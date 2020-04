Orban. "Lucovid" Orban. Al Statului Paralel...

Personaje mentionate: STATUL PARALEL/ Ludovic Orban/ Blaga-Videanu-Berceanu / Marcel Vela/ Rares Bogdan/ Adriana Dutulescu/ Calin Tariceanu/ MRU/ George Maior/ Vasile Dancu/ Dacian Ciolos/ Victor Ponta/ Florian Coldea/ Kovesi-Bica/ PSDragnea/ Sorin Grindeanu/ Mihai Tudose/ Viorica Dancila/ Traian Basescu/ Klaus Iohannis.

In ianuarie 2005, printr-un interviu in "Romania libera" acordat Adrianei Dutulescu, il avertizam public pe proaspatul ales presedinte Basescu (al carui strateg de campanie fusesem), despre pericolul unei "a doua fratii a Securitatii", care era pe punctul sa-i acapareze autonomia decizionala. Tradus in limbajul de azi, ii explicam despre constituirea "STATULUI PARALEL", la pachet cu responsabilizarea lui DE TIP INSTITUTIONAL de a impiedica acest lucru. Am dorit atunci sa oficializez acest lucru facandu-l public, din pozitia mea de lider de grup parlamentar, tocmai pentru ca pericolul era iminent si era evident deja ca nu mai pot rezolva problema prin discutii asezate. Rezultat: m-am trezit la Parlament cu "tripleta Blaga-Videanu-Berceanu", care-au incercat, FARA SUCCES (de 2 ori!), sa ma detroneze din pozitia de lider de grup parlamentar, votul colegilor a fost impotriva lor. Fiind evident pentru mine ca presiunea venea de fapt de la "#Basescu-Cel-Impachetat", fostul meu "camarad" de lupta din 2004, am demisionat eu in final, scarbit sa port un razboi care ducea niciunde ...

V-am relatat episodul acesta, probabil ca multi vi-l reamintiti abia acum, pentru ca sa conving despre vechimea mea in a-i cerceta/depista pe cei din "STATUL PARALEL" ( = pe scurt, cei ce uzufructeaza ILEGAL date si informatii secrete, dar cu valoare de intrebuintare/santaj, impotriva unor persoane cu potential POLITICO-JURIDICO-ECONOMIC, in scopul de a-si crea avantaje personale ori grupului din care fac parte). Tot la fel, va puteti imagina ca din acel moment, in ultimii 15 ani, am si fost monitorizat/demonizat/atacat/etc., in mai toate felurile prezentate in manualele de profil, ca am ajuns la un moment dat ca doar familia si un grup restrans de apropiati sa mai stie bine cine sunt eu de fapt ... Dar desigur, ca din aceasta lupta surda, am acumulat nu doar experienta si anduranta, ci si multe date despre aceasta retea, pe care am urmarit-o in consecinta cu ochii cunoscatorului, disecand-o in fel si chip in discutiile cu o parte dintre prietenii mei, pasionati si ei de subiect.

Care-a fost totusi jocul major al acestei retele (formata majoritar din rezervisti ai serviciilor secrete), de-a lungul anilor? Tinerea "in balanta" a puterii oficializate prin alegeri sau numiri, PRIN IMPLEMENTAREA INFLUENTEI LOR IN SPRIJINUL "PARTIDEI OPUSE". Dar, sa fiu mai concret: REZISTENTA guvernarii de 4 ani a lui Tariceanu, 2005-2008, a fost rezultatul unei proceduri de tip "STAT PARALEL" (povestile acelea cu nu stiu ce PSD si Hrebenciuc care ar fi asigurat majoritatea parlamentara, sunt bune doar de explicat public pentru cei ce nu pot intelege mai mult); in acea perioada a priceput si Traian Basescu cum e cu impartirea REALA a puterii, l-a suportat fortat si pe Tariceanu cu gasca lui de neoimbogatiti, nepotei si secretare, toate numirile si alocarile fiind de fapt, ca urmare a pactului secret cu personajul STAT PARALEL, pact pe care fiecare presedinte santajabil sau fricos este OBLIGAT SA-L ONOREZE; si-apoi, daca o sa analizati atenti diversele episoade gen, Basescu-Geoana din 2009, EBA - europarlamentar, MRU - prim ministru pus de Base in loc de preconizatul Maior, revenirea rapida a echipei Maior prin "Ponta - prim ministru", alocarea functiilor din justitie catre Kovesi-Bica (ca exponente ale taberelor de tip STAT PARALEL), plus multe altele, veti observa exact ceea ce nu se poate explica public, respectiv sforile subterane care sunt trase de fiecare data cand e nevoie de schimbare, sfori trase de catre acea "MANA INVIZIBILA", care apartine acestui Stat Paralel.

Sau cum, credem ca episodul Colectiv prin care s-a realizat debarcarea unui Ponta "care nu se lasa dus", nu a fost tot o reglare de conturi intre aceste tabere? Ceea ce poate fi socant insa este ca usor, usor, marea majoritate a episoadelor definitorii din lupta pentru putere, dac-ar fi analizate atent si obiectiv, ar putea sa fie explicate exact asa, ceea ce, pentru consumatorii de stiri de tip "mainstream" ar fi un soc, care-i pune in situatia sa catalogheze ca fiind totul de tip conspirationist. Ce sa mai chestionam cu raspuns inclus? De ce dupa Ponta nu a ajuns Vasile Dancu prim ministru, ci Dacian Ciolos ? Acelasi Ciolos care la finalul anului electoral a avut rolul desemnat sa-i traga presul de sub picioare celui care-l blagoslovise cu functia, adica KWI, reusind o lovitura dubla: gonflarea scorului PSDragnea la un nivel periculos (si s-au vazut consecintele!), respectiv intrarea pe scena politica a "jucariei" lui Coldea&comp, adica USR, totul ducand la diminuarea la maximum a puterii politice nu atat a PNL, cat a lui KWI, un presedinte care era atat de neatent, incat nici nu pricepea ca trebuia sa imparta puterea de urgenta, cu cei care l-au cocotat acolo ...

Acum probabil ziceti, "bine, bine, dar ce-i cu Orban din titlu si Statul PARALEL?". Va explic imediat, dar aveam nevoie de prezentarea de mai sus, ca sa pot argumenta de ce cred eu ca "Lucovid" al nostru, pe modelul celorlalti prim ministri invocati pan-aci, "a trecut strada", adica este sprijinit neoficial de catre oameni puternici din zona "paralela" cu puterea legitima din statul roman. Inainte de asta , pentru cei atenti la lupta subterana pentru putere, adresez provocarea sa reanalizeze atat desemnarea celor 3 prim ministri ai PSDragnea, cat mai ales "descaunarea" primilor doi, Grindeanu si Tudose, dar mai mult, mecanismul ocult prin care a rezistat Viorica Dancila, si-o sa vedeti ca va apropiati de INTERESUL PENTRU "PIXUL" DE PRIM MINISTRU, pe care cei din STATUL PARALEL vor sa-l "orienteze" inspre beneficiul grupurilor lor economice (eu cunosc aceste detalii, dar pentru ca nu le-am trait eu, ci mi-au fost relatate de catre protagonisti, nu am posibilitatea sa le fac publice vreodata; daca ei se vor hotara vreodata sa vorbeasca, multe veti afla, cea cu "lasatul cu ochii in soare" a prim ministrului japonez, chiar daca nu ar fi cea mai importanta, poate ca e cea mai semnificativa in desfasurarea ei ...)

Orban. "Lucovid" Orban, deci (cei cativa de la varful PNL, care cunosc tarasenia, si-au informat intre timp si alti colegi legat de episodul real al renuntarii lui

Florin Catu in favoarea lui Orban, deci pentru acestia n-ar fi o noutate ce zic acum): asadar, in mod neasteptat opozitia decisese sa-i acorde votul lui Catu, va reamintiti, si toate cercurile informate mizau ca acest lucru se va intampla rapid, in conditiile crizei sanitare declansate deja; mazilirea lui Orban devenise clara deci, cu atat mai mult cu cat, cei cativa prompt informati pe axa comunicarilor KWI-Catu, ii updatau si pe ceilalti "protagonisti" ai jocului , cu faptul ca, chiar cu mai putin de o ora de spectacolul parlamentar de inscaunare a lui Catu, presedintele Romaniei il resunase pe acesta si-i RECONFIRMASE sprijinul sau, in sensul ca nu trebuie sa cedeze presiunilor lui Ludovic Orban referitor la renuntarea la mandatul atribuit pentru formarea unei majoritati pentru instalarea guvernului sau; desigur ca zvonul acestei convorbiri KWI-Catu a ajuns aproape instant si la Orban, care atentie, nu se lasa, si-i mai da un ultim telefon lui KWI, " telefonul disperarii", cum ar veni; ei bine, acest telefon i-a pecetluit soarta lui Catu (probabil ca si lui KWI, pe termen mediu!), pentru ca in cele cateva minute de convorbire, KWI cel atat de hotarat sa-l sprijine pe Catu inainte, revine asupra deciziei si cu foarte putin timp de inceputul sedintei parlamentare, ii comunica lui Catu ca e mai bine sa-si depuna mandatul primit, ceea ce acesta si executa rapid, bulversand viata politica, respectiv degradandu-si statutul public intr-un mod flagrant.

Ce putem pricepe de-aici? Ca lui Orban i s-a facut un "cadou", sub forma unei sustineri sau ale unor informatii, SUB POVARA CARORA KWI NU A PUTUT REZISTA; si-atunci Iohannis a acceptat un joc care i-a sifonat si lui imaginea in mod serios, mai ales in fata celor care erau la curent cu sustinerea lui pentru Catu, respectiv a faptului ca nu-l mai vroia pe Orban prim ministru; toate zvonurile ulterioare legate de raceala instalata intre cei doi, KWI si Orban, isi au confirmarea exact in episodul pe care vi l-am relatat, si cu care majoritatea liberalilor de vaza sunt la curent azi, dupa "taclalele pascale"; extrapoland, stim azi despre felul in care Dragnea l-a hartuit pe KWI, avand beneficiul comenzii asupra "purtatorului de pix" de la palatul Victoria, dublat de informatiile si sustinerea din Statul Paralel , de tip Coldea&compania; de ce n-ar fi si Orban beneficiarul unei astfel de sustineri, din partea unor rezervisti din Statul Paralel, care nu mai au ce spera de la un presedinte la al doilea mandat, si cu un scor in sondaje dezastruos, asa cum e azi KWI?? si care rezervisti pot avea beneficii CONCRETE reiesite din pixul lui Orban, care fiind sustinut minoritar in Parlament va executa cam orice, contra unui suport suplimentar de deputati si senatori, pe care "rezervistii" pot sa-l livreze destul de usor; si putem adauga aici inclusiv interesele de mega afaceri pe care apropiatii lui KWI le au, si care toate stau tot in "pixul" de prim ministru, ceea ce ne lasa sa imaginam o alta zona de presiune care-l va favoriza in continuare pe Orban in "meciul" abia inceput cu KWI ...

Pe langa alte multe detalii pe care le cunosc, mie mi-a fost clar ca Orban a batut palma cu Statul Paralel in momentul in care si-a asumat, voluntar si fara sa consulte PNL in prealabil (!), sustinerea la primaria Bucuresti a lui Nicusor Dan, nimeni altcineva decat "emanatul" membrilor de vaza ai acestei organizatii oculte, deci "Lucovid" a ales "CANDIDATUL PARALEL". Desi avea la dispozitie cel putin doua candidaturi de potential succes in fata Gabrielei Firea, respectiv Rares Bogdan sau chiar Ludovic Orban, presedintele PNL a preferat fortarea nominalizarii oficiale pentru cel care-i pune cele mai mici probleme lui Firea, dar este "paralel". Legat de aceasta candidatura a amaratului de "Plicusor Ban" sunt semne ca intre timp s-a ajuns la alta intelegere, care il avanseaza pe Nelu Tataru ca potential candidat ce sa-l inlocuiasca pe Nicusor Dan. Impingandu-l in fata pe Nelu Tataru, cam cu forta, Orban incearca sa blocheze reiterarea din nou a alternativei candidaturii lui Rares Bogdan, si chiar mai mult, posibilitatea ca noua vedeta PNL, in persoana lui Marcel Vela, sa poata fi preferat ca cel mai potrivit candidat al liberalilor post-criza pentru Bucuresti. Nici Rares Bogdan si nici Marcel Vela nu fac parte din "mica masonerie" liberala din jurul lui Orban, in plus nu sunt suspectati c-ar avea legaturi de tip angajamente cu "paralelii", deci ingrijorarea lui "Lucovid-PARALELU" are motivatii serioase in scenariul in care unul dintre cei doi, Bogdan sau Vela, vor fi preferati ca si candidati post-criza medicala, cand atentie, se vor reimparti toate "cartile electorale"!

Deocamdata Orban are de partea lui mass media, pe care o "mituieste" in mod grobian de vreo 2 luni bune, insa pe masura ce realitatea economica va deveni disperata iar el cu "paralelii" lui vor trebui sa infrunte situatii dramatice, treburile vor fi analizate diferit. Si-atunci vom vedea daca cei care semneaza fisa postului cu "Servesc patria!" se vor activa sau nu in vartejul luptei interne, acolo unde va fi prins si seful lor direct, atat de inadecvatul Klaus Werner Iohannis ...

Ca si concluzie subiectiva, mi se pare senzational sa semnalez capacitatea de dedublare a lui Ludovic Orban (o spun in calitate de om care-l cunosc de vreo 20 de ani, am dus cumva impreuna campaniile din 2004 si 2009, am discutat multe in 2019, ba chiar i-am elogiat forta de munca). Poate fi obiect de studiu pentru psihosociologii pasionati de personalitati politice, pentru mine chiar a devenit o preocupare, in contextul in care majoritatea deciziilor care ne vor marca viitorul pe termen mediu si lung, stau, din pacate, in "pixul" sau de prim ministru disperat sa se mentina la putere cu orice pret, stare de spirit care-i va marca fiecare gest administrativ. Si-n plus, n-am cum sa nu-mi reamintesc cun STATUL PARALEL i-a aratat "drumul puscariei" in Campania pentru Bucuresti din 2016, si-apoi aceeasi entitate l-a salvat "miraculos" de inchisoare, CU ACHITARE, netezindu-i drumul mai apoi pana la preluarea sefiei PNL, si-apoi a guvernarii Romaniei. Mereu am avut asta-n minte, insa cu ocazia analizarii acestei crize mi-a sosit si confirmarea ca Ludovic e PARALEL ... Revin cu episodul promis despre lupta pentru putere in SUA si felul in care vom fi influentati noi.

Cozmin Gusa