S-a înscris Armata Română în Programul Rabla?

Alexandru Rafila a vorbit, luni seara, despre "debarcarea" lui Raed Arafat din funcția de "comandat al acțiunii", așa cum este de la debutul pandemiei. Rafila a afirmat in timpul audierilor la Comisia de Sanatate parlamentara despre "toxicitatea" lui Arafat care ar conduce "o structura supra-ministeriala". Dupa ce a fost numit ministru al Sanatatii, Rafila a părut ca a dat inapoi in fata sefului DSU.

Astăzi, 14 decembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals în formă continuată