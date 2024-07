Miliardarii și securicii români vor să-l bage pe Geoană în poza cu Trump. "Complotul de la Poesia" a fost pentru electoratul PSD!

Ziua de naștere a lui Marius Tucă, dar și excelentul său restaurant Poesia au fost discutate ieri la televiziuni, în urma întâlnirii aranjate dintre Ciolacu și Geoană, întâlnire ce are miză geopolitică și politică, deoarece vizează electoratul PSD, deci de asemenea are rost să o comentăm aici, pentru că va influența mișcările subterane de campanie.

Tabloul e mai larg, îl include și pe Trump, mă vizează și pe mine; nici nu se putea altfel, sunt implicați miliardari și securiști români, iar treburile stau în felul următor: după ce am prezentat public scrisoarea de susținere a lui Trump pentru candidatura mea (pe care v-o prezint aici încă o dată în original, pentru că, având în vedere defăimările, am cerut să mi se trimită din Statele Unite), deci prezentarea scrisorii mele ca eveniment ce a speriat Sistemul din România, ce și-a tocmit gealații pentru denigrare, în mod consecutiv am vorbit apoi și despre o serie de seminarii de discuții geopolitice ce vizează relația SUA-Europa, cu desfășurare la Budapesta, Bratislava, Belgrad, București, unde organizatorii elvețieni au decis să mă invite pe mine ca speaker, alături de ceilalți, inclusiv de Donald Trump Jr.. Unul dintre cei cu care elvețienii, printr-un român de origine, patriot ce nu și-a uitat țara, au discutat a fost consultantul Adrian Thiess, cu care se negocia implicarea pentru partea de organizare administrativo-logistică a acestor evenimente, în baza experienței sale dovedite în ultimii 20 de ani. Ei bine, în acest punct al anunțării publice că eu aș fi speaker și a faptului că e posibil să vină băiatul lui Trump cu alți republicani în zonă, au intervenit susținătorii lui Geoană, miliardari și securici români, ce au avut ideea absurdă de a-l introduce în mod fraudulos pe scena discuțiilor pe favoritul lor, adjunctul NATO, cel care, după ce l-a țuțerit 4 ani pe Biden, ar vrea acum în mod prostesc să intre în poză și alături de Trump. Și spun prostesc deoarece vă dați seama ce dezastru de imagine ar fi ca Trump Jr. și ceilalți suveraniști americani ce-l susțin pe tatăl său să apară alături de Geoană, omul lui Biden, ce a susținut total regimul acestuia, nu mai vorbesc de războiul din Ucraina. Dar asta nu mai contează! Miliardarii și securicii fac orice prostie ce le poate da speranța că ar putea fi și în viitor sub umbrela de protecție a SUA, ce i-ar putea feri de consecințele penale ale faptelor lor reprobabile, fapte trecute sau fapte viitoare.

Aici n-am ce face, trebuie să dau și numele amicului George Copos, care, în baza relației sale vechi cu Geoană, cumva coordonează informal această gașcă de miliardari (am și restul numelor de acolo, îi cunosc pe toți, spre rușinea lor îl preferă pe Geoană în locul meu, înseamnă că nu sunt suficient de patrioți), miliardari care sunt incomodați și speriați mai ales de prezența mea alături de americani și Trump Jr.; ei știu că nu se pot înțelege cu mine așa cum o fac cu Geonel al lor, un mare amator de lux și bogăție. Și am dat numele lui Copos, deși știu că nu-i place mediatizarea, nu-i mai place după ce a pățit ce a pățit în guvernul în care a fost viceprim-ministru și consecințele, răzbunarea lui Băsescu pe el, dar asta e, acum s-a băgat din nou în anumite jocuri, deoarece la masa despre care acum se știe „Complotul de la Poesie", de la Restaurantul Poesia la acea masă el a fost înlocuit de soții Geoană, după ce el le-a luat locul la o manifestare la două străzi distanță a lui Mircea Lucescu; a fost cumva un schimb de ștafetă între Copos și Geoană, amândoi stând în fața lui Ciolacu și purtând, din câte am înțeles, discuții extrem de interesante. Scopul declarat al prezenței lui Geoană acolo, faptul că a fost chemat, o fi fost împăcarea cu Radu Budeanu, patronul de la Gândul, pe care Geoană l-a amenințat că-l dă în judecată pentru că a publicat poze cu coroana funerară pe care el a trimis-o la înmormântarea generalului spion Mihai Caraman, prin intermediul apropiatului său, Ionuț Bazac, fost Ministru al Sănătății, un om din rețeaua lui Caraman, care are o coroană identică cu cea a familiei Geoană. Geoană se ferește și este într-o mare dificultate, pentru că Mihai Caraman a intrat în legendă ca fiind cel care a dat lovitura împotriva NATO, a preluat date secrete de la NATO și le-a predat sovieticilor. Pricepeți astfel cât de mare a fost gafa lui Geoană trimițând o coroană la înmormântarea lui Mihai Caraman, pentru că nu e nici rudă, nu e nici declarat fost apropiat al lui Mihai Caraman, cumva (o spun fără pizmă și nefiind de acord cu epitetul) și-a confirmat faima de „prostănacul" lui Ion Iliescu. Repet, nu sunt de acord cu epitetul „prostănac"; Geoană nu este capabil de fapte politice mari, dar nu este deloc prostănac. Ei, după masa de ieri e limpede că Gândul n-o să mai scrie despre Caraman și coroană și nici Geoană nu va mai face presiuni în justiție; nu e nicio dramă, așa se rezolvă treburile peste tot în lume, mai ales în Statele Unite la care ne referim în principal.

Miza politică apare doar din acest punct și ea a fost declanșată intenționat de către cei care voiau să se afle că Geoană și Ciolacu negociază la masă, deoarece aceștia au avut grijă să trimită poze și să informeze televiziunile de a ajuns Marius Tucă săracul să dea lămuriri peste tot, măcar de l-ar fi urat de „La mulți ani" și întrebat de sănătate, că merită ținând cont de activitatea lui de presă, îndelungată și merituoasă. Marius nu s-a supărat; eu în locul lui îi beșteleam rău pe cei responsabili. Care e șpilul? Ăsta: Ciolacu nu poate scăpa de presiunile lui Iohannis de a deveni „premierul electoral" al lui Ciucă, în tandem cu acesta, aducând astfel o mare parte din electoratul PSD în spatele ostașului și atunci a ascultat de sfaturile proaste ale consilierilor săi de a se așeza cumva sub umbrela de protecție americană, numai că a fost ales pentru asta în mod și mai prostesc Geoană și filiera lui relațională. Aici s-a făcut o greșeală, deoarece, am mai spus-o, de circa două săptămâni un consilier secret, privat, dar foarte important, al lui Ciolacu a negociat deja cu Geoană și întâlnirea trebuia să aibă loc săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână. E limpede că a fost o competiție între consilierii lui Ciolacu, care l-au băgat în zid și i-au făcut pe Geoană și pe Ciolacu ca de astăzi să devină țintele mari (că ăștia au fapte multe, prieteni; ăștia nu-s niște băieți cinstiți) adversarilor politici, printre care cel mai important este Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal. Să vedeți cum o să se tragă și din ce poziții.

În altă ordine de idei, e normal că Ponta, prezent și el, viclean copil de casă, își freca mâinile de bucurie în urma mediatizării acestui eveniment, care s-a făcut și contribuția lui, pentru că el este în scenariul „încurcă-i drace!". El știe ce anume se va declanșa împotriva lui Ciolacu și Geoană în urma acestui aranjament, dar exact în acest fel i se oferă și lui șansa să mai joace o dată, Pontache, dottore. Deci „Complotul de la Poesia" va avea urmări dure și multiple. Fiți pe fază că tot aici la Gold FM le comentăm.

Cozmin Gusa