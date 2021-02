Mama mia, pandemia!

Mai viral decat insusi coronavirusul face mare tămbălău pe internet si pe posturile de televiziune o inregistrare video cu un expert epidemiolog italian care a testat de Covid fructe precum kiwi si portocale, sau bauturi racoritoare pe baza de cola. Toate au iesit "pozitiv", de unde un mare scandal pe posturile italienesti despre boala in sine si despe ce acuratete mai au testele rapide antigen in asemenea situatie.

In Italia, țară puternic afectata de Sars-Cov2, informatiile legate de coronavirus se iau foarte in serios, cu atat mai mult cu cat exista pericolul ca mutatia britanica sa devina dominanta. Pe langa mutația cu pricina, mutatis-mutandis, si tulpina sud-africana e chiar mai contagioasa si cu potential mai letal decat cea din Albion. Cat despre varianta braziliană - pana acum lumea vorbea despre "tunsoarea intima braziliana", sau despre "braziliana lui Pele" - e de-a dreptul "horror", stirile fiind ca la fiecare 6 minute un om moare de Covid in tara Carnavalului de la Rio (care, apropos, s-a anulat pe motive de coronavirus). Insa de ieri, o altă stire inlemneste de spaimă mapamondul: a aparut o noua variație a blestematului de virus, care combina toate cele trei tulpine, cea britanica, cea sud-africana si cea braziliana, cu o contagiozitate exponentiala si cu un potential letal cel putin dublu.

Iar asta dupa ce se spusese despre noul coronavirus liliaco-pangolinian ca e "cam cretin" pe scara "Virus IQ". Chiar exista o astfel de scală de masura pentru "inteligenta virusilor" - am aflat si eu cu vreo luna in urma dintr-un interviu cu un expert in domeniu - de la 1 la 100. Cel mai "deștept" virus e cel al HIV care ar avea 91 coeficientul respectiv, virus ce "pacaleste" sistemul imunitar, astfel ca nu s-a putut face un vaccin pentru el. Ebola, tot pe aceasta scara de valori are un coeficient de 66, iar Sars-Cov2 are 23, ne spun specialistii. Numai ca, in ultimul timp, datorita variatiilor aparute, tulpina "Rambo" (asta de le impletește pe cele trei) si-a schimbat si forma si elemente ale proteinei "S" (spike) - cea cu care se "lega" de celule infectandu-le si replicandu-se in cascadă -, ceea ce face ca sistemul imunitar sa n-o mai detecteze eficient si sa nu mai conteze anticorpii creati la vechea tulpina.

Ingrijorator pentru ca asta inseamna ca "vechile" vaccinuri, care faceau anticorpi la varianta originala si la "mici mutatii" nu mai sunt efeciente in acest caz, iar virusul se comporta deja ca acela al HIV, pacalind organismul si, implicit, urcand mult pe scara "de inteligenta". Cum a spus la un moment dat moderatorul emisiunii in care epidemiologul a facut testele pe kiwi si portocale: "Mama mia, pandemia!" In plus, parcă n-ar fi fost de ajuns, un oficial britanic responsabil cu vaccinarea anti-Covid afirma sus si tare: "In momentul de fata, in intreaga lume sunt peste 4.000 de mutatii ale Sars-Cov2, din care multe sunt mici variatii fara impact major, dar exista sute de alte tulpini care au in viitor un potential de a face virusul acesta cu mult mai periculos si vaccinurile sa nu mai fie eficiente. Daca nu realizam la timp acest lucru si nu intervenim eficient s-ar putea ca in scurt timp sa nu putem face fata sa adaptam vaccinurile la ritmul mutatiilor si la variatile genomice." Cu adevarat o "imagine" apocaliptica... Deja nu mai e vorba de un film holywoodian, ci de un coșmar in toata regula al umanitații.

Si ce se intampla in tot acest timp in Romania? Ce se intampla la Bucuresti, unde s-ar presupune ca si autoritatile noastre au luat act de aceste stiri si de potentialele pericole? Cu atat mai mult cu cat in țara lui Iohannis (nu numai la tinutul sașilor facem referire, sau la pârtia de la Păltiniș, ci la intreaga țară a "marelui schior") sistemul medical e foarte fragil, paturile la ATI insuficiente, vaccinurile nu ajung nici cand sunt importate, iar cand se deschid dozele o parte se arunca la coș, bașca ard spitalele si omoara pacientii, practic noua nici nu ne-ar trebui coronavirus - ca-n bancul cu teroristii islamici - pentru ca noi, românii, ne omorâm singuri, ne "aruncam in aer" fara sa ni se mai puna "bomba", pana și ISIS ar da faliment daca ar avea de a face cu ai nostri conducatori sau cu serviciile noastre secrete.

Raspunsul la intrebarile de mai sus e limpede: la noi nu face nimeni nimic, in afara ca se masluiesc testele, se declara din ce in ce mai putine si, implicit, mai putini infectati, secventierea pentru identificarea mutatilor e ca si inexistenta, iar pe acest fond de "bucurie generala" se redeschid scolile, se relaxeaza lumea ca la balamuc, in vreme ce in Europa se inchid granitele aeriene si terestre, populatiile se baricadeaza in fata asaltului tulpinilor rebele, razboiul cu coronavirusul e in toate transeele si se folosesc toate armele disponibile. In Romania, Iohannis - cum ziceam - se relaxeaza la schi a doua zi dupa ce-a ars un pavilon la "Matei Bals", iar numarul mortilor post-incendiu creste de la o zi la alta. Florin Câțu e interesat de afaceri cu statul si de impartirea secretariatelor de stat, sa traga presul de sub picioarele aliatilor politici, pe cata vreme Gheorghiță, Arafat & Co inunda canalele mass-media cu "cat de bine ne iese noua campania de vaccinare si ce loc fruntaș ocupam in lume".

Noi avem o singura șansă, ținând cont de cati "idioți utili" ne conduc. Sansa despre care vorbesc e ca teoria conspiratiei sa fie chiar pe bune, adica asta sa nu fie "cine stie ce virus", sa fie vorba doar de o gripa mai agresiva (apropos, gripa sezoniera a disparut de tot, a eradicat-o Sars-Cov2!, care a mai "ucis" si cancerul, pe deasupra, dupa cum ne zice OMS), gripă "umflata cu pompa" de mai-marii lumii pusi pe capatuiala alaturi de Big Pharma, dispusi sa creeze o isterie generala, mondială, in care 70% din populatia globului (restul de 30%, statistic, nu crede in noul virus) sa fi inghitit momeala "cu pluta cu tot"! Dar, in cazul asta, vorba aia, din alt banc cu proști: "Bă, nene, dar sa ne zica si noua macar, sa n-o luam ca fraierii!"

Bogdan Comaroni