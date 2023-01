Prăbușirea Tesla sau despre spargerea unei bule ideologice

Acțiunile Tesla s-au prăbușit cu 14 %, doar într-o singură zi, în marțea neagră, din 3 ianuarie 2023. Încă de la sfârșitul anului trecut, cotațiile bursierele ale companiei lui Elon Mask au luat-o la vale.

Experții financiari susțin că există două motive ale acestui crah: raportul de vânzări sub așteptări, din ultimele luni, de doar 405.278 de vehicole, dintr-un total de 1,31 milioane, livrate în tot anul 2022 și efortul financiar consistent al lui Elon Musk de a achiziționa cu 44 de miliarde de dolari compania Twitter. Presa neinițiată în tranzacțiile bursiere anunță "An de coşmar pentru Tesla." "Producătorul american de mașini electrice ar fi pierdut 675 de miliarde de dolari din evaluarea de piaţă, iar acţiunile au scăzut în total cu 65 %, cea mai slabă performanţă anuală din istoria mărcii," scrie un ziar financiar de la noi.

În realitate, acțiunile Tesla au fost supraevaluate încă din anul 2022, creșterile fulminante înregistrându-se odată cu lansarea campaniei progresiste împotriva emisiilor de carbon. Dacă în vara anului 2019, prețul unei acțiuni Tesla era de 12 dolari, în ziua de 5 noiembrie 2022, a ajuns la un nivel istoric de 407,36 de dolari/acțiune. Mai pe șleau, o creștere de 33 de ori. Adică, un investitor care a achiziționat un pachet de un milion de dolari, avea la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut 33 de milioane în valori mobiliare. Dacă le-ar fi vândut în acele zile ar fi cumulat 32 de milioane de dolari profit, în doar trei ani. Acum, prețul unei acțiuni a coborât la 108 dolari. Deci, investitorul din 2019 a rămas "săracul" cu un plus de opt milioane.

Panta descendentă a început în luna decembrie 2022, când s-au înregistrat scăderi de 37 %. Întâmplător sau nu, pierderea de suflu investițional s-a petrecut după ce Elon Mask a anunțat vânzarea unui pachet consistent din acțiunile deținute. Neîncrederea investitorilor, pe fondul scăderii cererilor de autovehicule electrice, a măririi capacităților de producție și a problemelor tehnice tot mai grave - raportate la noile modele - ratarea lansării lui Q4 asigură cadrul larg al depresurizării unei bule financiare, susținute ideologic.

Schimbările climaterice, noile ținte propagandistice cu "Zero emisii de carbon", reuniunea de la Glasgow din toamna anului 2021, când marii șefi de state au anunțat că vor intensifica lupta împotriva producătorilor de gaze cu efect de seră i-au umflat cu pompa acțiunile lui Elon Mask, băiatul bun al noului establishment politic din SUA. El deține cheile softurilor NASA, a sateliților militari, vă gândiți cumva că e civil? Că nu are misiuni ascunse?

Tesla se prăbușește și sub propria cupolă de mărire. O mașină gonflată de propagandă, creată pentru imberbii Gretei Turnberg, care cred că dacă nu respiră și nu fac copii nu vor mai polua planeta, scârțâie și la propriu.

Un amic din Timișoara voia să ajungă la Budapesta pentru a lua avionul spre SUA. Și-a tocmit un drum comun cu un posesor de Tesla. Un model nou nouț, scos din țiplă, cum s-ar zice. Era iarnă. S-au cocoțat pe autostrăzi, programând cursa după măsurătorile computerului de bord. Au pornit, cum îi stă bine bănățeanului, cu o oră în avans. Să fie bine, ca să nu fie rău! Amicul l-a întrebat pe șoferul limuzinei de ce troncăne așa. I s-a spus că așa e modelul. Scrie și pe grupurile fanilor, dar "nu-i pagubă." Bătea vântul, de ziceai - mărturisește pățitul - că mintenaș se ridică velele," râdea amicul meu. Tot râsul s-a oprit, când computerul de bord mai arăta 10 % baterie. Și mai erau peste 50 de km.

Posesorul mașinii de poveste a tras pe linia întâia, destinată târtărețelor, și mergea la viteza optima unei astfel de condiții neplăcute, adică vreo 50 km/oră. Unde să mai oprească la vreo stație de reîncărcare? Nu erau. Șoferii de TIR-uri rânjeau la penibila avansare a bateriilor descărcate, își mai amintește amicul. Au ajuns cu doar câteva minute înainte de închiderea porților de îmbarcare. Dar, colegul, posesor de mașină bengoasă, n-avea astâmpăr. Căuta un loc, unde să lase cheile mașinii sale "mișto ca ducele de râpă." În cele din urmă, au reușit marea îmbarcare. Dar omul livid tot caută prin telefon un număr sau un nume. Ce faci, dragă? "Tot nu ți-a trecut cu Tesla ta?" "Trebuie să găsesc pe cineva rapid. Dacă nu e dusă la încărcat în 24 de ore, nu o mai pot porni și trebuie dusă pe platformă la service," mărturisește spășitul șofer, nelecuit de mașinile electrice.

Asta e ca-n bancul de pe vremea lui Ceaușescu: un italian, posesor de Fiat, un american, cu un Ford și un român cu o Dacie, aflați la un service, se văicăreau că și-au distrus mașinile. Americanul se plângea că s-a dus naibii munca lui de-o lună, italianul că s-a dus puii de suflet munca lui de un an, iar românul, că s-a dus dracu munca lui de-o viață, la care americanu' a întrebat: „cine te-a pus să cumperi așa o mașină scumpă?" Studiez fenomenul mașinilor electrice de mai mult de doi ani. Tesla este - în opinia mea - o gogoașă propagandistică. Când vrei să-ți cumperi un autovehicul nou, te duci la un producător recunoscut, nu la fiștecine, umflat cu pompa de pe Wall Street. Cele mai bune sunt modele hibride, pentru care statul achită - o bună parte prin programul Rabla, chiar dacă saltul de preț de la modelul pe carburant, la cel hibrid, nu se justifică financiar.

Marius Ghilezan