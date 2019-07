Șocul Viitorului

În deschiderea noului sezon fotbalistic, Viitorul lui Gică Hagi a cucerit și Supercupa României, singurul trofeu care mai lipsea din palmaresul pepinierei de la malul mării. În finala de sâmbătă ,cu clujenii de la CFR , atât Hagi, cât și bunul lui prieten Dan Petrescu își doreau deopotrivă trofeul ,așa că nu mică a fost surpriza când am constatat că Viitorul a intrat pe teren cu un fel de a doua garnitură, lipsită nu numai de starul în devenire Ianis Hagi, ci de majoritatea elogiaților din naționala U21!

Or, în condițiile date, te-ai fi așteptat ca rezervele Viitorului să fie o pradă ușoară pentru campionii de pe Someș, numai că n-a fost așa nici pe departe. Dimpotrivă chiar, outsiderii au controlat jocul, Colțescu le-a refuzat în prima repriză și un penalty ,la un henț cât roata carului , iar în minutul 86 Artean a înscris golul victoriei, cu un eurogol teleghidat de la vreo 30 de metri: 1-0 pentru Viitorul, iar Supercupa României pleacă la Ovidiu, în vitrina cu trofee a Academiei Gheorghe Hagi! Șoc total pentru echipa campioană ,pe Culio l-au și podidit lacrimile, dar adevărul este că rezervele lui Hagi au fost superioare consacraților lui Dan Petrescu. Cel care declarase că sarcina lui la Cluj nu este creșterea jucătorilor tineri, ci pregătirea unei echipe învingătoare.

Reamintesc această afirmație pentru că, după cum observăm deja, vârstele noilor vedete ale sportului internațional continuă să coboare până în proximitatea anilor junioratului, dacă nu chiar la nivelul acela! Am putea să ne reamintim, bunăoară, că Nadia Comăneci triumfa la Montreal când nu avea decât 15 ani, că Mbappe a devenit celebru la nici 19 ani, cum putem enumera o serie întreagă de tenismene care iau cu asalt turneele WTA, începând cu Vondrousova și cu Bianca Andreescu, pentru a ajunge la Cori Gauff, această nouă stea, care a revoluționat Wimbledonul, la numai 15 ani . Ghinionul ei s-a numit Simona Help, care i-a stopat cursa ,administerându-i luni după masă o înfrângere fără drept de apel, în două seturi simetrice :6-3,6-3. Câștigătoare la ediția de anul trecut a junioarelor de la Roland Garros, Cori Gauff a adunat deja din premiile sale peste un million de dolari, marea sa fană este nimeni alta decât Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, iar firma cu care are contract de reprezentare se numește "Team8"și-i aparține lui Roger Federer!

Și Simona Halep a avut, după meci, cuvinte de laudă la adresa tinerei americance: „Acum 12 ani, când aveam eu 15 ani, eram la junioare. E ceva nemaipomenit că ea este capabilă să ajungă în turul al patrulea la Wimbledon. E o mare performanță. Dacă va continua astfel, va fi în curând în Top 10. A jucat foarte bine, scurtele au fost incredibile. Am avut un challenge, un out foarte mic, la minge de meci. Nu m-am panicat, nu m-am stresat din cauza asta. Știam că am 5-3, că am control asupra meciului. Am servit bine în ultimul game. Știam că am forța să îl închid", a declarat Halep la conferința de presă . Simona merge însă mai departe, iar marți, la ora când trimit redacției această cronică, sper să o fi învins deja, în sferturile de finală, pe chinezoaica Shuai Zang (33 de ani , 50 WTA) în fața căreia avea de luat o mare revanșă, dacă nu chiar două! Iar dacă a trecut și de acest obstacol, calificându-se în semifinale, Simona îi dă dreptate Martinei Navratilova, care o credita printre favoritele de la Wimbledon, în timp ce comentatorii britanici nici n-o băgau în seamă.

Așteptăm, deci, un week-end de succes pentru marea noastră jucătoare, dar, revenind la fotbal, așteptăm opțiunea lui Ianis Hagi, pentru clubul la care urmează să plece. Ofertele sunt numeroase și atrăgătoare, după cum am anunțat săptămâna trecută, dar între timp a intrat în cărți și Spartak Moscova, care e gata să semneze cu Hagi jr. un contract de 12 milioane de euro. Barcelona, cu care s-au purtat negocieri, este dispusă să ridice cota la 15 milioane, dar cu o clauză prin care Ianis ar urma să fie împrumutat o vreme la Real Valladolid, ceea ce nu convenea stafului de la Viitorul. Despre eventualitatea transferului la Spartak Moscova, Mircea Lucescu, cu îndelunga lui experiență în fotbalul rus. a fost de părere că ar fi foarte greu acolo pentru Ianis și că, deci, n-ar fi de el, în condițiile în care Dan Petrescu adăuga că la antrenamentele Spartakului asistă și câte...20000 de fani! Gică Popescu declară însă că decizia îi va aparține lui Ianis însuși. Cu voie de la tata-Hagi, se subînțelege!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)