Scrânciobul

Cind ceva incepe prost se termina si mai prost. Așa și cu guvernul Orban 2. Un fel de guvern menit să pice, nu să scoată țara din criză. Jocul la ceacealma nu a tinut. PSD s-a baricadat cu ceata de parlamentari pe care o mai are și luptă în tranșee pentru supravietuire. Liberalii au crezut că pesedeii sunt o pradă ușoară. Deja jubilau în apariții teve, în conferinte de presa, pe unde se putea. Liderii PNL (destui de mîna a 7-a, sincer) și-au zis că PSD e deja mort. Așa se face că au uitat realismul și prudența. Cînd pierzi contactul cu realitatea te asteaptă sigur înfrîngerile. Scrinciobul care te-a purtat sus coboară vertiginos.

Cel mai tare s-a împăunat cu succesele din 2019 onorabilul Iohannis care și-a zis că e momentul să se afirme în politica mare, sa fie el „the master of the game". Asta după ce în primul mandat a somnolat suprarealist prin grădinile Cotrocenilor. S-a grăbit spre două ținte imposibil de atins deodată - alegeri in două tururi si alegeri anticipate. Am scris de mi s-a rupt mîna aici despre caracterul iluzoriu al acestei tentative. M-am pronunțat în acest sens in mai multe rinduri si la putinele televiziuni ( 1-2) unde sunt invitat. Pe scurt - cu 20% în Parlament nu poți comite asemenea fapte de arme, pentru că nici nu ai cu ce. PNL a deschis prea multe fronturi. Guvernul Orban e unul de alegeri, guvern provizoriu, cu durata si răspunderi limitate. E apoi chestiunea timpului, 60 de zile numai, si amploarea manevrei politice ce trebuia efectuată la mare precizie. Trei guverne trîntite unul după altul nu este la îndemînă. Orice defecțiune de parcurs, orice amînare ar fi fatală, scriam. S-a dovedit - din păcate - exact.

Acum Iohannis&Co descoperă și el aceste constrîngeri. E prea tîrziu. S-a aruncat cu capul înainte într-un fel de cruciadă, arzînd etapele. Pentru ce? Ca să reformeze peste noapte toate domeniile? Vrea să lase urme în cartea de istorie, e orgolios. Evident - avînd in vedere lipsa mijloacelor - marea manevră iohansistă s-a împotmolit. Înfrîngerea de ieri este serioasă și costurile se vor vedea la alegeri. În ultimele zile PNL a pierdut cca un milion de voturi. Sunt recuperabile, adevărat. E timp, dar cineva trebuie s-o facă, iar Iohannis nu este în stare. E deja obosit și excedat. Așadar liberalii trebuie să-și amintească deviza lor - „Prin noi inșine!"

Intrăm intr-o perioadă fff tulbure. Vor fi în continuare răsturnări de situație și lovituri de teatru. Bîlciul se va amplifica. PSD a reușit să arunce situația în derizoriu. Zeflemeaua, batjocura, sudalma, șantajul sunt armele lui favorite. Vina liberalilor (a celor care contează) este că s-au lăsat angrenați prosteste în acest poker pe nasturi și-au încasat-o urît. Se anunță zile fierbinți.

Să ne așezăm în fața televizoarelor. Avem ce vedea, va fi palpitant. Putem fi liniștiti. Politicienii în cauză lupta pentru ceva concret - măriri, posturi grase, fotolii ministeriale. Și chiar se aleg cu ele. Noi - aștilalți - suntem doar carne de tun, masă de manevră. Pretexte pentru colivă, muritori. Nu căpătăm nimic, oricît ne-am agita. Rămînem și după alegeri simpli telespectatori, contribuabili la fel de săraci, blambeci fără rost - că pînă ieri. Noi rămînem cu spectacolul ieftin. Ei cu sinecurile, averile și gloria.

Stelian Tanase