Soc: jumatate dintre americani cred ca Biden e dus cu pluta!

În prag de război cu Rusia, agitație mare în SUA pe tema sănătății mentale a președintelui Joe Biden. Sondajele relevă că numărul celor care îl consideră dus cu pluta pe președinte crește vertiginos și va trece curînd de 50%. Chestionat direct ieri, într-o conferință de presă, Joe Biden a răspuns că nu are idee de ce oamenii cred asta din ce în ce mai mult.

Acum cîteva săptămîni, siteul Politico.com, specializat în difuzarea de sondaje, a prezentat o cercetare sociologică efectuată de compania globală Morning Consult conform căreia alegătorii au îndoieli din ce în ce mai mari cu privire la sănătatea și starea mentală a președintelui Joe Biden, cel mai în vârstă american ajuns la Casa Albă.

Doar 40% dintre alegătorii chestionați au fost de acord cu afirmația că Biden „este sănătos", în timp ce 50% nu au fost de acord. Acea diferență de 10 puncte procentuale - în afara marjei de eroare a sondajului - reprezintă o schimbare masivă de 29 de puncte față de octombrie 2020, când Morning Consult a pus ultima dată întrebarea și a constatat că alegătorii credeau că Biden era sănătos cu o marjă de 19 procente.

Întrebați dacă Biden este apt mental, alegătorii erau în noiembrie aproape egal împărțiți, 46% spunând că este și 48% că nu. Dar această diferență de doar 2 procente contrasta puternic cu cifrele lui Biden din octombrie 2020, când diferența era de 21% în favoarea celor care îl credea apt mental.

Într-o conferință de presă susținută ieri, la Casa Albă, Biden a fost chestionat frontal de reporterul James Rosen, de la Newsmax, de ce crede că americanii au ajuns să se îndoiască în număr atît de mare de capacitatea sa mentală. Rosen a invocat un nou sondaj realizat de Politico în ultimele zile, în care cifra celor care cred că Biden nu e în integritatea sănătății mentale a ajuns la 49%. Numărul celor care sunt convinși cu tărie de faptul că Biden e întreg la cap e de 22%, în timp ce teza contrară e susținută cu tărie de 37%. Restul procentelor vin de la americani care "cred oarecum" în capacitatea sau incapacitatea mentală a lui Biden.

"I have no idea (Nu știu de ce). Nu cred în sondaje" a răspuns întrebării Biden. În presa americană se vorbește tot mai insistent, în cazul lui Biden, de "cognitive decline", declinul cognitiv fiind, prin definiție, o paletă de modificări ale capacităţii cognitive, inclusiv ale capacităţii de memorare şi raţionament. Modificările sunt suficient de evidente pentru a fi observate de către pacient sau familia acestuia dar într-o măsură în care nu afectează capacitatea acestuia de a desfăşura activităţile cotidiene. Aproximativ 15-20% dintre persoanele peste 65 de ani suferă de declin cognitiv mediu, iar o persoană care are declin cognitiv mediu are un risc mai mare de a dezvolta Alzheimer sau o altă formă de demenţă. (Bogdan Tiberiu IACOB)

Bogdan Tiberiu Iacob