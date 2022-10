Revoluția AUR!

Dragii mei, traim vremuri revolutionare asa ca fiecare stat trebuie sa creeze miscari nationaliste. Peste tot pe glob opozitia si puterea sunt sub un control fin al institutiilor de forta, singurul lucru care difera, de la tara la tara, este doar gradul. In unele tari, politicul a devenit un sclav executant, in timp ce in altele este tratat cu putin mai mult respect. Cu toate acestea, la sfarsitul zilei astrele se aliniaza asa cum trebuie intotdeauna.

Am intrat in era deglobalizarii fortate, decretata aici pe App de catre mine cu cateva luni inainte sa va anunte acest lucru Larry Fink de la Blackrock, unul dintre aceia care stau la mesele unde se decide soarta lumii. Fiecare stat trebuie sa se repozitioneze si sa faca fata valului de nationalist cu care va da piept. Simplu si concis. Acest val se poate crea natural sau artificial, singura diferenta fiind ca un val natural este incontrolabil si poate matura totul in jurul lui. De aceea, toate statele cat de cat evoluate au ales sa se pregateasca din timp pentru revenirea la moda a nationalismului. Romania nu putea face nota discordanta, asa ca albumul cu surprize, plin de personaje nationaliste, a fost scos in piata. Avem Aur pentru tinerii infocati cu spirit de peluza, avem coalitii peste coalitii pentru aceia care se considera intelectuali, avem cam tot ce ti-ar putea dori sufletul cand ii vezi capul lui Popescu care te indeamna la economie de curent.

Faptul ca nationalismul in Romania este o creatie artificiala este evident. Asa a fost mereu dupa ‘90, pentru ca nicio tara care vrea sa fie integrata in Nato si alte structuri europene nu poate fi acceptata altfel. Nu este nimeni nebun sa se trezeasca in state cu scut anti-racheta si baze Nato cu niste unii din peluze care dau foc la tara. Nu are rost sa disec mai mult pe acest subiect, pentru a nu-ti inunda mintea cu prea multe informatii. Atunci cand nationalismul este la moda, avem nationalisti cu tricolorul in mana. Atunci cand progresismul a fost la moda, am avut progresisti cu trotinete la subrat. Chapeau!

Marea drama a noastra este insa cu totul alta. Deglobalizarea implica niste transformari uriase la care vom fi supusi. Fiecare tara trebuie sa isi gandeasca independent o politica economica pentru a rezista in viitor. Asta nu inseamna ca Romania trebuie sa se rupa de UE sau alte aliante. Doar ca astazi, Romania trebuie sa gandeasca strategic pentru ca nimeni, nici macar UE, nu mai poate gandi pentru ea. Au apus vremurile in care traiul la comun prin Europa aducea beneficii tuturor. A venit timpul ca fiecare sa se gardeze economic pentru tot ceea ce va urma. Ori din acest punct de vedere suntem victime sigure.

Din pandemie nu am inteles nimic, din marele conflict ZeleVogue nici atat. Jucam tontoroiul pe fiecare mascarada care vine la rand, fara sa anticipam nici ceea ce va urma, nici ceea ce trebuie sa facem. Ajunsi in acest punct, revolutia Aur ne incurca teribil. Am fi putut construi niste miscari nationaliste mai pertinente care sa poata ridica la fileu niste subiecte importante. Am fi putut sa dam o speranta reala celor fara ajutor, punand la masa niste intelectuali cat de cat articulati. Din pacate, am ales sa facem doar act de prezenta nationalist prin Europa, cu unii care voteaza pentru inchiderea minelor.

Revolutia AUR este doar o plimbare de seara pentru a ne descreti fruntile. Este un val urcat cu atentie, pentru ca piata sa fie sub control. Am decis eliminarea pasaportului Covid (lucru anuntat de Dana Budeanu cu zece zile inainte), nu inainte ca Siemion sa castige niste puncte la impresie artistica "invadand" Casa Poporului. Se va rezolva si problema facturilor la energie, nu inainte ca Siemion sa faca o plimbare de seara pe la guvern. Din acest punct de vedere, merita sa acordam nota zece regizorilor. Am fost mereu asi la dezinformare, semn ca unele aptitudini dainuiesc in timp. Marea drama este ca mai trece o schimbare istorica pe langa noi, gasindu-ne mai prosti si mai saraci decat ne-a gasit Brancusi acum ceva timp.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App