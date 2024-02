Rusia pentru deștepți

Odata cu epuizarea discursului ridicol despre irisul si cancerul lui Putin a sosit momentul sa vorbim inteligent despre acest subiect. Asa cum anuntam cum mult timp inaintea geniilor FMI si a marilor publicatii internationale, sanctiunile s-au dovedit o perdea de fum pentru planul lui Putin.

Daca in 2015 Rusia era mult mai slab pregatita pentru valul de sanctiuni impus dupa episodul Crimeea, altfel au stat lucrurile in 2022. Putin si-a pregatit planul minutios pret de cativa ani si a declansat totul la momentul oportun dupa o intelegere departe de ochii lumii cu licuriciul american.

Pentru prosti a fost setat scenariul diabolizarii in stil Hitler si retorica sanctiunilor pe post de cina nocturna. La loc de cinste in randul celor saraci cu duhul s-a situat UE care nu a inteles nimic din resetarea inceputa odata cu pandemia ucigasa. La masa celor bogati, triada China-SUA-Rusia a pus bazele noii ordini globale impartite in doua blocuri concurente care se vor "duela" in urmatoarele decenii, in timp ce marea majoritate a lumii va urmari scenarii cu arme nucleare si razboaie desprinse din Netflix.

Statele mici care nu vor intelege ca globul a intrat brusc in era schimbarii se vor zbate in revolte sociale, lipsa resurselor si insecuritate economica. Noua lume este gandita pentru mai putini si fiecare trebuie sa se descurce pe cont propriu.

In fata celor destepti, am datoria sa ofer cateva cifre pentru ca ei sa inteleaga cu adevarat intregul scenariu. Marile sanctiuni impuse au declansat o criza energetica care s-a tradus in explozia preturilor la gaze si petrol, fapt de care a beneficiat din plin Sua si Rusia. Marele perdant a fost si este batranul continent european condus de diferiti neterminati si mici tradatori instalati de americani in functii cheie, precum regina vaccinurilor Ursula.

Si acum, CIFRELE. Statisticile oficiale ale Rusiei indica un pret mediu de vanzare al petrolului de 80 de dolari, peste limita impusa prin sanctiunile "doboratoare". Echipati cu o armata de petroliere fara transpondere si companii obscure dispuse sa transporte petrolul rusesc peste tot, Putin a facut fata cu brio la marele zid de lut impus de europeni. Cifrele din ultimii doi ani ne dau fiori si ne releva prostia exercitata de marii analisti tv. In 2022, exporturile Rusiei au totalizat 531.8 miliarde dolari, un plus de peste 120 de miliarde fata de media ultimilor 10 ani. In 2023 trendul a continuat, exporturile insumand un plus de 60 de miliarde $ fata de aceeasi medie. Deci Putin a castigat aproape 200 de miliarde dolari vanzand mai putine resurse la preturi mult mai mari si avand un cost estimat al razboiului de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

In ceea ce priveste importurile, lucrurile stau similar. Asa cum am mentionat anterior, Rusia a pregatit minutios invazia si a anticipat valul de sanctiuni. Astfel, a creat rute alternative de import prin care ajung bunurile occidentale esentiale economiei cu largul concurs al unor parteneri de incredere. Turcia a importat in 2022 din UE cu 14 miliarde euro mai mult fata de media ultimilor 5 ani, Kazakhstan cu 4 miliarde de Euro si Kargastan cu 1 miliard de Euro. In total un plus de aproape 20 de miliarde de Euro extrem de neobisnuit pentru aceste "mari" economii. In 2021 si 2022, China a exportat in Rusia cu 17 miliarde$ si respectiv 21 de miliarde$ mai mult in Rusia fata de media ultimilor 5 ani aducand un plus in medie de 20 de miliarde$ pentru fiecare an.

Care a fost minusul exporturilor UE in Rusia in 2022 fata de media anilor precedenti? 40 miliarde de Euro. Ca prin minune cifrele bat aproape identic, plusul de importuri din UE al statelor prietene reexportate in Rusia anuland minusul de exporturi al Uniunii Europene catre Rusia. Acestea fiind spuse nu ramane decat sa priviti tampi la interviul lui Carlson si sa asistati cum 20% din Ucraina a fost oferita tarului, in timp ce americanii se pregatesc intens de reconstructia care va urma. Ca de fiecare data nu este nevoie decat un tradator portretizat in erou si o tara suficient de proasta care sa isi lase destinele in mainile lui.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App