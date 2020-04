M . . E, dar prin batista! Ca tot e criza coronavirus... (plus o solutie corecta pentru sprijinul presei)

Primesc un mesaj vesel azi-dimineata, de la un jurnalist septagenar si celebru care zice: "Vezi k ti-o trage prietenul tau Andronic". Ii raspund la fel de vesel, sugerandu-i amicului ca nu ma cert cu Dan Andronic oricum, dar ca nici nu m-ar atinge cu orice ar fi zis. Mi-am terminat alergarea apoi am verificat ce-a scris Dan azi, banuind ca, la fel ca alti confrati, o fi fost enervat de articolul meu de ieri, cu M . . A pe care Guvernul se pregateste s-o administreze presei. Asa a si fost, aveti link-ul articolului AICI.

Chiar va invit sa-l cititi, articolul e bine documentat referitor la sume de bani, tari, UE etc., deloc documentat insa referitor la solutii posibile. Dar voi folosi acest pretext, nu ca sa polemizez cu Dan (e limpede ca nu doreste sa fie obiectiv, este suficient de experimentat si inteligent ca sa stie ca ce-am scris ieri e corect, iar consecintele vor fi grave!), ci ca sa prezint pe scurt una dintre solutiile legitime si corecte de ajutor guvernamental pentru presa, pe termen mediu si lung:

ANCOM incaseaza cca 300 de milioane de euro pe an de la operatorii de telefonie mobile, ca un fel de taxa pentru folosirea comunicatiilor pe internet (ma exprim simplist, incadrarea taxarii e mai tehnica); intr-o intalnire pe care am organizat-o in noiembrie 2018 (!), si la care au participat reprezentantii majoritatii trusturilor de presa semnificative, am decis sa cerem guvernului ca o parte din aceasta suma sa fie directionata site-urilor de stiri, deoarece majoritatea traficului de internet pe telefoanele mobile este realizat prin accesarea site-urilor pentru informare; am aproximat ca 20% din aceasta suma sa fie distribuit presei este ceva corect, si cei cca 60 de milioane de euro/an sa fie alocati conform unei grile legate de audienta/trafic/angajati/utilitate sociala/ etc.; cu aceasta propunere in brate m-am mobilizat si am purtat discutii atat cu seful ANCOM , iar mai apoi cu fiecare prim ministru in functie, ultimul pe lista, "Lucovid" al nostru, in decembrie 2019, dupa cum scriam si ieri.

Mai pot insira cateva solutii legate de taxarea salarizarii, relaxarea regimului fiscal pentru anumite activitati de presa, proiecte sociale sau strategice guvernamentale al caror "avocat public" sa fie cei din mass-media care-si asuma transparent si contra-cost asa ceva, multe altele, dar din categoria ONORABILE SI INTELIGENTE.

Altfel, treaba asta cu "plata publicitatii de catre Guvern pentru stiri difuzate despre coronavirus", nu este altceva decat o gandire rebutata de guvernanti disperati dupa imagine pozitiva (stiind totusi ca sunt prosti si n-au solutii!), care gandire rebutata se intalneste cu disperarea si viclenia unor patroni de presa care, neavand solutii de piata spre a se finanta corect intr-o Romanie in care capitalul autohton a fost linsat SUB OCHII LOR, isi negociaza ca la Taraba nu doar publicul cititor/telespectator, ci chiar esenta afacerii lor, nepricepand ca se duc astfel "pe drumul cimitirului". Cetatenii urmaresc presa de stiri pentru ca sa afle si sa inteleaga REALITATEA DIN CEEA CE SE-NTAMPLA SI I-AR PUTEA AJUTA SAU AFECTA, iar aici presa de stiri este creditata ca fiind acea entitate care, tinand Guvernul sub presiune mediatica, l-ar obliga sa urmeze mai fidel AGENDA CETATEANULUI, adica sa fie de folos civic (inclusiv romanii opereaza cu definitia de tip BBC conform careia PRESA = CAINELE DE PAZA AL DEMOCRATIEI!).

Asa ca, dragi confrati din presa, sa n-o mai lungim gasind argumentari false, imbracate in statistici "fashionable", e clar ca o "M . . E MARE" ESTE PREGATITA IMPOTRIVA LIBERTATII DE EXPRIMARE de catre Klaus&Lucovid&Comp, restul e ... Can-Can (asa cum era o reclama inspirata pe vremuri ...). Cat despre articolul lui Dan Andronic, eu am inteles mesajul: M . . A se va lua, dar "prin batista", si-n orice caz nu e nevoie de mediatizare pentru asa ceva.

P.S. Trebuie sa fiu corect pana la capat si sa recunosc paternitatea exprimarii cu "M . . A PRIN BATISTA" ca apartinand reactivatului SOV, iar asta este de notorietate pentru cvasi-unanimitatea celor din presa ce stau la rand pentru "favorurile lui Lucovid". Pe bune, maaaaare rushineeeee sa ajungi in asemenea postura ...

