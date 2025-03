Politica lui trump e simplă!

Nu am vazut preluata in presa din .ro declaratia asta a lui JD Vance, de fix acum o saptamana:

"President Trump's economic polices are simple: if you invest in and create jobs în America, you'll be rewarded. We'll lower regulations and reduce taxes. But if you build outside of the United States, you're on your own." („Politicile economice ale președintelui Trump sunt simple: dacă investești și creezi locuri de muncă în America, vei fi recompensat. Vom diminua reglementările și vom reduce impozitele. Dar dacă construiți în afara Statelor Unite, sunteți pe cont propriu.”)

A fost facuta inainte ca Trump sa-l primeasca, la Casa Alba, pe premierul Irlandei, tara cu a treia cea mai buna taxare a profitului din Europa, pentru a-l trage de nas, acuzandu-l ca "i-a furat companiile farma americane". Irlanda exporta anual in SUA medicamente de aproape $80 miliarde, in conditiile in care marile companii farma din SUA, inclusiv Pfizer si Eli Lilly, si-au mutat productia pe insula. 9 din 10 companii big pharma din lume sunt prezente in Irlanda cu fabrici.

Irlandezii au facut acelasi lucru si cu zona de tehnologie, Apple, Amazon, Facebook si Google avand HQ pentru Europa in Irlanda. Din motive de taxare, apropiere de SUA si vorbitori nativi de engleza. Acum Trump vrea sa-i aduca inapoi, in SUA. Intai cu banii/capitalul, apoi cu productia. Impozitul pe profit in Irlanda este 12,5%, la fel ca in Cipru. In Ungaria e 9%, iar in Bulgaria e 10%. In Romania e 16%.

Orlando Nicoară