și își caută cuvintele cu sublerul, Werner pare sa se fi obișnuit și sa fi adoptat extrem de repede obiceiurile "miticilor" sudcarpatini cu obiceiuri fanariote.

Însoțit de el însuși și de 2 consilieri, fără niciun mandat din partea Parlamentului sau Guvernului României, Klaus a fugit la Înalta Poartă sa negocieze. A fugit Sa negocieze nu pentru Romania sau pentru poporul roman, ci pentru sine însuși. Da! Președintele statului degeaba și-a intrerupt vacanța de 5 ani pentru a-și continua jobul de marionetă a Statuluidedrept!

Intrând pe șest la Casa Alba, ascuns de ochii lumii de o Mașină neagră și camuflat de vacanțele romanilor si sub acoperirea tragediei de la Caracal, Klaus a pupat condurul lui Trump și i-a pus pe tava tot măritului Sultan de la Washington: toată țara și tot viitorul acesteia!

Totul pentru un nou mandat!

Pentru asta Klaus e gata sa dea tot. Sa dea orice! orice e român sau românesc va fi oferit ca peșcheș!

Iar Trump, om politic și om de afaceri redutabil, s-a comportat precum orice om normal: a luat tot! Cum sa refuzi totul când nu ți se cere nimic?

Semnificativ mi se pare comunicatul Casei Albe unde se menționează ca

"Consolidând securitatea energetică și investițiile: SUA vor continua să lucreze cu România pentru a sprijini securitatea energetică în Europa.

SUA vor colabora cu România pentru a îmbunătăți climatul investițional și pentru a ajuta țara să-și folosească mai bine vastele resurse de gaz."

Cu alte cuvinte, Romania va lua și mai puțin din ce e al sau. Altfel spus, dezastruoasa Lege Offshore va deveni și mai dezastruoasa, dacă imi permiteți exprimarea.

Resursele noastre și transformarea țării intr-o cazarma americană sunt prețul "realegerii" lui Iohannis. Realegerii lui, dar nu de către poporul român, ci de către șefii și stăpânii săi.

In schimbul peschesului primit, Trump spune in prag de campanie electorală ca "Viitorul României este foarte, foarte strălucit", mangaindu-l pe creștet pe Iohannis și alintându-l cu titulatura de "talentat" și asigurându-l ca a procedat "you're going to do very well (in the election) because you're very talented, you love the people."

Nu știu cât de strălucit e viitorul României, dar al lui Iohannis pare, intr-adevăr, strălucit!

De azi e foarte clar, Iohannis nu mai este Președintele României, e doar Președintele sau. și, eventual, al "primei doamne".

Mai grav decât toate astea este faptul ca niciunul dintre zecile de candidați la scaunul lui Iohannis nu a suflat o vorba pe aceasta tema. Asta însemna ca toți considera normal comportamentul lui KWI. Ca toți vor face la fel... Cu o singura excepție notabila: Liviu Pleșoianu.

In rest, este clar ca vom avea de ales între o multitudine de iohannisi.

Memorabil in politica românească, așa jegoasa cum e ea, e ca de ieri, avem o noua sintagma cu o sfera noțională clar definita: iohannismul.

Căci cum basismul este de mulți ani sinonim perfect cu abjecția și ticăloșia, așa iohanismul a devenit de ieri sinonim cu slugarnicia și lașitatea. Iar trădatrea este trăsătura comuna a amândorura.

Dan Chitic