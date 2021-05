Nu te vaccinezi? Vei fi executat în piața publică!

S-au adeverit cele mai negre prognoze pe care le-am lansat public, chiar din momentul în care președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat ferm împotriva pașaportului Covid. A trecut ceva vreme și cred că domnia sa a uitat. Cum a uitat de multe altele. Dar acum se confirmă scenariul despre care am vorbit atunci. Cei care, din diferite motive, nu se vaccinează, vor fi sub o formă sau alta executați în piața publică. Tăvălugul nu va mai putea fi oprit.

Se redeschid locurile de joacă pentru copii. Personal, nu am înțeles niciodată de ce s-au închis. Nu cred că în părculețele rezervate celor mici zburdă coronavirusul cu mai mare viteză decât o face într-un supermarket, într-un mall sau în școlile care, în fine, s-au redeschis. Ei bine, nu orice bunic, orice părinte sau orice bonă îi poate supraveghea pe micuți la locul de joacă. Conform noilor acte normative, o asemenea plăcută sarcină nu poate fi îndeplinită decât de cei care prezintă dovada că s-au vaccinat sau s-au îmbolnvăit sau s-au testat pe bani grei în ultimele ore. Copiii ai căror însoțitori nu pot prezenta o asemenea dovadă, nu au dreptul să beneficieze de locurile de joacă. Sau dacă totuși ajung acolo, vor fi alungați.

Unele dintre cele mai importante evenimente din viața unei persoane sunt căsătoria și botezul. În general, mirii, împreună cu nașii lor, fac eforturi pentru ca aceste momente să fie onorate de cât mai multe dintre persoanele pe care le apreciază în mod deosebit. Și, firește, de cât mai multe rude, domiciliate în țară sau în străinătate. Această ceremonie nu se mai poate desfășura în condiții normale, dacă vreunul dintre miri nu este vaccinat, testat sau nu poate prezenta dovada că a contactat în trecut coronavirusul. Nașii vor trebui să fie și ei verificați la sânge. După care urmează controlul invitaților. Probabil că pe invitații va fi precizată nu numai ținuta obigatorie, ci și necesitatea de a prezenta pașaportul Covid. În aceeași situație se află orchestra, dacă va exista așa ceva. Ca să nu mai vorbim de ospătari și bucătari. Nunta sau botezul pot fi stricate din te miri ce. Ceea ce în tradiția românilor înseamnă „semn rău".

M-am referit succint doar la cele două exemple de mai sus. Ne putem lesne imagina diferite alte scenarii. Mă număr printre cei care s-au străduit să se vaccineze cât mai repede. Dar niciodată nu am fost și nici în viitor nu voi fi avocatul constrângerilor de orice fel. Sunt numeroase persoane care refuză să se vaccineze. Unii, pentru că sunt îngrijorați de efectele secundare pe care le pot avea serurile administrate, în condițiile în care, sub presiunea formidabilă a pandemiei, industria farma a apăsat până la refuz pe accelerație, pentru a produce cât mai repede și în cantități tot mai mari vaccinurile. Alții refuză să se vaccineze din motive religioase. La fel cum sunt persoane care, de pildă, tot din motive religioase, refuză să se înroleze. Sau chiar să pună vreodată mâna pe armă. La fel cum vegetarienii nu consumă carne. Sau veganii niciun fel de produs animal. Cum pot proceda aceste persoane? Ce certificat ar putea ei opune pașaportului Covid, care devine o condiție sine qua non nu numai pentru a călători, ci și pentru a respira în voie stând pe loc. Există un anumit număr de cetățeni de diverse vârste care, din motive medicale, nu se pot vaccina, pentru că în ceea ce-i privește serul poate deveni periculos sau chiar mortal. Ce vor face aceștia? Vor umbla cu patalamale în buzunar, semnate și parafate de medici, pe care polițiștii nu au obligația să le citească și, dacă le citesc, nu au de multe ori cum să le înțeleagă? Și care nu pot fi în niciun fel verificate în mod operativ? Aceste persoane vor mai putea petrece vreodată la nunți sau la botezuri? Sau se vor putea urca într-un avion? Vor mai putea merge în sălile de fitness? Vor mai putea înota în piscine?

Am mai semnalat în repetate rânduri una dintre realitățile extrem de grave din România. Fără a mai pierde vremea acum explicând motivele, este un fapt dovedit și astăzi recunoscut de toată lumea că în România a fost imens de mare numărul persoanelor care au contactat coronavirusul, au trecut prin forme relativ ușoare, s-au carantinat cu discreție sau nu s-au carantinat deloc, răspândind din inconștiență virusul, și nu au informat în niciun fel direcțiile de sănătate publică. Ei bine, toți aceștia - și mă refer la milioane de cetățeni de diverse vârste, nu pot prezenta absolut nicio dovadă că au contactat boala, astfel încât ei nu vor beneficia de niciun fel de pașaport sau document, cum vreți să-i spuneți, Covid.

În fine, încă o categorie scoasă din burtă de autoritățile europene și, acum, de autoritățile de la București, vizează persoanele care se testează în ultimele ore. Aceasta este încă o jonglerie pe seama drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Nu este necesar un mare efort de imaginație pentru a vedea ce se poate întâmpla revenind la scenariul locurilor de joacă pentru copii, atunci când însoțitorul celui mic nu s-a vaccinat. Dacă nu s-a vaccinat, ar trebui măcar să poată demonstra prin documentul numit pașaport Covid că a contactat cândva boala. Iar dacă a contactat-o, dar face parte dintre cele câteva milioane care, din neîncredere față de autorități, au refuzat să informeze direcțiile de sănătate publică, atunci ar trebui să prezinte dovada că s-a testat. Dacă îmi duc copilul meu sau dat în grija mea în fiecare zi la locul de joacă sau la bazinul de înot, atunci practic eu trebuie să mă testez zilnic. Să bat drumurile în acest scop. Să-mi întorc buzunarele pe dos. Pentru că întreaga operațiune astfel repetată ar fi extrem de costisitoare. Îmi pot ușor imagina ce afaceri uriașe vor face în aceste condiții clinicile de specialitate și industriile care produc aceste testere, în condițiile în care atât de multe categorii de persoane, inclusiv tinerii care se duc la cluburi sau clienții unor restaurante, vor trebui să se testeze non-stop.

Și autoritățile ce vor face? Numărul polițiștilor ar trebui să crească în aceste condiții exponențial. Polițiștii, în grupuri de cel puțin doi, însoțiți și de echipaje care să-i poată încătușa și transporta la secție pe cei recalcitranți, ar trebui să dea iama printre invitații de la nunți și botezuri, printre consumatorii din zecile de mii de restaurante, prin cluburi, săli de fitness, prin sălile de masaj, prin parcuri sau, echipați în costume de baie, prin piscine și prin sălile de dușuri. Le va fi ceva mai dificil să pătrundă în spațiile rezervate nudismului. Și, evident, vor trebui să fie mai prezenți decât până acum la înmormântări. Din ce bani vor fi plătiți acești polițiști, pentru a asigura suportul logistic necesar respectării pașaportului Covid?

În această situație, Parlamentul trebuie să se transforme de urgență în Adunare Constituantă. Nu este niciun fel de glumă. Pentru a face față „nemțește" unei asemenea provocări, Legea Fundamentală după care este organizată România va trebui schimbată cap coadă. După principiul „lucrului bine făcut" și având ca finalitate o „Românie normală".

Când am avertizat asupra faptului că tăvălugul nu mai poate fi oprit, că pașaportul Covid va deveni cât se poate de repede o realitate și că persoanele care, dintr-un motiv sau altul, nu s-au vaccinat și nu vor să se vaccineze, vor ajunge să fie fugărite pe stradă, nu am glumit deloc, însă recunosc că am utilizat o figură de stil. În acest punct, m-am înșelat. Veți vedea cum o parte dintre românii vor fi efectiv fugăriți pe stradă. Și mai urmează doar să fie și executați în piața publică!

Sorin Rosca Stanescu