Salut, David

Nu ne cunoaștem, dar ești un bun național și deci pot liniștit să vorbesc cu tine, că oricum o face toată lumea. Îți scriu pentru că am un sfat important. Iată-l:

Ți-ai luat Porsche, felicitări. Dar atenție, mașina asta are un mare defect atunci când e condusă în România: anvelopele. Chestia e că atunci când ai jante de 20, ai anvelope foarte subțiri. Care-s superdrăguțe în Germania, dar nu și în Bucureștiul plin de gropi; eu am anvelope ceva mai groase pe Mazda, și tot am făcut ferfeniță vreo două în 8 luni, că am dat în gropi cu ele (și nu erau cine-știe-ce gropi adânci, nu, erau gropi aparent banale) și s-au belit. Deci îți dai seama cum o să fie la Porscheul tău.

În fine, ce voiam de fapt să zic e că atunci când mergi la mare (că de-aia ți-ai luat Porsche, să-l fâțâi pe autostradă, și sincer e mult mai drăguț să mergi la mare decât la Pitești sau Ploiești, și alte autostrăzi n-avem), mare grijă la intrarea/ieșirea în/din București; chiar dacă Waze-ul o să-ți zică că e mult mai scurt dacă vii pe Glina, vezi că acolo e plin de gropi și-ți fuți cauciucurile și dacă mergi cu 50, așa că io zic că totuși să intri pe la Pallady. Durează mai mult, da' e mai safe. Și nu e vorba că e scump să schimbi un cauciuc; problema e că durează până vine băiatu' cu vulcanizarea ambulantă, și cât timp îl aștepți îți faci prea mulți nervi. Deci Pallady, nu Glina, da?

Pwp,

Alex (Tocilescu)