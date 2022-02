Scamatoria digitală

Primiți cu digitalizarea? Dacă e robustă și sustenabilă, cu drag! Ce ne mai plac cuvintele goale! Când ne gândim la digitalizare, vedem, de principiu, avantaje: comoditate, lipsa deplasărilor, plata la click etc.. Iar dacă am vorbi strict despre digitalizarea birocrației, ne-am opri la aceste avantaje care ne salvează timp și efort.

Dar identitatea digitală cu ce ochi o vedem? E tot digitalizare dar aici unii s-au prins că nu miroase bine. Identitate digitală avem cu toții deja, contul de Facebook sau de Google, e o identitate digitală pe care o poți folosi pentru a te loga în alte aplicații. Doar că acestea sunt companii private iar noi avem „nevoie" de o identitate digitală oficială. Cine ne-o oferă? Comisia Europeană, izvorul tuturor lucrurilor bune trăite în ultimii 2 ani. Ei vorbesc de ceva vreme despre identitatea digitală europeană, despre cum statele membre le vor oferi portofele digitale cetățenilor săi capabile să conecteze identățile digitale naționale.

Bineînțeles, e spre binele tău! Totul e sigur, fiabil, comod! Cu un simplu click vei putea să... irelevant. Acum e click, mâine e cip. Ți se prezintă partea strălucitoare a lucrurilor. Iată cum viețile noastre comode vor deveni mai comode iar asta e lăudabil. Dar ce se ascunde dincolo de partea strălucitoare? Aici începe scamatoria - exact ca și în cazul „pandemiei de isterie" există o fațetă adevărată până la un punct. În spate se ascunde renunțarea totală la intimitate, externalizarea controlului asupra propriei vieți și înrolarea într-un sistem de credit social de sorginte totalitaristă. Exagerări? Nicidecum.

Unica și irepetabila Ursula von der Leyen, personal și în calitate de mandatar al găștii Davos, se plânge că nu există digitalizare fără cipuri. Nu se referea la ciparea oamenilor, deși astfel cum au prevăzut mulți „conspiraționiști", va urma și aceasta ca o consecință logică a digitalizării. Însă ea se referea mai degrabă la cipurile din tot ce folosim, de la pașapoarte la electrocasnice - internetul lucrurilor - care ne transformă casele în „smart" iar pe noi oamenii în moluște sedentare. Toate lucrurile cu care vei interacționa (televizor, laptop, telefon, espressor, ceas, cuptor, mașină etc) vor înmagazina și trimite date despre interacțiunile tale, date care vor face predictibil orice viitor comportament, desigur cu scopul de a-ți ușura și mai tare viața. La acest internet va fi, în cele din urmă, conectat omul în mod direct, aceasta reprezentând probabil faza contopirii „fizic-digital" din Marea Resetare a găștii Davos.

Deci vom avea identitate digitală europeană, portofel digital și monedă digitală - ce poate să iasă prost? Totul! Am fost întrebat într-o emisiune care văd a fi legătura certificatului digital Covid cu identitatea digitală și am răspuns că certificatul digital asigură infrastructura pentru ce va veni. Iar ce va veni nu este doar identitate digitală ci un cont digital unic pentru fiecare cetățean din care face parte identitatea digitală, portofelul, istoricul medical, școlile absolvite... cam tot. Ștergi contul, ștergi existența oficială a persoanei. Suspenzi contul, suspenzi dreptul la viață socială și accesul la servicii. Gândiți-vă doar la „pedepsele" Facebook de suspendare a contului când încalci „valorile comunității" - nu te afectează prea tare, poți să-ți vezi în continuare de viață până expiră suspendarea sau chiar să renunți la cont. Acum înlocuiți contul de Facebook cu cel digital unic oficial și imaginați-vă ce ar însemna o suspendare de 30 de zile în care să nu ai acces la bani, servicii, internet, nimic. Am mai spus-o, creditul social devine inevitabil în cazul digitalizării, adică totalitarismul devine inevitabil.

Însă nu e doar inevitabil ci chiar urmărit. Dorința de putere și control e veche de când lumea. S-au construit și s-au prăbușit imperii sub greutatea acestei dorințe. Iar omul nu a evoluat spiritual de atunci, dimpotrivă. S-au schimbat doar instrumentele folosite în dobândirea controlului, de la toiag la algoritmi - inteligență artificială cum li se mai spune. De aceea am zis, am repetat și am tot repetat că certificatul digital din prezent trebuie respins vehement la pachet cu vaccinarea obligatorie. Este începutul sclaviei digitale globalizate. Combinată cu efectele unei terapii genice ce poate avea ca scop docilizarea omului, lipsirea sa totală de orice potențial agresiv, va face existența unor instituții de forță precum poliția, jandarmeria, armata etc absolut inutilă - oare încotro se vor reorienta acele milioane de oameni? (apropo de „inițiativa cetățenească" - Defund The Police)

Prin urmare, zvonurile că isteria se va termina în martie 2022 cred că se referă, în principal, la ridicarea stării de alertă și a restricțiilor aberante și inutile însă certificatul digital trebuie cumva păstrat pentru a asigura infrastructura contului digital unic. Nu-l acceptați! E mărul otrăvit! Renunțați la folosirea lui și de sunteți vaccinați ori trecuți prin boală. Presupun că la asta s-a referit atât „scăparea" Guvernului din OUG 6/2022, corectată înainte de publicare dar și propunerea CE de prelungire a certificatului. Numai faptul că trag cu dinții de acest certificat e un indiciu clar că trebuie înlăturat.

Vehiculatele și artificialele crize energetice și alimentare au aceeași finalitate - sclavia digitală. Reprezintă oportunitatea pentru introducerea venitului minim garantat necondiționat. Conform acestei inițiative, fiecare om ar avea dreptul la un venit minim garantat necondiționat de muncă, dorința de a munci sau de a căuta un job. Unde credeți că se va primi acest venit? În contul unic digital care va conține și portofelul tău digital! Desigur, e spre binele vostru, vor să vă salveze de la foamete. Și să le închidă portițele celor care au ambiția de a trăi "off the grid" - e bine gândit atacul. Doar gândul de a primi bani gratis ar trebui să vă trezească suspiciuni. Nimic nu e gratis! Când primești bani, mici, bere, cupoane pentru a face ceva, înseamnă că cel care-ți cere are nevoie de ceva de la tine și nu invers. Iar tu te vinzi pe tine fără măcar a conștientiza. Cât valorează libertatea?

În loc de concluzie - mai țineți minte glumițele de autobază ale trompetelor globaliste - „Da bre, te cipează că pe Bill Gates îl interesează ce face nea Ghiță din Bolintin-Vale!" hahaha, hihihi, râsul neuronului singuratic. Ei bine, având în vedere complexitatea planului și grija pentru detalii, se pare că a fost o preocupare majoră pentru gașca Davos cum să-i includă pe toți în „minunata lume nouă", inclusiv pe nea Ghiță din Bolintin-Vale!

PS: Apropo de globalizare, nu v-ați pus întrebarea cum ar putea, logistic vorbind, un Guvern Mondial să gestioneze atâția oameni răsfirați pe tot globul? Simplu - prin algoritmii care controlează noua lume digitală. Digitalizarea e arma globalizării totalitariste! Ce scop să fi avut lockdown-urile dacă nu să vă mute în online? Despre sănătate s-a demonstrat că nu au fost. Ce alt scop pot avea „crizele frigului", artificial și intenționat create de primarii useriști, decât mutarea și ținerea elevilor în online? Soluția - mergeți în direcția opusă celei spre care încearcă ei să vă împingă!

Avocat Alexandru Mușătoiu