Razboiul mondial e intre industria armamentului si Big Pharma!

Daca va simtiti vreodata singuri si nebagati in seama, verificati-va dosarul de Spam din e-mailul personal. O sa fiti surprinsi cati oameni se gandesc la voi si la binele vostru personal, fara sa va cunoasca, si va ofera tot felul de chelchesozuri la reducere sau chestii gratis.

Va dau Rolexuri de 5.000 de euro la 5 dolari, sfaturi gratis cum sa ajungeti bilionari cu 10 dolari invetstind unde va sfatuiesc ei sa cumparati actiuni pe bursa sau in noua criptomoneda care va sparge piata in 2 ani, desi parerea mea si pariul meu cu voi, e ca 90% din criptomonede vor disparea total in maxim 2-3 luni, iar alea ramase, vor mai scadea ca valoare cu inca 40%, (deja au scazut cam tot cu atat), cum sa va vindecati natural de diferite boli cronice si considerate incurabile de alti doctori boi, cu doar cu 2 legume secrete sau pastila lor minune, creme minune anticleulita, pentru cresterea sanilor sau a membrului viril cu 20 de cm in doar 7 zile etc....

La fel ma simt si eu cand ma intreaba Facebook-ul de fiecare data la ce ma gandesc Andrei. Sincer, ma gandesc ca desi Dumnezeu a avut rabdare vreo 150 de milioane de ani cu ei, atunci cand a zamislit dinozaurii, pana sa se decida sa scape planeta de ei, la cat de nasoi am devenit noi ca specie in doar vreo zece mii de ani de istorie scrisa sau zmangalita prin pesteri, nu cred ca il mai tin nervii prea mult. Daca nu ne-a dat decisiva pana acum, este probabil pentru ca ii mai editeaza subalternii revista presei.

Ca daca ar citi cum ca energia verde e chiar verde, desi la nivel mondial, energia electrica se produce tot in proportie de 70 la suta fosil si doar restul de 30% este fotovoltaic, eolian sau atomic, iar materialele becesare producarii unei baterii nici macar nu au intrat in tabloul lui Mendeleev, iar costurile si pretul ecologic din procesul de fabricare a lor, nu este deloc verde sau mai verde decat pacura sau motorina sau masele plastice, vacile sunt nocive pentru ca produc flatulente care distrug ozonul, mai bine cultivam si consumam lacuste si gandaci care daca sunt bine gatiti nu sunt asa nasoale/nasoi la gust. Ca granele sunt anti eco, pentru ca irosim apa pe irigatii, ca si cand le-am cultiva pe Marte si pe Terra nu ar exista circuitul apei in natura, asa ca mai bine facem faina si diferite produse din viermii din faina. Ca tocmai ce i-a aprobat si recomandat duamna LaGarde buni de consum.

Dar daca sunt ''de faina'' cu ce hranesc? Cu faina. Pai faina necesita irigatii, distrugem planeta irosim apa. Cu ce ii hranim? Sacrificam niste animale sa le ducem gratar? E drept ca nici Malthus nu era chiar prost cand spunea ca teoria cf careia teoria cf careia cresterea economica bazata strict pe consumerism, nu e tocmai una sustenabila pt ca o singura planeta avem si o singura gaura in cur.La un moment dat populatia va creste mai mult decat poat hrani planeta. Pe la 1800

Dar de aici pana declaratiile luminatelor inteligente de la UE, OMS etc., basca Gates (care ne sfatuia profetic cum ca viitorul ostru este s trecem pe carne artificiala si sa renuntam la vacile alea nebube si proaste care in loc sa dea lapte si carne, doar se basesc si strica planeta. Rotschild, Rockfeller samd, e totusi o distatnta mare. Cam 70 la suta din planeta, inca mai e cultivabila dar nu este cultivata. In loc sa facem ceva in sensul asta, noi fabricam in continuare gloante, pe care din cauza ca nu mai avem nici unde sa le vindem, stocam sau tragem, mai punem de un razboi. Pe prinincipiul Americii: noua ne place mult razboiul, dar sa nu fie aproape de teritoriul nostru.

Acum se pare ca la al nu stiu al catele razboi mondial s-a ajuns, el se da deocamdata intre industria armamentului si Big Pharma. Daca e pandemie, castiga unii, daca e razboi castiga ailalti. Parerea mea este ca nu va urma un razboi atomic, dar deja e o criza economica de la care a inceput deja sa ne cam usture curu. Cine sunt artizanii acestei/acestor, crize va las pe voi sa-i numiti in comentarii sau in gand. Dar cand ai stabilt in UE ca sunt deja nu 2-3 hai maxim 5 genuri sexuale ci 82!, cand tot UE a stabilit ca si barbatii pot ramane graivzi, chiar m-ar amuza sa vad si eu unul, cand maxim 3% din populatia lumii detine 99% din banii existenti, care bani doar undeva la 37% exista fizic, in rest sunt doar virtuali, si mai putin de 40% au si acoperire concreta, cand Banca Nationala a Amerecii, (Federal Reserve Bank) este o banca privata detinuta defamilia Rotschild, si pentru fiecare dolar emis, Statul American se imprumuta o dobanda sa -i zicem un cu un cent, cand in cei doi ani de plandemie, tu ai tiparit asa de multi bani de a ajuns raportul ca 80% din masa monetara tiparita sa fie emis in doar ultimii 2 ani si te mai miri ca: uau, se pare ca avem o inflatie galopanta.

...Si ar mai fi multe de adaugat, dar impresia mea este ca totusi e ceva in neregula cu specia noastra, si planetei nu o sa-i mai ia foarte mult sa se scuture de noi. Suntemi artizanii sau stapanii propriului nostru destin cum spunea un scriitor pe care il detest atat de mult incat nu o sa il mentionez.

Andrei Vlad