Răspund clar întrebării "de ce nu-l susțin pe Călin Georgescu": pentru că e SECURICI, MASON și MINCINOS!

Ieri am avut ocazia să remarc, prin discuții cu mai mulți români, sprijinul pe care-l are candidatul Călin Georgescu. Am fost la piață, am cumpărat ziare, reviste, cărți, și oamenii pe care i-am întâlnit m-au întrebat îngrijorați ce anume se întâmplă referitor la Georgescu, dar mai ales de ce nu-l susțin și eu.

Discuțiile au fost ponderate, oamenii politicoși, dar dezamăgiți, mulți disperați, concluzia de bază a fost că ei nu mai cred deloc în comunicatele publice anti-Georgescu emise de către instituțiile statului, și astfel concluzia oamenilor e că favoritul lor ar fi o victimă a Sistemului opresiv din SECURISTAN. Și au dreptate din acest punct de vedere, printre actualii sau foștii candidați sunt destui ce au la activ fapte grave operate contra statului român, deci sunt mai nocivi decât Georgescu. Aceștia beneficiază însă de protecția rețelelor din care fac parte și care le oferă sprijinul pentru candidatură, au relații operative cu instituțiile statului ce le asigură impunitatea, așa cum beneficia și Georgescu până-n momentul demisiei lui Iohannis, cu pierderea ulterioară a influenței generalului Lucian Pahonțu, cel care este vechi coleg de masonerie cu Georgescu, și-i asigura protecția, dar și sprijinul, așa cum v-am relatat și demonstrat zilele trecute. Revin însă la ce-am promis în titlu, anume să răspund întrebării "de ce nu-l susțin pe Călin Georgescu". Încep prin a vă reaminti deviza din campania mea din 2024, când am fost prezidențiabil timp de 5 luni, până când mi-am dat seama că Sistemul mă blochează total, intimidează orice posibil sprijin pentru candidatura mea și că astfel n-are niciun rost să continui.

Ziceam așa: "NU VREM SĂ FIM CONDUȘI DE PROȘTI! ȘI NICI DE SECURICI!" Ei bine, acesta e motivul principal pentru care nu-l susțin pe Georgescu, i-am analizat atent toată cariera și sunt absolut convins că el este un SECURICI, adică un tip ce-și parcurge viața sub umbrela de protecție a serviciilor secrete, având ghidaj permanent din partea acestora. Nu are sens să vă îndoiți de verdictul meu, cu asta m-am ocupat în aproape întreaga mea carieră de politician și de jurnalist, și n-am greșit niciodată când am aplicat această etichetă cuiva, sau dacă vă îndoiți, cercetați arhivele presei din ultimii 25 de ani și-apoi o să-mi dați dreptate. Unii o să-mi replicați cu episodul celor 12 zile din noiembrie-decembrie 2024, când l-am susținut pe Călin Georgescu, în mod public și cu toată forța. Aveți dreptate, dar atunci am acționat, așa cum și anunțasem în prealabil, după principiul alegerii "răului cel mai mic", și-n mod evident Georgescu reprezenta așa-ceva comparativ cu progresista și incompetenta Elena Lasconi. Pe 18 mai 2025, adică la turul 2 al viitoarelor alegeri, dacă prin absurd vom ajunge tot la o astfel de situație, voi proceda la fel, dar să susțin de la început un SECURICI, că e Georgescu sau alt candidat, așa-ceva eu nu fac!

Călin Georgescu este și un MASON cu vechime de peste 30 de ani, membru fondator al Lojei masonice "Delta Dunării", lucru pe care eu nu-l consider compatibil cu calitatea de viitor președinte, mai ales într-o țară ortodoxă ca România. Despre asta au depus mărturie mai multe persoane publice, colegi de masonerie cu Georgescu, iar el a driblat răspunsurile atunci când a fost întrebat în mod direct. De ce nu-i bine "președinte-mason"? Pentru că, la fel ca și-n cazul securicilor, respectivul își va subordona deciziile intereselor celor care-l sprijină și controlează, deci al grupului de masoni unde s-a legat prin jurăminte sau ritualuri discrete/secrete, în niciun caz în cazul vreunui mason interesul național nu va prima în fața celui al masoneriei.

În fine, m-am convins de faptul că Georgescu este și MINCINOS, asta n-ar fi chiar o mare descoperire atunci când analizăm un politician, ba chiar ar fi o cerință din fișa postului oricărui viitor președinte, aceea de a ști să eludezi adevărul atunci când expunându-l poți crea mari prejudicii țării, sau în cazul unor negocieri importante. Numai că în cazul lui Georgescu vorbim despre un ghem de minciuni, în care acum s-a și încurcat, minciuni referitoare la studii, carieră, expertiză, bani, cunoștințe, viață personală etc., majoritatea acestora au fost și dovedite public în ultima vreme, pe unele le-am constatat eu în discuțiile față-n față pe care le-am avut cu Georgescu. Or. din acest unghi de vedere, accederea sa în funcția de președinte devine o mare vulnerabilitate națională. Analizați ce-am pățit în ultimii 35 de ani având în funcție președinți ce-au mințit legat de trecutul lor (de tip "Iliescu-KGB", "Băsescu - Informatorul Petrov", "Iohannis - case furate"), devenind astfel victimele șantajului practicat de către serviciile secrete interne, dar mai ales externe, în baza căror șantaje ei au preferat să sacrifice mereu interesul național, spre a-și conserva statutul sau așa-zisa onorabilitate publică.

Sper că v-am lămurit despre refuzul meu referitor la susținerea lui Georgescu, dar asta nu înseamnă că voi renunța să amendez public probabilele abuzuri și excese ale instituțiilor statului, chiar și-n ceea ce-l privește pe Călin Georgescu. Sunt sigur că aceste abuzuri se vor succeda în serie, chiar și după ce Georgescu va fi eliminat vor veni alții la rând, deoarece starea de putrefacție a structurii de putere din România nu lasă loc altor așteptări, acesta e și motivul pentru care ziceam ieri că prevăd o intervenție operativă și brutală în procesul electoral românesc din partea noii axe de putere geopolitică SUA-Rusia!

Cozmin Gușă