Morți de la Colectiv pe conștiința lui Arafat!

Am promis și mă țin de cuvânt. Voi publica o scurtă confesiune a generalului Marius Opran, pe care acesta mi-a făcut-o, extrem de revoltat fiind, la scurt timp de la tragedia de la Colectiv și pe care, la cererea mea, mi-a pus-o la dispoziție ieri, în formă scrisă.

Informațiile de mai jos îl incriminează pe Arafat. Ele demonstrează că acesta se face vinovat de unii dintre morții de la Colectiv. Sunt tineri care ar fi putut să supraviețuiască, dacă Raed Arafat nu lua o decizie absolut aberantă. Public această relatare, cerându-mi totodată scuze față de Marius Opran, pentru că la data respectivă pur și simplu nu mi-a venit să cred că Raed Arafat poate fi atât de inconștient. Totuși, a sosit timpul ca cineva să plătească. Iată, citez în cele ce urmează integral textul pe care Marius Opran mi l-a remis ieri, legat de ceea ce își mai amintește din tragedia de atunci. Domnia sa poate pune la dispoziție, dacă va fi cazul, organelor de cercetare penală cuvenitele probe:

„Daca ma gandesc retroactiv la istoria de la "Colectiv", sunt convins ca Dr. Arafat are pe constiinta cativa dintre tinerii care au decedat fiindca nu le-a dat dreptul sa fie dusi imediat in Belgia la cea mai profesionista sectie de tratament a marilor arsi din Europa aflata la Spitalul Militar 'Queen Astrid'. Istoria in cauza a demarat in dimineata zilei de duminica (incendiul fusese vineri noaptea), cand l-am contactat pe Acad. Dr. Stefan Constantinescu, un foarte bun prieten, rugandu-l sa ma puna in contact cu Comandantul Corpului Medical al Armatei Belgiene (la ei Medicina este a 4-a specialitate militara recunoscuta). Prin intermediul secretarului Academiei Regale de Stiinte Medicale contactat de Prof. Constantinescu, am transmis omologului meu ca grad militar, Generalul - maior Pierre Neirinkx, Comandantul Trupelor Medicale ale Armatei Belgiene, solicitarea de ajutor pentru tratarea de urgenta in Belgia a unui numar de mari arsi in incendiul de la Colectiv. Raspunsul l-am primit dupa amiaza in jurul orei 5 PM dupa ce Generalul Neirinkx, a obtinut aprobarea ministrului belgian al Apararii pentru a prelua 4 arsi foarte grav si 6 grav cu avionul special al belgienilor. Cand l-am anunta pe Banicioiu la telefon de acceptul belgian, mi-a spus ca este impreuna cu Dr. Arafat care este cel care decide si mi l-a dat la telefon. Raspunsul lui Arafat m-a lasat mut, fiind unul sec si fara drept de replica: 'De ce sa-i ducem acolo daca la noi avem conditii mai bune?' Punct, omul asta habar nu avea cum arata o asemenea sectie sau daca ar fi fost dus intamplator acolo le-ar fi spus insotitorilor ca nu a cerut sa viziteze laboratoarele NASA! Dupa ce din cei internati la noi au murit pe capete din cauza infectiilor generate de pioceanicului din peretii camerelor de spital, in final se pare ca Dr. Arafat si-a adus aminte de convorbirea cu mine si i-a contactat pe belgieni. In final au fost dusi dupa vreo doua saptamani 10 din copiii arsi la Colectiv, care au fost tratati la cel mai inalt nivel si s-au intors toti vindecati in tara. I-am vizitat impreuna cu ambasadorul nostru la NATO, Ambasadorul Tinca si cu Acad. Prof Dr. Stefan Constantinescu, Presedintele Academiei Regale de Stiinte Medicale a Belgiei si membru al Academiei Romane - cel care intervenise pentru a ma pune in legatura cu generalul belgian. A fost o mare bucurie sa aflu ca au fost vindecati, sa-i vad pe cei doi tineri care se mai aflau acolo si sa stau de vorba cu parintii lor. Presedintele Basescu este singurul care l-a ghicit pe adevaratul Arafat".

Iată, așadar, cum arată realitatea, cum arată murdăria, dacă ridicăm, fie și după mai mulți ani, un colț al covorului sub care a stat ascunsă. Măcar acum ar fi timpul ca Arafat să iasă public și să-și ceară iertare familiilor care au rămas încă de atunci îndoliate. Măcar acum ar fi timpul ca procurorii să se pună în mișcare. Moartea unor oameni, provocată nu neapărat cu intenție, dar cu inconștiență și din incompetență, trebuie pedepsită nu numai moral, nu numai mediatic, ci și penal. Voi continua dezvăluirile despre Raed Arafat, legat de modul în care acesta, parazitând practic statul român, creând o imagine falsă în mentalul colectiv, a stors, ca să nu spun extorcat, bani pentru fundația sa, de la numeroase societăți comerciale cu capital privat sau de stat.

Sorin Rosca Stanescu