Sclavii lui Burleanu

Nu trece o etapă din Liga I fără ca erorile de arbitraj să nu fie acuzate că au influențat un rezultat sau altul. Degeaba confirmă aceste falsificări de scoruri cronicarii de specialitate, degeaba se chinuie reputatul fost arbitru internațional Ion Crăciunescu să probeze - cu reluările din studioul tv - că așa-numiții cavaleri ai fluierului suferă de orbul găinilor și degeaba urlă toată presa că Federația Română de Fotbal patronează aceste golănii. Batjocura merge înainte, iar antrenorilor sau finanțatorilor de club care se încumetă să deschidă gura, protestând, suspendările și amenzile le taie pofta de a mai mișca în front!

Stăpânul absolut al fotbalului românesc, ridicolul Răzvan Burleanu, își patronează moșia federală după cum îl taie capul, ceea ce ar putea fi și înțeles la o adică, dacă ar fi avut cât de cât și un istoric venit din iarbă. Da' de unde, deși iarba mai crește și prin păduri, nu-i așa?! Săptămâna trecută, când a văzut că scandalul absenței VAR-ului a inflamat întreaga presă, Burleanu a ieșit la contraatac, explicând că pregătirea arbitrajului video ne-ar costa vreo 500.000 de euro. FRF ar fi cheltuit deja "câteva zeci de mii de euro" pe cursurile arbitrilor, dar neprimind de la UEFA decât 100.000 de euro anual, nu are de unde să acopere întreaga sumă necesară.

Ce nu a aflat încă boierul de la FRF -deși candidează la un post în conducerea federației internaționale!?!- este că respectivul for de vârf al fotbalului a lansat încă de anul trecut programul "FIFA forward", care a permis Croației, spre exemplu, să introducă sistemul VAR în campionatul intern încă din 2020! Și nu poți să nu-i dai dreptate lui Sorin Cârțu, care declară cu năduf: „Eu, la viața mea, am fost dușmanul arbitrilor. Le-am sesizat prostiile pe care le fac... Problema VAR-ului e stringentă. Suntem totuși o țară cu tradiție în fotbal, dar ne comparăm acum, din păcate, cu Surinam, cu Bangladesh... Egiptul are VAR și noi, cu atâtea pretenții și atâtea fițe, ne cramponăm că e vorba de 400.000 de euro, de 300 sau 200... Așa e când conduc oameni care n-au jucat fotbal. Răzvan Burleanu a jucat fotbal? Justin Ștefan a jucat?..."

Din nefericire, așa e. Nici președintele FRF, nici secretarul general al LPF n-au fost fotbaliști și tocmai între ei se dă acum acest război pentru introducerea VAR-ului. Ca să câștige disputa, Burleanu vrea să forțeze mâna celor de la ligă să-și reducă lefurile, în timp ce Justin Ștefan cere publicarea bugetului anual de salarii al federației și valoarea diurnelor plătite lui Burleanu. De mai mare râsul rămâne însă afirmația bossului federal, potrivit căruia LPF "dorește controlul arbitrajului și să-l tranzacționeze". De aici, două nedumeriri: 1. Federația, care are acum controlul deplin asupra arbitrajelor, le și tranzacționează cumva? Și 2. Chiar știe Răzvan Burleanu în subordinea cui se află Comisia Centrală a Arbitrilor, care deleagă oficialii tuturor meciurilor, sau a scăpat porumbelul? Înclin spre a doua variantă, fiind convins că, mai devreme sau mai târziu, tot va ieși la lumină întregul adevăr.

Până atunci, mă văd nevoit să-l citez pe Gigi Becali, care comenta exasperat: "Federația are arbitrii, da? Îți trebuie un minim de inteligență să înțelegi ce vor ei: să dăm noi banii și să controleze tot ei arbitrajele! Vor să comande ei pe banii noștri? Dă-ne CCA-ul și le facem noi pe toate! Eu ce să fac? Nu pot să aduc VAR-ul în România de unul singur. Ar trebui să fim uniți, toți conducătorii din Liga I, și să spunem: Hai să nu ne mai comanzi tu pe noi! Vrem protest. Nu mai jucăm dacă vreți să ne stăpâniți !...Acum, dacă le spui ceva, te duc la comisii, te amendează și îți zic să taci din gură. Ca unui sclav!"

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)