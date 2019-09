Tăriceanu si a vandut propriul partid!

Calin Popescu Tariceanu va duce mult timp pe umeri povara destrămarii propriului partid. Când un președinte de formatiune politica se pune pe primul loc și îi trădează pe cei care l-au urmat in toate bătăliile politice, atunci trebuie sa meargă in lada de gunoi a istoriei.

Prostit sau șantajat, Tariceanu și-a jucat deplorabil ultima carte in politica. Nu doar ca a pierdut controlul propriilor parlamentari și e pe cale sa îi piardă de tot, dar cuvântul său in fata liderilor ALDE din țara nu mai are nicio valoare. Toti au inteles ca reintoarcerea la guvernare de-acum va fi doar un vis frumos si ca proiectul comun cu Ponta nu le va aduce nicidecum lor beneficii. PONTA nu are loc pentru ai lui ,dar sa-i mai multumeasca si pe cei de la ALDE !Ca sa nu mai spun ca mai sunt si orgoliile la mijloc,foștii colaboratori ai lui Daniel Constantin care nu l-au urmat,sigur nu vor avea loc in noua structura!

Indiscutabil Tariceanu este astăzi un eșec politic și cred ca cei mai mulți liberali din ALDE se vor desprinde de el și de planul lui măreț de a fuziona cu Pro România. Și pe buna dreptate.

Momentul stânjenitor despre care a vorbit Tariceanu marți este mai mult decât legitim. Cred ca toți parlamentarii ALDE ar trebui sa îl părăsească pe acest Razgandeanu care nu s-a consultat cu aceștia când a decis sa treacă in asa-zisa opoziție, nu neaparat pentru a-l urma pe Theodor Meleșcanu, ci pentru ca acest trântor al politicii românești chiar merita sa fie lăsat în fundul gol! Gestul politic al acestui tradator de tara si fata de propriul partd va fi cu siguranta dat exemplu tinerilor politicieni si va fi prezentat la categoria "Asa nu"!

Simona Man