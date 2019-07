Murim oricum...

Daniel Osmanovici purtatorul de cuvint al CNAS a declarat intr-o pasă de sinceritate (sau cinism) că: „Oamenii mor oricum, și cu, și fără sistem." Este vorba despre sistemul informtic CNAS - prabusit de aproape trei saptamini.

Fireste sistemul a costat o avere, multe milioane pe care niște băieți deștepți le-au băgat in buzunar, sau mai curind in conturi din Elvetia. La CNAS șpăgile care se pretind/eau și incasau depăseau cu mult milionul de euro per/afacere. Banii care se învîrt în sănătate sunt fff mulți. Destui tovarasi au făcut averi pescuind in aceste ape tulburi. Cit e parandărătul? Greu de spus. De obicei 10%, dar mai știi!? Depinde de sumă si de citi sunt la imparteală. Pe parcurs iși taie și alții - intermediarii - partea lor...

Nu e de mirare că azi sistemul inforrmatic CNAS cade de citeva ori pe an... Este exact ca in asfaltări. Facem un 10 km de autostradă ca să constatăm după șase luni că e plina de gropi, că nu se poate circula pe ea. Misterul e unul singur - s-a furat la greu din asfalt, stratul este mai subțire decit prevede normativul. Asta pentru ca aceiași băieți deștepți să șmanglească banii- firește, pentru nevoile lor personale cum ar fi amante, petreceri, mașini scumpe, vile, călătorii etc. O ancheta in aceste zone crepusculare ar gasi nu afaceri ocazionale, tunuri, plești, ci o coruptie endemică, de sistem. De jos pină sus/la toate nivelurile piramidei. Așa funcționeaza jucăria. Fără șpăgi, comisioane, nu ar putea să funcționeze. Are hoția în ADN pentru că așa a fost conceput. Să hrănească paraziții, trîntorii și căpușele.

La capătul celalalt al fenomenului este - raspunsul la intrebarea dramatica- de cită ingrijire avem parte? Apropo de „oamenii mor oricum, si cu, si fără sistem". Atunci pe ce-și cistiga pîinea dumnealui si liota de medici, asistenti, infirmiere, manageri de spital? Așadar cita ingrijire avem parte? De fff puțină, de mult mai puțină decit am platit si plătim. Cind mergeți undeva la un spital să aveți bani lichizi prin buzunare, si multi, că trebuie sa dati cu nemiluita la fiecare pas. Toți vă jumulesc.

Te internezi intr-un spital și iesi de acolo mai bolnav decît ai intrat. Te duci la un mare doctor, șef/patron de clinică și dai de un feudal, mai-mare peste citeva paturi pe care le exploatează. Traieste de fapt pe seama pacienților cu dare de mina, numită clientelă. De sărăntoci nu are nevoie domnul dr. Chestiunea e că respectivul este un cîrpaci in meseria lui, și te omoară cu zile. Degeaba ii indesi buzunarele cu parale. Nu stie ce sa-ti faca. Si nu te faci bine. Pină mori are grija să își încaseze plicul doldora de euro. Echipamentele cu care suntem tratați sunt de pe vremea lui Pazvante și nu au personal calificat să le folosească. Povestea asta nu mai este legată de jurămîntul lui Hypocrat. A ajuns o afacere murdară și o batjocură.

Stelian Tanase