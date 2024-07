SUA vor să-și schimbe partenerul strategic ce conduce UE

Klaus Iohannis vrea să ajungă la șefia Comisiei Europene. Acesta s-ar fi oferit să candideze în locul Ursulei von der Leyen, după ce aceasta a pierdut procesul cu privire la achiziția vaccinurilor din pandemie, cu doar o zi înainte de votul final.

Este un mare joc geopolitic, ce vizează schimbarea de coordonare din partea SUA la nivelul UE. Noi am vorbit de multe ori că UE nu mai este de mult timp, și nici n-a fost gândită să fie, o entitate independentă. Este o entitate euro-atlantistă și bineînțeles că marile decizii care se iau la nivelul UE se iau doar cu aprobarea și prin acțiunile ‘marelui licurici', ca să folosim o terminologie care a fost instituită în România în vremurile de tristă amintire ale lui Traian Băsescu. Suntem în fața unei asemenea opțiuni, iar opțiunea înseamnă că SUA ar fi tentate să-și schimbe partenerul de bază la nivelul UE de la Germania, care a fost timp de câteva decenii (mai mult de trei) partenerul privilegiat al SUA și s-a îndestulat Germania din punct de vedere economic, la alt stat. Așa să citiți toate aceste informații, care o așază pe Ursula von der Leyen, deși ea a fost desemnată oficial de către Partidul Popular European, ca fiind și următorul șef al Comisiei Europene. Deci așa să citiți aceste informații, venite deloc întâmplător pe filieră austriacă inițial, că acolo acum câteva zile a izbucnit incendiul, că n-ar mai putea să strângă majoritatea necesară pentru ca să-și continue treaba la nivelul de vârf al Comisiei Europene.

Favoritul principal al americanilor nu este Klaus Iohannis, el este numărul doi (v-o spun în cunoștință de cauză, pentru că am vorbit în ultimele ore în Parlamentul European cu oameni bine informați de acolo), este Mario Draghi, reprezentantul Italiei, pentru că, așa cum s-a și văzut, conform poziționărilor Giorgiei Meloni din ultima vreme, Italia este pe cale să devină partenerul privilegiat al Americii, chiar și în urma unei schimbări de putere, când va veni Trump președinte la finalul acestui an, la nivelul UE. Atunci Klaus Iohannis nu s-a oferit deloc, el a fost pus pe tapet de către cei care au furnizat informațiile pe surse, respectiv americanii. Pe locul 3 este Andrej Plenković, premierul Croației. Adică SUA joacă în primul rând cu Italia dacă o să le iasă jocul mâine la vot, apoi cu estul Europei, respectiv Europa comunistă, cu Iohannis pe locul 2 și cu Plenković, premierul Croației, pe locul 3.

De ce se întâmplă asta? E foarte simplu: legăturile subterane de tip energetico-financiar ale Germaniei cu Rusia sunt indestructibile, și asta au aflat americanii. În plus, având în vedere suveranismul Italiei, ei se pregătesc pentru un viitor parteneriat în accepțiunea faptului că Donald Trump, dacă Doamne ferește nu i se va mai întâmpla ceva, este aproape sigur următorul președinte al SUA. Deci Mario Draghi este în pole position, de aia nici nu a fost pomenit în știrea americană preluată de către ‘U.M.' G4Media, că de acolo a venit această informație cu Klaus Iohannis. Pentru aritmetica votului să știți că treburile sunt foarte complicate. Spre exemplu, ieri s-a votat președinte Parlamentului European cu vot secret, nominal, dar după aceea secretizat și pe hârtie, cum ar veni, că de-aia ați văzut-o pe Diana Șoșoacă mâzgălind fel de fel de lucruri pe buletinul de vot. Cea mai tare discuție din aceste momente la Bruxelles este procedura de vot de mâine. Simțind faptul că nu va mai fi susținută, Ursula von der Leyen și nemții forțează o procedură de vot electronică, neuzuală pentru mâine. Ar fi trebuit să fie vot pe hârtie, secretizat, așa cum a fost și ieri. S-ar putea să câștige procedura de vot normală, secretizată, pe hârtie, și atunci Ursula von der Leyen nu va mai putea beneficia din interiorul PPE de circa 40 de voturi, alocate grupurilor care nu sunt de acord, inclusiv polonezii, ceea ce este foarte important, având în vedere comunicarea polonezilor lui Donald Tusk cu partea americană. Dacă vedem că astăzi se va decide o procedură de vot electronică, Ursula von der Leyen mai are o șansă; dacă nu se va putea impune această procedură de vot electronică și va fi vot secretizat, pe hârtie, atunci Ursula von der Leyen și germanii nu mai au nicio șansă. Atunci putem vedea Italia în primul rând la șefia Comisiei Europene, cu șansa a doua Iohannis și cu șansa a treia Croația. E bine să știți că Meloni joacă tare pe partea americană, ea nu-i dă voturile lui Ursula von der Leyen, doar 23 de parlamentari de acolo din acel grup condus de către Meloni, din care face parte și AUR-ul, ar vota-o pe Ursula, dintr-un total de aproape 80. În schimb, dacă vine Mario Draghi, toți cei 80, plus Viktor Orban cu Patrioții lui l-ar vota pe Mario Draghi, ceea ce înseamnă că Mario Draghi ar putea ieși și fără sprijinul Socialiștilor Europeni. Deci partidul european din care face parte PSD-ul ar putea să intre în opoziție la nivelul viitoarei configurații din PE, ceea ce va avea importanță și asupra jocului intern din România, apropo de pe cine și de ce sprijină americanii.

Cozmin Gușă