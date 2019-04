Oferta electorală a PNL: "Politica cârtiței"!

Ei, bine, da, știu că sună ca naiba și că se vor revolta cerberii exprimării literare, dar dădea atât de bine, că n-am putut să evit cacofonia! Și nici să dau cârtița deoparte, această jivină inofensivă, al cărei comportament pică perfect pe calapodul actual al așa-zișilor urmași ai Brătienilor.

Liberalii lui Orban, căci despre ei este vorba, vin astăzi în fața românilor, cu o ofertă electorală sublimă și aproape inexistentă. Ca să rămân în regnul animal, cred că demersul lor i-ar face invidioși, deopotrivă, atât pe urșii Koala, cât și pe leneșii din Antarctica. Și pentru ca propaganda lor să nu-mi sară în cap sau să mă acuze că m-a cumpărat Dragnea între timp, o să le și explic, pe întelesul lor, pe ce se bazează raționamentul.

Trăim cu toții într-o țară capturată de un Flaușat orbit de frica pușcăriei și condusă aparent de o semi-analfabetă funcțional. Pe lângă ei, o armată de ticăloși cu școală puțină pun osul la călărirea României, îndatorarea sa totală și chiar azvârlirea ei din barca europeană. Și cum ciudații cu pricina au luat puterea într-un mod relativ democratic, singura șansă a înlăturării lor e tot printr-un exercițiu electoral. Norocul nostru e că avem în față așa ceva, nu o dată, ci chiar de 4 ori, până la finele lui 2020. Numai că pleașca electorală de care vorbim pare să treacă aproape neobservată pe lângă PNL, principalul partid de opoziție și probabil unica alternativă la flagelul denumit "ciuma roșie."

Importanța ca PSD-ului să i se dea un semn la alegerile europarlamentare, cum că nu mai are susținerea electorală din trecut, era vitală. Fie măcar pentru a-i slăbi influența în partid a unui lider-infractor cu un tupeu fără margini. Iar în contextul ăsta, ce fac liberalii?? Vin cu cea mai neserioasă ofertă electorală de la intrarea României în Uniune și până azi!! Exact! Și vă repet, poate o să și pricepeți ceva, dragi liberali: Cu un Rareș, nu se face primăvară europeană! V-ați ascuns muierește în spatele fostului nostru coleg de breaslă, sperând că el și referendumul lui Iohannis o să vă tragă afară din haznaua electorală în care musteați!

Ca să nu rămân dator omagiului adus cârtiței, o să explic ce e și cu ea. Pe lângă faptul că lista de sub Rareș Bogdan nu a dat mai pe nimeni pe spate, constat pe zi ce trece că pe ea sunt numai "cârtițe". Dar nici măcar de-alea din galantarul serviciilor secrete, că poate ar fi fost mai bine. Vorbim de o serie de politicieni ruginiți de lupta de clasă, care preferă să stea ascunși sub pământ, să-și sape culoarele politice către Bruxelles, iar electoratului care-i va trimite acolo să le arate labele din spate. Trebuie să ai obrazul tare gros, pentru ca la o luna înainte de alegeri, tu candidat să nu fi scos capul de sub pământ! Și să aștepți ca "fraierii" pe care i-a dus PSD-ul la disperare cu guvernarea să se bulucească să te voteze.

N-am văzut piciorul lui Mircea Hava, edilul-minune de la Alba, în vreo televiziune de știri. Sau la vreo dezbatere despre Bruxelles. Că aș fi ars de nerăbdare să-l întreb cum e cu engleza și franceza din CV-ul personal, despre care spune că le stăpânește "conversațional". Eram curios dacă acest conversațional trece de etapa "Bon Jour! Je m'appelle..." și până unde anume. Siegfried Mureșan cred că a rămas dator cu o emisiune despre traseismul politic, fenomen aspru criticat recent de colegii săi liberali. Dacă se poate, cu partener de platou Traian Băsescu și nu musai în studioul Antenei 3, ca să nu devenim chiar sadici cu omul. (Pe Băsescu l-aș vedea onorând invitația, că e mascul politic...). Despre Vasile Blaga spun doar că mă așteptam la mai multe. Se pare că Buldogul s-a metamorfozat în Chihuahua și tare mi-aș fi dorit să-l aud justificând schimbarea.

Și uite așa ajungem și la omul care a salvat cota de gen la liberali, Adina Vălean, soția lui Crin Antonescu. Fosta mimoză din fruntea liberalilor și-a virusat, se pare, și partenera de viață cu frica de a ieși în spațiul public. Că nu iese soțul, am motive să înțeleg, dar cum și-o petrece doamna Vălean tot acest timp prețios de campanie, nu prea am idee. Dacă am crede gurile rele, mi-e teamă să nu fi luat și alt virus de la soț și să piardă nopțile la partide interminabile de tabinet. Peste Daniel Buda aș fi trecut usor, dacă nu aș fi avut, subit, revelația că este deja europarlamentar. Deci clar nu are ce să caute la dezbaterile vremurilor noastre, când oficialii europeni tremură de grija României. Politica liberala de cadre sigur presupune ca despre UE și Bruxelles să vorbească la tv ingineri, avocati, contabili sau psihologi.

Dacă aș fi malițios până la capăt, aș spune că lista eligibilor se cam încheie aici dar, din fericire pentru PNL, probabil că Rareș Bogdan chiar va aduce puțin soare pe strada lor. Așa ajungem să vorbim și de Dan Motreanu, care ar fi util să apară la o emisiune pe tema statului de drept. Și, har Domnului, sunt aproape zilnice. Aș vrea să-i ascult punctul de vedere, despre cum aproape i-a distrus DNA-ul cariera politică, atunci când l-a săltat la pachet cu George Scutaru, într-un dosar de corupție. Sau poate că, până la urmă, i-a relansat-o... În fine, Gheorghe Falcă e cam singurul candidat care mai apare la tv, în afară de Rareș Bogdan.

Probabil că face eforturi, anulându-și câte-o manichiură sau vreo sedință de SPA, dar tot e mai bine decât nimic. Dacă l-ar lua și pe Marian Jean Marinescu cu el, poate că ar avea mai mult spor. Și ca să nu se supere calmul Cristian Bușoi că l-am uitat sau că l-am trecut la neeligibili, i-aș da și lui o "sarcină" electorală. Pe el chiar l-aș trimite în studioul Antena 3, să vorbească despre complicitațile și cârdășiile activului PNL București cu toți primarii PSD din Capitală. Că se dedulcesc subalternii săi la cașcavalul bugetar, nevoie mare. Dacă nu știe, îi fac eu o schemă, dar o păstrez cadou pentru campania de la locale.

Cam așa arată oastea mută a liberalilor europeni, care va da piept luna viitoare cu Armata roșie-pesedistă. "Cazacii" lui Dragnea par mult mai vii, mediatic vorbind și dispuși nu doar să-și conserve propriul electorat, dar și să mai pescuiască ceva din tradiționalul dar bulversatul public de dreapta. Vor putea solitarul Rareș Bogdan, alaturi de molcomul soldat Svejk de la Cotroceni să iasă câștigători la procente?! Cu elanul liberal de până acum... mă îndoiesc!

Dan Bucura