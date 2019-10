Lista lui Epstein

Jeffrey Epstein a fost un super bogatas american cu gusturi pedofile. El a creat o imensa retea de putere care includea chiar si sefi de state si guverne, alaturi de membri ai caselor regale, vedete de cinema, bancheri, magistrati, oameni politici etc, pe care o servea (cu placeri trupesti si ajutoare financiare), dar de la care primea favoruri (inclusiv judiciare), informatie si influenta politica. Ne putem lesne imagina cata influenta oculta (evident ilegitima) acumula un asemenea grup si de ce protectie uriasa se putea bucura fiecare din membrii sai in promovarea propriei agende si in musamalizarea turpitudinilor sale.

Pentru a alimenta acest imperiu al consumului erotic, Epstein avea nevoie si de o alta retea: reteaua traficului de carne vie, indispensabila organizarii prostitutiei de lux, cu o masiva componenta pedofila. Sa fi fost si reteaua romaneasca, despre care se vorbeste dupa crimele de la Caracal, parte a acestei retelei globale Epstein? Exista o "Romanian conection"?

De ce nu? Piata romaneasca in materie este foarte ofertanta. Iata de ce s-ar putea ca recentele deplasari in Romania ale unor investigatori FBI sa nu aiba legatura atat cu cele intamplate pe plaiuri mioritice, cat cu reverberatiile lor transatalantice.

De asemenea, graba unor oficiali din spatiul carpato-danubian de a pune rapid capat anchetei de la Caracal, pretinzand ca totul a fost actul dement al unui psihopat singuratic, poate fi foarte bine explicata si printr-o comanda venita de la prieteni personali de aiurea sau, si mai rau, ca executare a unei obligatii contractuale cu caracter privat asumate mai demult fata de acestia.

Un ministru american al justitiei a fost obligat sa demisioneze anul acesta, din cauza acuzatiilor (fondate sau nu) ca in urma cu mai multi ani, in calitate de procuror, ar fi tratat cu complezenta acuzatiile aduse magnatului tenebrelor.

Sub presiunea opiniei publice cazul, declansat in 2008, a fost redeschis iar Jeffrey Epstein a fost incarcerat intr-un penitenciar de maxima siguranta. Acolo unde, in mod inexplicabil, desi permanent supravegheat, s-a sinucis. Ori, mai degraba, a fost sinucis. O sinucidere extrem de oportuna pentru multele personalitati "prietene" despre care ar fi putut spune, probabil, lucruri nu tocmai necompromitatoare.

Perchezitiile facute la resedintele sale au scos la iveala insa "cartea neagra" pe care figureaza numele personalitatilor, persoanelor si personajelor cu care Jeffrey Epstein avea contact direct. In aceasta agenda, alaturi de Bill Clinton si Tony Blair, figureaza si Martyn Birchall - bancher, fost director al Citibank si Merryl Lynch, fost si actual sot al Anei Birchall (indispensabilul, inevitabilul si irevocabilul ministru al Guvernului roman).

Simpla prezenta a unor nume pe "lista lui Epstein" nu dovedeste ca purtatorii lor s-ar fi facut vinovati de ceva, ca ar fi comis faradelegi sau ca ar avea pe constiinta pacate de moarte. Numai judecatorii ICCJ din scoala lui Ionut Matei condamna pe baza de deductii logico-juridice. Prin urmare sotii Birchall se bucura de prezumtia de nevinovatie.

Deocamdata avem doar doua ceritudini.

Una este aceea ca prin distinsa Ana Birchall, Guvernul roman s-a legat de universul mirific al lui Jeffrey Epstein, dupa principiul potrivit caruia prietenii prietenilor nostri sunt prietenii nostri.

A doua certitudine este aceea ca sotul Birchall isi iubeste atat de mult sotia incat si-a abandonat afacerile profitabile din SUA pentru a se stabili in eterna si fascinanta Romanie, unde juna Ana era destinata unei fabuloase cariere politice atat ca gestionar al parteneriatelor strategice, cat si ca protector al justitiei selective. Sau poate ca nu le-a abandonat chiar cu totul?

Oricum, aceasta descoperire poate explica misterul ascensiunii Anei Birchall, pe care pentru profani nimic nu il anunta. Sa scoti parteneriatele strategice ale Romaniei din jurisdictia MAE si sa le dai pe mana unei tinere si nelinistite amatoare de politica, cunoscuta ca politician doar din filmarea cu camera ascunsa operata de ea insasi, a momentului in care "achizitiona", de la Mircea Geoana, un fief parlamentar, "donand" fonduri pentru campania electorala, este o decizie mai mult decat bizara. Dupa cum bizara este si ramanerea doamnei Birchall in fruntea ministerului justitiei, acolo de unde supraveghease cu ochi ager pe anchetatorii de la Caracal si pe medicii legisti de la Bucuresti, chiar si dupa ce a fost eliberata din aceasta functie. Refuzul Presedintelui Iohannis de a semna decretul de revocare, dublat de uluitoare si deloc diplomatice gesturi de sustinere venite din strainatate, isi pot gasi acum o explicatie.

Cei relativ bine informati stiau ca aceste gesturi si aceste miracole erau doar in aparenta cele ale administratiei americane. Ei nu stiau insa care este originea lor reala. Acum a aparut o pista.

O pista nu este insa o concluzie. Este de datoria ex ministrului Birchall, ca om politic responsabil, sa ne arate unde duce aceasta pista. Si este datoria serviciilor noastre de informatii, pe de o parte, si a presei, pe de alta, sa o ajute a se achita rapid de aceasta datorie. Sunt convins ca toti isi vor face datoria.

Procurorul general al SUA, William Barr, cel care aprecia la superlativ cooperarea cu ministrul Birchall, a anuntat ca in cazul Epstein, chiar daca acuzatul este mort, justitia este vie, procesul va merge mai departe si se va face dreptate pana la capat. Cu siguranta Ana Birchall il va ajuta sa intocmeasca o "foaie de parcurs".

Adrian Severin