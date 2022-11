Retragerea rușilor din Herson arată că au început negocierile cu americanii!

Am citit ieri și azi analize entuziaste care sugerează finalizarea războiului cu victoria ucrainenilor, luând ca argument retragerea ordonată a rușilor din Herson, unii mai și anunță că asta reprezintă ''începutul sfârșitului'' pentru Putin și-ai săi. Ce să zic, decât că ar fi bine să vină pacea atât de ușor, prin această formulă, numai că cei care comentează astfel sunt departe de adevăr, deci să explic ce cred eu că se întâmplă cu adevărat.

La fel ca toată planeta, și rușii au așteptat rezultatul #Alegerilor Americane pregătiți fiind pentru cele două scenarii posibile, victoria netă a republicanilor și începerea ofensivei pentru controlul parlamentar al administrației Biden sau respectiv, un rezultat care să-i avantajeze pe democrați printr-un status-quo ce le-ar permite să-și continue strategiile de la vârful puterii americane. Am sesizat cu toții post-alegeri că ne aflăm în scenariul numărul doi, republicanii dovedindu-se amatori în fructificarea valului popular anti-democrat, nici nu mai contează acum metodele acestora de fraudare a votului, similare celor din 2020.

Drept urmare, toate puterile interesate își aliniază deja strategiile conform acestui fapt împlinit. Rușii au anunțat retragerea din Herson , la pachet cu neparticiparea lui Putin la summit-ul G20 din Indonezia de săptămâna viitoare. E limpede că aceste decizii rusești, anunțate doar după constatarea situației din SUA post-alegeri, puteau fi net diferite dacă victoria republicanilor s-ar fi materializat, iar Putin s-ar fi dus în Bali ca să participe live la o întâlnire cu un Biden înfrânt. Deci rușii aplică acum altă strategie, aceasta e greu de definit deocamdată, dar semnalele din ultima vreme ne indică destul de precis că include negocieri intense și discrete cu americanii, care la rândul lor semnalizează că sunt dispuși acum să discute despre pace. Zelenskiy a fost certat (pe surse) de către Biden, apoi ucraineanul a început brusc să vorbească despre pace și renunțarea la unele pretenții de negociere, mai ales cele legate de dispariția lui Putin de la comanda Rusiei.

În mod cu totul neașteptat, Washington Post, oficiosul Casei Albe, renunță rapid ieri la retorica violentă anti-Putin și publică un articol cu valoare de laudatio pentru liderul de la Kremlin. Analistul Max Boot execută un act de contorsionism editorial și, printre altele, zice așa: '' (...) Într-un fel, cea mai bună veste despre această retragere este că oferă mai multe dovezi că Putin este rațional - nu este un alt Hitler care vrea să moară în buncărul său și nu-i pasă câți oameni ia cu el. Aceasta întărește ideea pe care am făcut-o la începutul acestei săptămâni, când am scris despre disponibilitatea lui Putin de a permite exporturile de cereale din Marea Neagră ale Ucrainei și de a se retrage din amenințările sale nucleare: Omul forte rus este un actor rațional care este dispus să se retragă sub presiune dacă este în avantajul său să facă acest lucru. Iar acest lucru ar trebui să diminueze îngrijorarea că Putin va declanșa al treilea război mondial dacă nu va obține ceea ce dorește în Ucraina. Putin cu siguranță calculează greșit (așa cum a făcut-o în invadarea Ucrainei) și este cu siguranță reticent să se recunoască învins. Dar el nu este instabil, prost sau sinucigaș. Astfel, retragerea din Kherson oferă vești încurajatoare nu doar despre starea războiului din Ucraina, ci și despre starea de spirit a lui Putin.''

Toți cei avizați pricep bine că un astfel de articol într-un asemenea moment e mai mult decât un gest de politețe, și nefiind combătut mediatic deloc, sugerează în mod clar că Putin este recomandat ca un om devenit bun pentru negocieri, și atenție, asta doar în urma retragerii din Herson. Putem opera și cu ideea revenirii rusești pe teritoriul Hersonului în cazul în care negocierile se vor împotmoli, ce s-a reușit o dată e limpede că se poate repeta.

Există și ideea că războiul e foarte scump pentru ruși, și e clar că așa e, dar Rusia nu arată deloc în acest moment ca o țară fără resurse, iar costurile implicate de întreținerea celor două regiuni din Donbas anexate se pot compensa parțial prin exploatarea infrastructurii economice serioase ce există acolo. Zona ce-a intrat în pană de resurse și excedată de ajutorul pe care trebuie să-l ofere Ucrainei este cea Occidentală, și tot de-aici vin cele mai mari presiuni pentru negocieri ruso-americane spre obținerea unei variante de pace.

Următoarele zile vor confirma probabil această ipoteză de negocieri între echipele lui Biden și Putin, cel mai devreme și clar se poate observa în mod indirect asta peste patru zile la summit-ul G20. Nu se va putea afla însă ce anume se negociază în mod concret, iar doar naivii își închipuie că rușii vor accepta să negocieze ceva legat de statutul Crimeei sau al regiunilor din Donbas anexate, acestea au devenit parte din statul rus și așa vor rămâne.

Cozmin Gușă