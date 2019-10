Neasumarea opozitiei de a guverna îi forteaza mâna lui Iohannis sau e complot politic?

Prea mult joc de glezne pentru niste atleti hotarati ca vor castiga cursa! Cum era de asteptat, visul unei opozitii parlamentare constante s-a spulberat. Partidele de opozitie nu se pun de-acord cu intrarea la guvernare si au format trei bisericute usor de identificat: cei care cauta motive sa nu guverneze, cei care ar vrea dar nu sunt sutinuti de o majoritate parlamenatara si cei care pot completa o majoritate necesara guvernarii dar care asteapta sa fie rugati si ofertați.

Intre timp, presedintele Romaniei anunta clar in mesajele sale ca este nevoie de un guvern de tranzitie. Orice politician stie ca un asemenea guvern ar inseamna o sinucidere politica, mai ales in contextul actual, inaintea alegerilor de anul viitor. In tot cazul, Klaus Iohannis este si va fi avantajat de orice formula guvernamentală care se va juca. Interesant este ca pare sa semene a complot politic pentru identificarea unor tehnocrati care sa fie sacrificati si manjiti de vina pentru masurile care vor urma. Iar perceptia s-ar confirma deja de primele vehiculatii pentru cele mai importante portofolii ministeriale.

Oamenii de buna credinta vor crede ca presonaje precum Câţu, Caramitru, Gotiu, Stelian Ion ori Chichirau vor ocupa hotarâţi fotoliile de ministru pentru portofoliile la Mediu, Finante, Justitie, Economie ori Educaţie, insa vor avea parte de surprize pentru ca in realitate, acestia se feresc de responsabilitatea guvernarii!!!

Cei care se bateau cu pumnii in piept ca guvernul trebuie sa pice dar nu reuseau sa se organizeze, sunt exact cei care astazi evita sa intre la guvernare si s-ar bucura sa se formeze un guvern tehnocrat. Sau, guvernul actual sa isi continue activitatea si sa asigure un interimat pana la alegerile de anul viitor. Cu toate acestea, se vede bine ca un guvern PNL cu Orban premier nu ar putea trece, la fel de bine cum nici un guvern PNL minoritar nu l-ar avantaja pe Klaus Iohannis.

Probabil ca presedintele Romaniei va miza pe un guvern tehnocrat si ne va surprinde cu propunerea de premier. In aceasta varianta ar avea voturile USR, PNL şi PMP, iar celelalte s-ar completa de la Pro Romania, poate in varianta Birchal premier, via Maior- SUA si opozitia ar castiga. Sunt slabe sansele ca PSD ca completeze voturile pentru un guvern tehnocrat, neexistand, in realitate, nicio miza pe care social- democratii sa o joace.

In tot cazul, realitatea este clara: politicienii opozitiei sunt departe de a fi definiți prin corectitudine politica, responsabilitate, asumare si patriotism. Sunt nişte laşi, gata sa profite de ciolan, doar in cursa lunga!

Simona Man