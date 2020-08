Politizarea tehnologiei 5G: modele și comportamente globale - Jocul

Notă: Exact atunci cand încheiam acest al doilea episod despre comportamentele diverselor state sau grupuri de interese cu privire la noua ideologie 5G, președintele român anunța că România, se alătură si ea cruciadei antichineze declanșate de către America trumpiană. Compania Huawei, devenită noul dușman al lumii civilizatie, este exclusă de la implementarea tehnologiei 5G pe care tocmai ea a inventat-o. Anunțul a fost făcut în stilul aproape uitat al mareșalul Antonescu, (un alt mare distrugător de țară) atunci cand acesta a anunțat participarea României, la cruciada antibolșevică declanșată de către Germania nazistă, transformată în genocid, jaf continental și crimă de masă. La auzul informației (eu nu îl urmăresc pe președintele român încă de la prima sa înghenunchiere în fața unor interese globale anti naționale, astfel că nelipsita aplicație de intelligence, pe care o am deschisă, m-a informat) am realizat că trebuie să rectific o frază din material.

Schimbările relațiilor globale și economice cu China, a treia piață ca mărime după piața unică a Europei și cu SUA, precum și cel mai mare centru de producție din lume, par inevitabile. Problema fundamentală și care a devenit malignă este lipsa reciprocității chineze.

Orice studiu de caz relevă faptul că această strategie chineză a lipsei de reciprocitate crează severe coșmaruri puterilor economice occidentale. Spre exemplu Huawei susține că este o firmă privată fără nici o legătură guvernamentală directă atunci când își oferă produsele pe piețele occidentale, dar guvernul chinez nu lasă nici o firmă concurentă a acesteia din Occident să se apropie la un kilometru de propria infrastructură de comunicare. Mai mult companiile occidentale sunt invitate să furnizeze tehnologie crucială în cadrul proiectelor BRI, fapt pe care îl consideră de altfel normal, doar pentru a fi confruntate pe piețe terțe cu concurența chineză subvenționată de stat, folosind tehnologia tocmai transferată. Totul devine un cerc vicios efectiv distrugător, pe care Beijing încă nu a reușit să îl rupă.

Spre deosebire de cele spuse și scrise adesea, nu naivitatea occidentală a lăsat China să intre în OMC, ci angajamentul său clar că va juca economic și legislativ în conformitate cu normele stabilite de aceasta organizație. Atunci când decizia a fost luată în 2002 în Doha, Qatar, pentru a permite Chinei să participe la comerțul mondial cu aceleași drepturi și îndatoriri ca restul lumii, practic toți membrii organizației au crezut în promisiunile guvernului de la Beijing că va respecta la literă jocul mondial. Această promisiunea nu a fost niciodată respectată. Două treimi din fraudele comerciale și încălcări ale secretului comercial pe care justiția americană le urmărește în acest moment implică China sau actori privați chinezi. Întrebați orice antreprenor străin de pe piața chineză și el vă va spune că printre principalele sale probleme figurează transferurile forțate de tehnologie către entități chineze. Amenințările cu expulzarea din piata chineză sunt la ordinea zilei iar jocul politic multi-plicitar al Beijingului crează severe probleme de cursivitate a discursului mondial. Într-un cuvânt China nu este încă capabilă să înțeleagă că a fi pe primul loc în jocul economic mondial presupune mai multe responsabilități decât privilegii. De la acest profil exact de situație începem discutia.



După criza economică mondială 2007/2008, piața chineză a acționat ca un fel de locomotivă pentru economia globală, în principal datorită capacității sale enorme de atunci pentru producție cu costuri reduse și nevoia de infrastructură modernă. În urma crizei economice Covid-19, situația este total diferită. O parte importantă a economiei Chinei este saturată deja, consumul a explodat dar și resursele pentru susținerea acestuia sunt din ce în ce mai greu accesibile, ca atare țara este obligată să își construiască o altă piață externă.



Dar, în raport cu ultimile decenii, acum există nu numai calcule economice reci, ci și tot mai multe obstacole politice de tot felul. Tehnologia 5G, datorită naturii sensibile a tuturor comunicațiilor - așa cum a demonstrat din nou viața noastră care continuă virtual în timpul pandemiei - este expusă în special barierelor legate de politica de securitate. Ceea ce, împreună cu presiunea americană, va incita majoritatea țărilor europene să urmeze soluția cruciadelor. Soluția oferită de Germania nu va fi acceptată, deși aceasta țară încearcă disperată să se facă auzită, ca și Spania maură din secolele sale de glorie, în vacarmul general al băieților cu șisul ân buzunar, adunați de pe străzile din New York. Istoria ne-a învățat că din momentul în care gloata este adunată pentru o cruciadă, nu a existat nici un argument sau minte rece să o oprească. Germania sigur nu va putea opri gloata supusă noului trumpism și pregătită să provoace noua confruntare cu puterea emergentă a Chinei. Nimeni nu va opri țările ocupate ideologic și politic din Europa să fie soldați fideli ai unei ideologii care nu le aparține. Analiza profilului german, în raport cu cel britanic sau românesc dovedește fără tăgadă acest lucru.

Pentru Berlin interzicerea Huawei în Germania este practic exclusă. Cancelaria germană a propus indentificarea unui proces de aprobare/acreditare a producătorilor de tehnologie 5G în două etape. Numai prin acest proces etapizat se poate permite excluderea unui furnizor. Fără Trump, fără Johnson și fără fluierăturile de aprobare ale președintelui român. Aceștia nu exista. Excluderea unui furnizor de tehnologie poate avea loc numai dacă Cancelaria Federală, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Economiei o susțin reciproc și la unison. Pentru sistemul de putere german, solidificat și singurul stabil în fața țipetelor ciumeților de cartier din New York, acest lucru nu este posibil. Wagner nu ascultă Elvis Presley și nu poartă blugi cumpărați de la turci.

Frankfurter Allgemeine Zeitung tocmai a transmis mesajul său pentru întreaga Uniune Europeană. Este adresat mai ales săltăreților din estul Europei excitați peste măsură de promisiunile americane că vor mai fi trimiși câteva mii de soldați să se joace cu ei de-a hoțul și vardiștii prin Ukraina, ca să se dea mari în fața Rusiei. Propunerea germană conține două etape de acces al unui furnizor 5G. Prima etapă este, conform informațiilor, asigurată de către Oficiul Federal pentru Securitatea Informațiilor (BSI). Acest oficiu va fi însărcinat cu testarea tuturor echipamentelor tehnologice. Oficiul va aproba acestea conform unui catalog de securitate public, cu criteriile de testare care vor fi validate de experți și tehnicieni serioși. A doua etapă este conceptul de „încredere politică" ancorat în lege. Acest concept este probabil să se refere la legea securității IT propusă de către Ministerului Federal al Internelor. Potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung, numai dacă Cancelaria Federală, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Afacerilor Economice își exprimă reciproc îngrijorarea cu privire la un furnizor, în a doua etapă, se poate refuza aprobarea pentru un producător specific, în ciuda verificărilor prealabile făcute de către BSI.

Pentru cine nu înțelege clar o putem scrie mai scurt: nici o entitate din sistemul de securitate german, nici un fel de nou descoperit trumpist cu tendințe intelligence, nu are dreptul să decidă peste autoritatile competente și constituționale ale Germaniei. Ca atare, nimeni nu poate decide peste ministerele civile. Pentru Germania, este de neînțeles noul principiu trumpist, conform căruia, dacă nu îmi place de o țară, atunci o elimin din competiția mondială. Cancelaria Federală și Ministerul Federal al Economiei s-au exprimat în mod repetat împotriva excluderii Huawei din cauza țării de origine care este China.

Ce face guvernul României? Introduce un proiect de lege care va fi folosit pentru selectarea furnizorilor de telecomunicații în vederea viitoarei implementări a rețelelor 5G în România. Adică, dorește eliminarea Huawei pentru că Trump a cerut-o. Fără criterii, fără a calcula pierderile sau a identifica consecințele.

Deși China, ca putere economică mondială, sau Huawei ca actor global de telecomunicații nu sunt menționate explicit în legea românească, oricine cu o cât de puțină educație geo-politică poate vedea că proiectul de lege este adresat exact impotriva celor doua entități. O lege care atacă direct China, prevederi legale care exclude o companie enormă ca Huawei, despre care se speculează că este controlat de guvernul chinez sau comuniștii din Beijing, iată un lucru nemaivăzut din timpul ocupației sovietice în România. Reamintesc că pe vremea ocupației sovietice, politica economică națională cât și cea externă erau subordonate ordinelor venite de la Moscova.

Cazul distrugerii întregii populației cabaline din România, la ordinul lui Khrustchev, sau a ruperii relațiilor cu Iugoslavia lui Tito la ordinal personal al lui Stalin, sunt incă proaspete în memoria politică a României. Efectele aplicării fără discernământ a ordinelor sovietice, de către activiștii comunistii români, auto-declarați prosovietici din naștere și cu numele mic al lui Stalin tatuat pe frunte, subordonând orice interes national românesc, politicii agresoare sovietice, sunt prea bine cunoscute pentru a le reamintii.

Se pare că retrăim aceste vremuri. Washington a ordonat oprirea Huawei și a Chinei, România se execută prin activiștii săi, acum ideologic așezati pe malurile Potomacului. Problema este că, așa cum dezastrul economic produs de ocupația sovietică a fost absorbit de către români, în generatii, ceea ce pare a se întâmpla acum este tras la indigo iar consecințele nu le vor plăti cei de peste ocean, ci tot poporul roman. Iar președintele român tocmai asta recunoaște senin la televizor. Că la presiunile ocupantului cu șapcă roșie de la Washington, el tocmai a ordonat reîntoarcerea la stadiul sub dezvoltării oferit de către capitalismul violent anti consumator (cunoscut de către România în anii 90) promovat de către marii operatori mondiali. Căci nimeni nu își poate închipui că prețurile vor scădea, că internetul va crește iar toți consumatorii, firmele sau cetățenii obișnuiți vor fi fericiți cu excluderea din motive de securitate națională sau țară de origine a unuia dintre cei mai mari actori ai domeniului. Naiv să fi și să nu vezi dezastrul care va veni.

Spre deosebire de Regatul Unit sau de România, Germania a trimis permanent mesaje de calmare a jocului. Căci excluderea unui producător nu duce la o mai bună securitate cibernetică. Amenințările cibernetice vin din toate părțile, nu doar din China. De fapt, tehnologia tuturor furnizorilor este în esență aceeași, indiferent dacă provin din Finlanda, Suedia sau China, deoarece acestea sunt construite în exact același mod și în conformitate cu aceleași standarde.

Cu fiecare nou G care a apărut, câte o noua aplicație a fost dezvoltată. Căci aici ne referim nu numai la 5G, dar și la 3G sau 4G, adica cele care permit exact tipul de digitalizare care a dus la salvarea multor locuri de muncă în timpul pandemiei actuale. SUA cer, nu numai excluderea implementării chineze a tehnologiei 5G, știindu-se în modul cât mai clar că nu exista aceasta tehnologie nicăieri în lume decât în China, dar și eliminarea echipamentelor tehnologice chineze deja utilizate. Scoaterea echipamentelor Huawei deja implementate în rețelele de comunicații existente va elimina sau va reduce calitatea tehnologică pentru utilizatorii acestor aplicații, mult clamata digitalizare a economiei românești fiind oprită brutal înainte de a începe. Pe românește, vom fi obligați să folosim scump și prost Skype, Whats Up, Zoom, căci aceste aplicații sunt suportate numai de către tehnologiile 3G sau 4G, care au la bază majoritar echipamente Huawei sau din China. Pentru România sau UK, tocmai acest efect pervers al excluderii ideologice a tehnologiei 5G chinez nu a fost luat în considerare.

Pentru un profiler de situatii, fără a greși prea mult se poate spune că România are comportament politic și economic de țară ocupată. Propaganda celor o mie de soldați americani care, peste ani, vor vizita țărmurile Mării Negre, în numele securității naționale, declanșată perfect ca să acopere noile/vechile metode de presiune vine să emasculeze orice opozant rațional la această nouă cruciadă.

În epoca post-pandemie, tocmai aceste elemente vor pune o presiune enormă pe procesul de redresarea economică a României. Alegerea politică a Statelor Unite și opoziția economică față de China vor spori și mai mult presiunea la care este supusă întreaga Europă, cu o Românie inexistentă în interior. Alianța militară cu SUA, benefică și permanentă, nu poate sau nu ar avea dreptul să impună politici economice sau sociale. Dacă acest lucru se întâmplă, comportamentele sovietice deviante ale anilor 50 nu vor fi departe de realitatea de mâine. Un proiect de lege care să elimine o țară sau o companie, oferind cadou o industrie de miliarde de euro doar actorilor agreați de către serviciile secrete ale unei națiuni, este o problemă nu numai de dezechilibru al mecanismului de securitate națională, dar devine practic una din marile cauze ale corupției statale. Oricare ar fi deciziile luate în numele interesului de securitate națională, economic s-au dovedit a fi dezastruoase și perfect inutile. Nu prin eliminarea Huawei se obține securitate națională sau teritorială a României. Eliminarea Rusiei din Ukaiana prin politici naționalist șovine și anti-semite formulate de așa zișii maidanezi pro democrație sponsorizați de administrația Obama nu a ferit aceasta țară de războiul civil, de jaful mafiot sau de pierderea Crimeei. Ukraina este astăzi un stat european eșuat tocmai datorită comportamentului său de țară ocupată.

Un astfel de compartament produce riscul de apariție a altora și mai periculoase. Dacă mâine un alt Trump ar cere unui alt președinte român interzicerea relațiilor cu Ungaria, cea mult blamată pentru excesele sale iliberale, pericolul destabilizării politice, economice și demografice din regiune ar fi absolut nesustenabil pentru orice fel de guvern de la București. Și nici o putere din lume nu ar putea opri dezagregarea care ar urma. Este o iluzie periculoasă să se creadă altfel, punând viitorul național în astfel de ecuații invalidate istoric.

Așa cum o veche vorbă spune: întâi au venit dupa țigani și eu nu am spus nimic, apoi au venit după evrei și tot nu am spus nimic. Atunci cand au venit după părinții mei iar nu am spus nimic. Când au venit după mine nu mai era nimeni să se impotrivească. Atenție la aceste lucruri. Diavolul se întâlnește numai pe drumuri pavate cu cele mai bune intenții

H.D. Hartmann